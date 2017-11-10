На ЧМ-2018 приедут Месси и Роналду. А сегодня добавился и Сенегал

Из 32 команд чемпионата мира известно уже 24. «Бомбардир» показывает, кто сыграет в России следующим летом.

Первой среди стран, участвующих в квалификационных матчах, отобралась команда Бразилии – это произошло еще в конце марта. Отпраздновали бразильцы это событие в Сан-Паулу, обыграв со счетом 3:0 команду Парагвая.

Далее был Иран – 12 июня этого года. Решающий гол, который и оформил выход иранцев на чемпионат мира, забил легионер из России Сердар Азмун – он открыл счет в матче против Узбекистана, а удвоил преимущество Тареми – 2:0. Свою группу Иран легко выиграл, забив всего восемь мячей в девяти матчах, при этом не пропустив ни одного!

В последний день лета оформилась команда Японии. Она выиграла важнейший матч у австралийцев со счетом 2:0, существенно усложнив им задачу прямого выхода, а сама досрочно заняла первое место в группе.

Мексика, которая этим летом уже приезжала в Россию на Кубке конфедераций (заняла четвертое место), вернется к нам через год. Впрочем, сомнений в этом было мало. Путевку на ЧМ-2018 мексиканцы завоевали первого сентября, с минимальным счетом обыграв сборную Панамы – единственный гол на счету Ирвина Лосано, того самого форварда, который на пару с Акинфеевым забил победный мяч в ворота сборной России на КК-2017.

Недавно к списку добавилась первая команда из Европы – Бельгия. Произошло это в Пирее, где бельгийцы обыграли греков со счетом 2:1. Восемь матчей, семь побед, разница 35:3. Потрясающе!

Южная Корея – седьмой финалист ЧМ-2018! Корейцам во вторник, 5 сентября, было достаточно не проиграть в Узбекистане. В противном случае, именно узбеки отпраздновали бы выход на чемпионат мира в России. Впрочем, счет так и не был открыт, что вполне устроило Корею. А Узбекистан не сыграет теперь даже в стыковых матчах.

Финалист номер восемь – команда Саудовской Аравии. Арабская сборная из-за раннего окончания матча Австралии и Таиланда уже знала, что ей надо просто обыграть немотивированных японцев. Что и произошло. Благодаря голу Аль-Муваллада Саудовская Аравия обеспечила себе второе место в группе и участие на ЧМ-2018. Австралия и Сирия сразятся в стыковых матчах.

Ну, и о хозяевах мы, конечно, не забыли. Самой первой на ЧМ-2018 оформилась сборная России как страна-организатор турнира.

Сборная Германии легко разобралась с Северной Ирландией и досрочно заняла первое место в группе. Чемпионы мира не допускают осечек: девять матчей в отборе = девять побед.

К Германии присоединились англичане: гол Гарри Кейна, забитый в компенсированное время, принес им минимальную победу над Словенией (1:0). Теперь в Россию точно приедут многие звезды из АПЛ.

Сборная Испании – №11! Испанцы предсказуемо разгромили Албанию, забив три гола еще в первом тайме (Родриго, Иско, Тьяго Алькантара), но оформились благодаря раздолбайству команды Италии, которая не смогла выиграть у Македонии (1:1). Таким образом, Испания перед последним туром опережает итальянцев на пять очков и выходит досрочно еще и с умопомрачительной разницей 35:3!

Первым африканским участником чемпионата мира стала Нигерия. Благодар голу Ивоби нигерийцы переиграли Замбию и досрочно выбрались из своей группы.

Отобралась на чемпионат мира и Коста-Рика. Ничьи с Гондурасом вполне хватило для досрочного выхода, но добиться ее костариканцы смогли лишь на пятой добавленной минуте. Результат 1:1 вполне устроил, и четвертьфиналист прошлого ЧМ снова поедет удивлять на большом турнире.

Польская сборная очень уверенно прошла отборочный цикл, но свои проблемы решили только в последнем туре. Быстро забив два гола Черногории, поляки вдруг столько же пропустили в конце, но вовремя опомнились: Левандовски провел победный мяч, а затем еще и случился автогол. 4:2, черногорцы биты, а поляки заслуженно вышли на ЧМ, чтобы стать на турнире одной из самых симпатичных команд и снова показать миру своего лидера. На счету Левандовски в квалификации – 16 голов, и это новый рекорд отборочных турниров Европы.

Вслед за Польшей на ЧМ-2018 вышли египтяне, что вызвало дикий восторг в африканской стране. Сборная Египта не играла на чемпионатах мира аж с 1990 года, с тех пор четырежды выигрывала Кубок Африки, но на главный мировой турнир среди сборных отобраться все никак не могла. Отличная возможность предоставилась за тур до конца в своей отборочной группе, нужно было лишь победить аутсайдера-Конго.

Салах открыл счет лишь во втором тайме, а конголезцы неожиданно сравняли его в самом конце. И тут случилась драма наподобие костариканской – в добавленное время хозяева вырвали нужный результат, когда пенальти реализовал все тот же Салах.

Многим в России радостно за сборную Сербии – она тоже приедет к нам в гости! Сербы, впрочем, поддержали общий тренд – добиваться натужной победы в решающем матче. Да, в игре с Грузией они создали множество моментов, но забили лишь однажды. Как оказалось, Сербию устроила бы и ничья, но победить перед своими фанатами всегда приятнее, пусть гол Прийовича и остался единственным, зато – победным.

Радостно и за исландцев, которые влюбили в себя еще на Евро, а теперь впервые в истории отобрались на чемпионат мира. Причем из самой сложной группы, где также выступало еще три участника прошлого чемпионата Европы. Да еще и с первого места. Для этого потребовалось в последнем туре обыграть дома упертого аутсайдера – сборную Косова. 2:0, и Исландия стала самой маленькой по населению страной, которые когда-либо играли на ЧМ.

Сборная Франции тоже едет в Россию, но в этом мало кто сомневался даже после стартовой ничьи с белорусской командой. К последнему туру ситуация сложилась так, что французы должны были мстить белорусам за ту потерю очков – побеждать, чтобы выиграть группу. Впрочем, судя по результату матча Голландия – Швеция, Франция осталась бы первой, даже если б проиграла, но она забила дважды в первом тайме (Гризманн, Жиру), позволила себе пропустить и спокойно выиграла 2:1. До встречи на полях России, трехцветные.

Бронзовые призеры Кубка конфедераций-2017 португальцы приедут в Россию снова. Один из самых ожидаемых матчей последнего тура проходил как раз на «Да Луш»: Португалии нужно было побеждать, чтобы выиграть группу, швейцарцам для прямого выхода хватало и ничьей. 2:0 Швейцария обыграла чемпионов Европы в первом туре, но с таким же счетом уступила в последнем, а по разнице мячей выступила хуже, поэтому и отправилась в стыки. А Португалия во главе с Криштиану Роналду и Фернанду Сантушем вышла напрямую.

Сборные Уругвая, Колумбии и Аргентины добились нужных результатов в последнем туре южноамериканской зоны и также обеспечили себе выход на ЧМ-2018. Уругвайцы забили шесть мячей в игре с Боливией (но два в свои ворота), аргентинцы благодаря хет-трику Месси вынесли 3:1 Эквадор, а колумбийцы добились ничьей 1:1 в Перу. При этом перуанцы сыграют в стыках, а Чили вообще не приедет на чемпионат мира.

Сборная США была буквально в шаге от того, чтобы попасть в наш список, но умудрилась проиграть аутсайдеру своей зоны, чем воспользовалась сборная Панамы, переигравшая 2:1 Коста-Рику. Именно Панама теперь поедет на ЧМ-2018, а в стыковых матчах против Австралии сыграет Гондурас. США не отобрались на чемпионат мира.

В ноябре первой командой, оформившей выход на ЧМ-2018 стал Сенегал. За пару туров до конца по разным причинам у сенегальцев оставались лишь два матча с ЮАР. Тянуть до второго не стали, все решили в первом: 2:0 (Сахо, автогол) еще до перерыва, и Сенегал едет в Россию. Добро пожаловать!

Фото: globallookpress.com, fifa.com, twitter.com, iffhs.de.