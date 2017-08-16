Новая эпоха армейцев. Как ЦСКА рвёт все шаблоны

О том, что происходит с армейским клубом

Незаметно для многих в ЦСКА началась перестройка. Армейский клуб кажется одним из самых закрытых в российском чемпионате, но эпохальные (не побоюсь этого слова) события невозможно спрятать.



В ЦСКА довольно долгое время не было никаких изменений. Каждый любитель футбола мог с точностью в сто процентов угадать стартовый состав команды, угадать сколько игроков будет куплено и будет ли куплен вообще хоть кто-то. Но сейчас мне видется новая эпоха армейского клуба.

Стереотип #1: Пенсионеры в обороне



На данный момент это действительно так. Глупо отрицать, что Березуцким и Сергею Игнашевичу уже пора повесить бутсы на гвоздь. Как бы мы не любили некогда лучшую оборону страны, но сегодня она сильно сдаёт позиции. Скорость с годами уходит даже у таких мастеров как Роналду и Месси, что уж говорить о защите ЦСКА. Мало кто понимает, но для защитника скорость чуть ли не главный критерий. Как бы ты круто не выбирал позицию, как бы ты круто не играл в отбор, но в той же контратаке ты будешь в роли дерева.



Далеко ходить не надо. Посмотрите вчерашний матч Лиги Чемпионов против «Янг Бойз». Тот самый выход один на один с Акинфеевым был как раз из-за этого. Швейцарцы разрезали оборону ЦСКА пасом, а дальше Березуцкий так и не догнал форварда противника. Акинфеев конечно восхитительно выбрал позицию, что позволило избежать гола.





Но речь не об этом. Речь о том, что скорее всего это будет последний сезон для Игнашевича и братьев. Как бы мы не привыкли к этим игрокам, но никто не вечен. Разговоры о завершении карьеры ведутся не первый день и когда-то они превратятся из слухов в горькую правду. Логично будет задать вопрос: а кто их заменит?



На скамейке ЦСКА нет никаких центральных защитников, а уж тем более с таким опытом и сыгранностью. Есть Чернов, который сейчас играет в аренде за «Урал». Есть Ткачёв, но его сложно назвать зашитником, тем более центральным. Есть Кучаев, которые скорее заменит Понтуса, а не братьев.

Следовательно, не сложно догадаться, что армейцев ждёт глобальное изменение состава в следующем сезоне. Где будут брать столько качественных игроков при небольшом финансовом бюджете клуба – загадка. Возможно, в академии и найдутся хорошие защитники, но они будут очень сырые, а покупать условного Гарая денег нет.

Стереотип #2: Головин – будущее ЦСКА



Нет сомнений, что на данный момент Головин лучший футболист в составе красно-синих. Он молод, горяч, техничен. Все его недостатки кажутся смешными, на фоне того, как он умело обыгрывает соперников и приносит армейцам победы. Если Александра обойдут травмы, что мы ему и желаем, то он действительно будет одним из самых лучших футболистов страны. Армейский Аршавин, если хотите.



Но есть в этой ситуации одна проблема. За Головиным уже присматривают европейские клубы уровня «Арсенала» и «Боруссии». Думаете Гинер не отпустит молодого футболиста за достойную сумму денег в Европу? Ведь если ЦСКА проходит в групповую стадию Лиги Чемпионов, то у Головина будет огромный шанс показать себя всему миру. Если он покажет такой же уровень футбола как и в матче против того же «Спартака», то его оторвут с руками и ногами.





Правда у каждой медали есть ещё и вторая сторона. Напомню, что давненько тоже самое было и с Аланом Дзагоевым. Он тоже ярко начал играть, к нему проявляли интерес различные клубы, но травмы помешали Алану показывать классный футбол стабильно. Интерес европейцев ослаб и видимо Дзагоев уже до конца карьеры останется в армейской команде.

В любом случае стоит помнить, что чем лучше играет Головин, тем больше его хотят видеть в своем составе европейские клубы. ЦСКА просто не имеет права держать Александра, учитывая, что на нём могут заработать приличную сумму денег для своего бюджета. Поэтому как бы мы не последний сезон смотрели на Головина в красно-синей футболке.

Стереотип #3: ЦСКА умеет находить новых Вагнеров

В том и дело, что видимо разучились. Последние трансферы в линию атаки просто ужасны. Траоре, Оланаре...



Чего только стоит напомнить, как вчера Оланаре выпустили на поле вместо Чалова. но буквально через 10 минут опять посадили на скамейку. Оланаре абсолютно не понимал, что ему делать на поле. Мешался своим же игрокам, сбивал их, терял мячи. В дерби против «Спартака» Оланаре только и делал, что попадал в офсайд.



С атакующими футболистами на перспективу ситуация не менее печальная, чем с защитниками. Есть Жамалетдинов, но Гончаренко почему-то редко подпускает его к основе, предпочитая того же Оланаре. Есть Чалов, который теряет почти каждый мяч, если тот до него вообще доходит. Глядя на всё это приуныл Георгий Щенников и сам забил уже два мяча за начало сезона.





Даже если Чалов с Жамалетдиновым и способны стать классными игроками, то им необходима огромная практика на высоком уровне. Хотя вот Чалов играет чуть ли не каждый матч, но толку нет никакого. Может стоит доверить место Жамалетдинову? Или снова прошерстеть бразильский рынок на предмет недорого и качественного форварда?



Рынок в последнее время перенасыщен деньгами, что затруднит купить классного молодого игрока за небольшую сумму. А в ЦСКА деньги считают, что в данном случае страшно.



Подводя итоги, можно сказать, что в следующий сезон ЦСКА войдет с кучей проблем, не учитывая ещё как они закончат только что начавшийся сезон. Если армейцам чудом получится проявить себя в еврокубках, вернуть чемпионский титул, то возможно руководство и выделит деньги на трансферы.

Но если ЦСКА столкнется с обратной ситуацией? Провалится в еврокубках, займёт место в тройке...

Фото: Наталия Кондратенко

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