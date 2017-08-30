«Новый Рауль». Как Марко Асенсио становится лидером «Реала»

В этом сезоне моё внимание привлёк игрок «Реала» и сборной Испании двадцатиоднолетний Марко Асенсио, и я не мог не высказаться о юном даровании футбола.

Фото: 90min.in

Марко Асенсио перешёл в мадридский клуб летом 2015 года и тут же был отдан в аренду в каталонский «Эспаньол». Дебют молодого испанца состоялся 9 августа 2016 года, когда Марко помог «Реалу» победить «Севилью» в Суперкубке УЕФА, забив в ворота Серхио Рико с дальнего удара.

Сам Асенсио уроженец Пальмы-де-Мальорка. Свой футбольный путь испанец баско-голландского происхождения начал в 2013 году в «Мальорке» и успел поиграть под руководством Валерия Карпина. В футболке родного клуба Марко сыграл 56 матчей, в который забил 7 голов и отдал 9 голевых передач.

Свой третий сезон в карьере 2015/2016 футболист провёл в «Эспаньоле», и на данный момент это был самый лучший его сезон, ведь Асенсио смог забить 4 гола и сделать 15 ассистов за 37 матчей. И это в 19 лет!

Кстати говоря, если вы знаете, Рауль тоже начинал свой футбольный путь не в «Реале». По крайней мере в молодёжном составе. Прежде чем попасть в молодёжку «королевского клуба» Рауль выступал за «Сан-Кристобаль», а чуть позже за «Атлетико Мадрид».

Итак, мы добрались до того момента, когда Асенсио вернулся в «Реал» из аренды и забил в Суперкубке УЕФА дебютный гол. Интересно, что в каждом своём дебютном матче Марко отмечался в воротах соперника. Даже в своём первом финале Лиге Чемпионов он забил самому Буффону! Здесь вспоминается Лионель Месси, который за всю свою карьеру ещё ни разу не поражал ворота итальянца.

Фото: Thesun.co.uk

Но даже тогда Асенсио не мог считаться главной звездой «Реала». Однако здесь ключевое слово «тогда». Сейчас Марко стал настоящим героем Мадрида. Фанаты по-настоящему его любят. И ведь самое главное – есть за что! Он спас «сливочных» от поражения в игре с «Валенсией». Помог победить «Барселону» в обоих матчах Суперкубка Испании.

Возможно, Рауль – это не лучшее сравнение, ведь легенда «Реала» был нападающим и больше забивал в отличии от нашего сегодняшнего героя. Однако могу с уверенностью заявить, что Асенсио идёт по пути великого футболиста, и очень хочется, чтобы он с него не сбился вплоть до самого конца карьеры.