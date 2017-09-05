Кто будет капитаном сборной Англии: Джордан Хендерсон?

В свои 27 лет, этот парень капитан и лидер в раздевалке для Мерсисайдцев. Но сможет ли он потянуть это бремя в сборной? Давайте разберемся!

Для начала, стоит сказать, каким должен быть капитан сборной Англии, да и в принципе любого большого клуба:

Лидер в раздевалке и лучший на поле. Стоит сразу пояснить, что лучшим на поле он должен быть на своей позиции. Как примеру Видич, Джеррард, Кин, Рауль и многие другие. Они являлись не только лидерами по духу, но и подкрепляли свои действия игрой, что немало важно для больших клубов и успешных сборных.

Вспомним капитанов сборной: Алан Ширер, Джон Терри, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Брайн Робсон, Бобби Мур, Уэйн Руни. Вот это имена, ведь согласитесь, что когда вы их слышите, то у вас не возникает сомнений в величии игрока. Каждый из них отличный лидер по духу, но и игроки из них были просто великолепные. Возьмем, к примеру, Робсона, многие люди, которые встречали его впервые говорили, что от него прямо-таки веет величественностью, но он при этом очень скромен.

И такое можно сказать о каждом из них, даже Дэвид со всей своей медийностью, никогда незабывал, откуда он и как ему повезло в жизни.

А теперь после всей этой лирики, перейдем к главному: Джордан Хендерсон возможно будет капитаном сборной Англии. Вы что серьезно? Неужели после таких людей, капитаном будет он? Это просто бред. Не поймите неправильно, мне нравится Хендо и он и вправду обладает неплохой харизмой.

И как игрок, он вполне полезный опорник, или бокс-ту-бокс, в зависимости от притязаний тренера. Но согласитесь, что он просто мелковат, именно для сборной. Такие игроки всегда были в Англии, к примеру, Скот Паркер, капитан Вест Хэма и их лучший игрок, плюс огромная харизма, да и в принципе просто приятный дядька. В сущности, они с Джорданом очень похожи. Конечно, Хендо играет за Ливерпуль, большой клуб и как опорник он там лучший, но если честно, у Клоппа сейчас просто нет альтернативы. И я уверен, усадить такого человека, как Хендерсон сложно, хотя бы потому что он очень усердный и всегда старается быть правильным.

Но если отбросить все эти сантименты, то становится понятно, что он просто не тот уровень игрока. Как человек, он мне очень нравится, но тут речь о нечто большем, все же это национальная сборная родоначальников футбола и Джордан Хендерсон не достоин, быть ее капитаном. Даже с точки зрения статистики, какими игроками в 27 лет, были предыдущие капитаны? Думаю, вы и сами знаете.

Так что, при всем моем уважении к Джордану и поклонникам его игры, он просто слишком слабый игрок для капитана сборной. Но, как гласит пословица: «Критикуя, предложи». В нынешней ситуации, для Саутгейта очень мало альтернативы. Кейн еще не полностью окреп.

Харт очень сдал по игре, поэтому, не известно будет ли он на ЧМ-2018 первым номером сборной. Остается, Гэри Кэхилл, которого с натяжкой все-таки можно назначить капитаном, но он совсем немного лучше Хендерсона. Поэтому, сборная Англии сейчас фактически осталась, без супер личностей.

Идеальным вариантом было бы возвращение Руни, но для этого нужно, само желание «Шрэка», плюс отличный сезон в Эвертоне. Иначе, он просто не пройдет в состав. Но, как показывает ситуация, вождение авто в нетрезвом виде, не слишком способствует хорошей игре на поле.

Поэтому, в нынешних реалиях, все-таки можно временно назначить Хендо или Кэхилла. И ждать пока вырастет Кейн, а точнее, когда он сможет взять на себя такую ношу. Если Харри окажется готов к ЧМ-2018, то это будет прекрасно. Если же нет, то Джордану придется прыгнуть выше головы, чтобы соответствовать этому уровню.