Аргументы ЗА и ПРОТИВ: Трансферное окно

Надо закрывать, игроки будут только о футболе, говорят одни. Но так будет меньше времени на покупку игроков, говорят другие. Закрывать трансферное окно перед началом сезона? Вот в чем вопрос.

Начнем пожалуй с аргумента за закрытие окна перед началом сезона:

Игроки будут думать только о футболе

Об этом не сказал только ленивый. Безусловно - это справедливо. Конечно, может не все болельщики с этим согласятся. Допустим трансфера Чамберлена уже не могло бы быть. Или трансфера Ибры.

Гульфи Сигурдссон не забил бы тот великолепный гол Хайдуку.

Но с другой стороны есть тренеры. Ведь непосредственно им нужно выставлять игроков на игру и добиваться результата. Согласитесь, если бы вы были тренером, особенно маленького клуба, вас бы безусловно бесило, что ваша главная звезда сейчас больше думает о переходе в другой клуб, нежели об игре. В такой ситуации, тренеры предпочитают оставлять игроков вне поля, чем вызывают негодование болельщиков. И все винят их, ведь они же не ставят игрока на поле. На самом деле это самая большая проблема и она исключительно тренерская. Игрока тоже можно понять, он хочет в клуб побольше где будет выигрывать трофеи, или просто хочет больше денег, за это многие не любят игроков, но вспомните себя. Ведь, что мы можем сказать о деньгах - их много не бывает. И с ростом зарплат, у нас и возрастают затраты - это закономерность.

Перейдем к аргументам против:

Трансферный процесс - это долгий процесс

И это правда. Вспомните, что самые громкие трансферы происходят чаще всего под конец окна, а иногда и тогда не хватает времени. Особенно, если учесть, что работа над многими переходами, начинается еще до открытия окна.

На самом деле об этом забывают многие люди. Это ведь не компьютерная игра, где ты нажал на кнопку, немного подождал и воля - тебе выставляют сумму, а ты соглашаешься или нет. Я честно пытался вникнуть в этот процесс, но потерпел неудачу. Я понял, что не реально одному человеку от и до знать все детали трансферы, над этим работают очень много людей и каждый отвечает за свою область. Тоже самое, как юрист специализируется на одной области, а остальные знают поверхностно. Программист знает 1-4 языка, а в остальных знает только основы. Так что это не так просто. И об этом также забывают многие тренеры, ведь они отвечают за ситуацию на поле и просто выставляют шорт-лист из игроков которые им нужны. Забывая о том, сколько это может занять времени.

Разные игроки доступны в разное время

Это очень просто показать на примере Андрея Ярмоленко.

Его трансфер смог случится благодаря переходу Неймара. Ведь когда ушел бразилец, его место занял Дембеле, а уже Андрей занял место Усмана. Вот такие не хитрые цепочки. И так происходит сомногими переходами.

Итак, к чему мы пришли? Мое мнение, что трансферное окно закрывать все же не стоит. Так как это выйдет боком и самим тренерам, ведь все же как мы выяснили процесс перехода игрока из одного клуба в другой достаточно длительный.

А что думаете Вы? Пишите ваше мнение в комментариях.