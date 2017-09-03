«После карьеры хотел бы поработать моряком». Откровения невезучего Зенитовца.

Размышляем об одном из самых когда-то перспективном, но невезучем полузащитнике Зенита.

Герой нашего сегодняшнего блога Виктор Файзулин, которые за завесой травмы отмечается разве, что на протокольных мероприятиях Зенита. Вчера Виктор побывал на открытии семнадцатой «Газпром»-Академии» Зенита и дал небольшое интревью. Блог футбольный азарт предлагает Вам немного освежить память и подумать потерял ли, что-либо российский футбол от травмы Файзулина.

Для начала предлагаю дорогому читателю небольшой историко-статистистический взгляд на карьеру Виктора. Файзулин воспитанник ДЮСШ из города Находка, до перехода в «Зенит» в 2008-м Файзулин выступал за «Океан», «СКА-Энергию» и «Спартак» из Нальчика. После того как перешел в Зенит успешно вытеснил Алехандро Домингеса и получил место в основном составе.

В Санкт-Петербурге футболист трижды становился чемпионом страны, завоевывал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА, а также дебютировал в составе национальной сборной и впоследствии принял участие в чемпионате мира в Бразилии.

В общей сложности на счету Файзулина в составе «Зенита» — 228 матча, 26 голов и 30 результативных передач.

Как Вы сами видите до злополучных сезонов 2014 и 2015 года Виктор стабильно получал игровую практику и каждый раз при смене тренеров доказывал свою необходимость на поле. Для позиции центрального полузащитника, на мой взгляд, результативность очень даже ничего. Из сильных сторон Виктора многие отмечали хороший короткий пас, и их точность, умение сделать голевой момент и хорошие показатели в отборах. В чем Виктор и выглядел слабовато, так это в верховых дуэлях, но опять же можем сделать скидочку на рост игрока в 176 см.

Футбол не зря называется самым травмоопасным видом спорта. Виктор трижды травмировал крестообразные связки и выбывал не меньше чем на полгода, но за все это время и сборная и клуб верили в Виктора. Зенит исправно продлевал с ним контракт, а Фабио Капелло оказывал несоизмеримое доверие. Как выяснилось у Виктора артроз колена и несмотря на дорогостоящие операции в Германии и США колено продложает болеть и отекать при даже сравнительно небольших нагрузках. Как бы не старались скрывать тяжелейшую травму, но по всем показателям Виктор уже не заиграет. Еще Андре Виллаш Боаш говорил о том, что у игрока «по прежнему остаются сложности со здоровьем». Окружение Виктора говорило о том, что характер травмы перешел в хроническую.

Несмотря на это, Зенит снова предложил контракт Файзулину до конца сезона 2017/2018 с годовым окладом в 2,2 млн. евро. Так чем же так хорош Виктор, что ему оказывается такое почтение? Не думаю, что здесь можно говорить о том, что клуб не бросает своих игроков в тяжелых жизненных ситуациях. Все мы прекрасно знаем как в одночасье тяжело травмированные игроки оказывались на помойке. Виктор здесь исключение и видимо на это есть причины.

Что же касается Файзулина как игрока, то смотря на нынешний Зенит я думаю скорее всего конкуренция состава оставила бы Виктора на скамейке запасных, а если говорить о сборной, то там Виктора тоже бы врядли пробился в основу. Думаю, что российский футбол не потерял ничего существенного от травмы Виктора да и самого Виктора никто не вспоминает как игрока, которые способен был возродить по-новому сборную или Зенит. Единственное, что теряет российский футбол это ежегодную зарплату игрока в 2,2 млн евро.

Как говорил сам Виктор : «После карьеры хотел бы поработать моряком — где-нибудь месяц. Просто чтобы ощутить эти эмоции. Батя моряк, брат тоже — и мне в будущем хочется попробовать. Понимаю, конечно, что будет тошнить и больше месяца вряд ли выдержу. Но эти эмоции получить хочется.»

Думаю самое время начинать учиться вязать морские узлы, хотя за все то время, что ты не играешь ты наверное уже многое постиг в этом деле.