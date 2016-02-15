Человек-эпоха – Ринус Михелс

Блог "Футбол в стиле Ретро" повествует о человеке, изменившем футбол.

Если бы меня попросили назвать три ассоциации, связанные с голландским футболом, то ответ вышел бы мгновенным: Ринус Михелс, тотальный футбол, «Аякс». Именно в этом порядке и без намёка на раздумья, даже если бы обратились с подобным вопросом, разбудив посреди ночи. Но если быть совершенно откровенным, ассоциация может быть лишь одна – та, что указана под №1 в списке, а две другие плавное её продолжение. Михелс – это и есть голландский футбол в том виде, который болельщики наблюдают уже полвека. Резкий, скоростной, остро атакующий, порой совершенно безбашенный, с прессингом на каждом участке поля – тотальный футбол.

Тотальный футбол — тактическая схема, когда игрок, двигаясь по полю, заменяет других футболистов на их местах, таким образом сохраняя их намеченную организационную структуру. В этой текучей системе могут присутствовать игроки без установленной роли, любой футболист может быть последовательно нападающим, полузащитником и защитником.

Маринус Якобус Хендрикус Михелс появился на свет 9 февраля 1928 года в Амстердаме. Поэтому неудивительно, что свои первые шаги в футболе маленький Ринус сделал в школе «Аякса». На свой девятый день рождения мальчишка получил подарок, определивший всю его дальнейшую жизнь. В тот день он впервые примерил бело-красную футболку и нацепил новенькие бутсы. Ринус загорелся идеей стать футболистом. Близкий друг семьи помог попасть на просмотр в «Аякс», и как говорится, понеслось!

В первом же официальном матче за «Аякс» 18-летний Михелс сотворил пента-трик, под раздачу попал «Ден Хааг» (8:3). Несмотря на столь впечатляющий факт, надо сказать, что вся карьера футболиста Михелса шла через преодоление препятствий. Сначала в далеко идущие планы вмешалась вторая мировая война, а затем случилась досадная травма спины, которая вынудила повесить бутсы на гвоздь в возрасте 30 лет. Тем не менее, он отыграл в футбол 12 сезонов, будучи преданным лишь одному клубу, и забил более сотни голов.

«Я не могу научить Кройффа, как ему обводить соперника, но я могу научить его играть в командный футбол!»

Препятствия, возникавшие в ходе карьеры игрока, и помогли выработать тот стальной характер, который впоследствии очень помог ему в другой роли – тренерской. Под маской диктатора скрывался человек, прекрасно осознающий, что нужно сделать для достижения цели.

Свою тренерскую карьеру Ринус Михелс начал в 32 года, при этом здраво рассудив, что оттачивать мастерство наставника лучше в команде попроще. С 1960 по 1964 годы он возглавлял скромный ЙОС из родного Амстердама (ныне клуб носит название «ЙОС Ватерграфсмер»), игравший в низших лигах чемпионата Голландии.

Следующим краткосрочным этапом стал амстердамский «Дор Вилскрахт Стерк». Возглавив действующего чемпиона страны в сезоне 1964/1965, Михелс привил команде крайне симпатичный футбол и на всех парах помчал к повторению триумфа. Но в ходе сезона поступило предложение из терпящего бедствие родного «Аякса». Ринус не мог отказать команде, давшей ему футбольную жизнь, да и чего греха таить, он мечтал, жаждал тренировать «Аякс». Потеряв Михелса, ДВС проиграл «Фейеноорду» чемпионскую гонку, заняв итоговое второе место в турнирной таблице.

В сезоне 1964/1965 «Аякс» был близок к вылету из Эредивизи, но примчавший на помощь Маринус Якобус Хендрикус Михелс вывел команду из крутого пике. Зацепившись за 13-е место в таблице, клуб остался в высшей лиге чемпионата Голландии.

А со следующего сезона начались чудеса. Команда, проведшая предсезонку с новым наставником, преобразилась до неузнаваемости. Жёсткая дисциплина, инновационная схема 4-3-3, ставка на «физику» и командную игру, помноженные на родные для тренера стены, дали невероятный эффект. Начиная с сезона 1965/1966, «Аякс» размазывал соперников по газону тонким слоем, едва ли не через раз забивая по четыре, пять… восемь, девять голов за матч.

«Я знаю только один футбол – атакующий! Всё остальное – это антифутбол!»

За шесть полных сезонов у руля «Аякса» (1965-1971), команда имени Михелса наколотила в чемпионате 577 голов, что в среднем – 96 за один турнир и почти 3 мяча (2,83) в среднем за один матч! А в сезоне 1966/1967 был установлен абсолютный рекорд высшей лиги чемпионата Голландии, не побитый по сей день. «Аякс» забил в том чемпионате 122 гола. Для сравнения, основной конкурент тех лет «Фейеноорд», тоже славившийся сверхрезультативностью, забил за эти же годы на сотню меньше (466 голов). И немаленькая средняя цифра в 77 голов, рядом с цифрой михелсовского «Аякса», вызывает снисходительную улыбку. Если 77 – это круто, то 96 – это суперкруто.

Удивительно, но тот, поражавший своей мощью «Аякс», умудрялся и уступать в чемпионских гонках. Уже ставшему Генералом, Михелсу удалось привести команду к чемпионству лишь в четырёх чемпионатах из шести. «Аякс» имени Михелса, как правило, проигрывал матчи по единому сценарию: имея подавляющее преимущество, пропускал одну-две шальных контратаки, получал гол в свои ворота и безуспешно штурмовал ворота соперников. При этом, если дома «бело-красные» были практически неудержимы, то в гостях выступали заметно скромнее.

Ринус Михелс и Йохан Кройфф с трофеем Кубка Европейских Чемпионов. 1971 год.

Венец тренерской карьеры в «Аяксе» пришёлся на 1971 год. Амстердамцы выиграли первый в своей истории Кубок Европейских Чемпионов. На пути к финалу «Аякс» почти все домашние встречи выиграл с одинаковым счётом – 3:0. Исключением стало лишь самое первое противостояние в турнире. В первом раунде команда Ринуса испытала некоторые проблемы с чемпионом Албании – «17 Нентори» (ныне – «Тирана»), выиграв домашний поединок «лишь» с разницей в два мяча (2:0), после гостевой ничьи (2:2). В финале был повержен греческий «Панатинаикос» (2:0), возглавляемый никем иным, как знаменитым Ференцем Пушкашем, а о Михелсе впервые заговорили, как о тренере мирового уровня, проповедующем новый этап в развитии футбола – «тотальный футбол».

Приведя «Аякс» к крупному успеху, Генерал укатил покорять «Барселону», а созданный им амстердамский суперклуб выиграл следом ещё два главных европейских клубных турнира подряд. Штефан Ковач, пришедший после Михелса на пост главного тренера, несомненно причастен к двум «ушастым кубкам» в копилке «Аякса» (1972, 1973), но без фундаментальной работы Ринуса, проделанной ранее, этот успех вполне мог быть и не достигнут.

Следующим турниром имени Ринуса Михелса мог стать (а по некоторым оценкам и стал) чемпионат мира 1974 года. Не имевшая доселе громких успехов и выступлений сборная Голландии под руководством Генерала сенсационно заняла второе место на мундиале. Это первый громкий успех в истории сборной Голландии, но зная максимализм Михелса, можно смело заявлять, что сам тренер не был в полной мере удовлетворён поражением в финале. Влюбившая в себя с первого матча голландская сборная танком проехала по всем соперникам, встретившимся ей на пути к финальному матчу. Были поочерёдно нещадно биты сборные Уругвая (2:0), Болгарии (4:1), Аргентины (4:0), ГДР (2:0), Бразилии (2:0). Одна досадная осечка случилась лишь в матче первого группового этапа против сборной Швеции, где соперники так и не сумели распечатать ворота друг друга (0:0). Общая разница мячей – 14-1, а единственный гол был пропущен после досадной срезки в свои ворота защитником Руудом Кролом.

Финал ЧМ-1974 должен был стать украшением турнира. Голландия – ФРГ. Феерическая команда-сенсация против прожжённого бойца за трофеи. Причём немцы, однажды уже уступившие в ходе турнира, далеко не выглядели фаворитом матча. Но случилось то, о чём спустя годы скажет раздосадованный англичанин Гари Линекер: «Футбол – простая игра, в которую играют 22 мужика, а выигрывают немцы». Прекрасно начав матч и открыв счёт уже на 2-й минуте, голландцы рано поверили в успех, за что и поплатились. На быстрый гол Нескенса с пенальти, сборная ФРГ ещё до перерыва ответила точными ударами Брайтнера (также с пенальти) и Мюллера. А все попытки переломить ход встречи оказались безуспешными.

Йохан Кройфф: «Нет лучше медали, чем признание твоего стиля»

Говорят, Михелс был очень расстроен после поражения. Крылатую фразу главной звезды «Аякса», «Барселоны» и сборной Голландии имени Ринуса – Йохана Кройффа, сказанную им после трагического для тренера финала, иногда интерпретируют и как слова поддержки в адрес Учителя.

Как показало время, злополучный финал действительно надломил Михелса. Почти полтора десятка лет тренер оставался без каких-либо серьёзных трофеев и тренерских успехов. Метания между «Аяксом» и «Барсой», годичная командировка в США («Лос-Анджелес Ацтекс»), неудачная попытка сотворить чудо в «Кёльне»… За эти годы Генерал довольствовался лишь двумя трофеями. В 1978 году был выигран Кубок Испании с «Барселоной», а в 1983 году – Кубок ФРГ с «Кёльном».

Когда уже начало казаться, что эра Генерала окончательно сошла на нет, а злые языки уже шептали, что гений «сдулся» (и это, несмотря на то, что вся Голландия уже давно проповедовала «футбол по Михелсу», а его «тотальный футбол» был возведён до национальной культуры игры), Ринус Михелс вернулся. И как вернулся!

Первый трофей в истории сборной Голландии в руках Генерала. 1988 год.

Евро-1988 получился триумфальным для всего голландского футбола и лично для Генерала. Сборная Голландии выиграла свой первый международный трофей во многом благодаря Михелсу и его умению признавать свои ошибки. Многие специалисты видят причинно-следственную связь в том, что первый матч «оранжевых» на турнире Марко ван Бастен остался в запасе и том, что советская команда сумела одержать победу с минимальным счётом (1:0). Роль «наконечника» в той игре неудачно исполнил Джонни Босман. Вышедший на замену почти сразу после пропущенного гола Марко так и не смог переломить ход встречи, хоть и был к этому близок, но угодил в перекладину в конце матча. После «работы над ошибками», Ринус выпустил ван Бастена против англичан в стартовом составе. Смена нападающего сыграла на «отлично», Марко заколотил три мяча в ворота родоначальников футбола, а Голландия, показал отличный футбол, одержала убедительную победу – 3:1. В решающем матче за выход из группы против сборной Ирландии голландцы столкнулись с проблемами – мяч не только упорно не шёл в ворота соперника, но и неоднократно мог побывать в сетке ворот голландских. Снова спасла проницательность Михелса. На этот раз Генерал угадал с заменой. Вышедший на замену Вим Кифт подкорректировал дальний, и едва не ставший холостым выстрел гаубицы Рональда Кумана и мяч нырнул в нижний угол ирландских ворот. Голландия буквально выгрызла путёвку в полуфинал.

А уж в полуфинале, Генерал с особым цинизмом и превеликим удовольствием сломал свой «немецкий комплекс». Матч против сборной ФРГ развивался удивительно похоже перипетиям того самого злосчастного матча. С двумя нюансами: ключевые события произошли во втором тайме и зеркально – победителем в битве стала команда Михелса. Сначала команды обменялись реализованными одиннадцатиметровыми. На реализованный пенальти Маттеуса ответил с пенальти же Куман. А под занавес матча ван Бастен пропихнул таки победный гол!

Есть байка, которую подтверждал и сам Михелс, что футболисты после этой игры подарили наставнику золотые часы, так как считали, что игру выиграл он сам – лично. Как гласит легенда, только благодаря тренерской установке в перерыве матча, игроки смогли поверить в то, что им по силу обыграть немецкую команду. Ринус подарок принял, но с условием: если финал будет проигран, он вернёт его назад.

Но после личного триумфа Генерала, в победу в финале не верили разве что отъявленные пессимисты. Ну, и советские болельщики – в силу веры в собственную сборную, которой руководил не менее матёрый специалист – Валерий Васильевич Лобановский.

Марко ван Бастен и Ринус Михелс ещё не знают, какой триумф их ждёт. 1987 год.

Тренерский гений Лобановского, который кстати считается последователем стиля Михелса, не смог помочь сборной СССР во второй раз отпраздновать успех в противостоянии с набравшей ход голландской машиной. Голы Гуллита и ван Бастена (снова, снова на турнире Марко сказал своё веское слово), забившего один из самых красивых голов в истории футбола, развеяли мечты советских болельщиков на европейский триумф.

«Оранжевые» впервые завоевали право называться сильнейшей сборной европейского континента, а широкая публика впервые увидела в действии фантастическую троицу «ван Бастен – Райкард – Гуллит» (позже наведшую невероятного шороха в клубных чемпионатах в составе «Милана»). Эти ребята идеально вписались в «тотальный» футбол Михелса и снова позволили тренеру воплотить в жизнь свои новаторские идеи.

Работая с командами, Генерал, казалось, совмещал несовместимое. Удивительное дело, прослыв диктатором в тренерской работе, за пределами футбольного поля он был обычным человеком, склонным прощать слабости своим игрокам. Естественно тем, к кому не было претензий в трудовом процессе. Игроки боготворили тренера. Помимо того, что он был наставником в работе, Михелс был верным другом во внерабочее время. Ринус никогда не позволял выставлять своих подопечных в дурном свете. «Вы мне говорите, что наш вратарь вчера был в ночном клубе? Отрывался по полной до утра? – как-то раз вступил в полемику с журналистами Генерал. – Так идите и посмотрите на него сейчас. Вы видели, как он вкалывает на тренировке?! Какая мне к чёрту разница, где он был и что делал, если он выкладывается на 150 процентов?!»

В 1999 году Ринус Михелс был признан лучшим тренером XX века по версии ФИФА. В 2004 году на торжествах по случаю пятидесятилетия профессионального голландского футбола он был назван лучшим тренером Голландии за последние 50 лет. Постаревший, но не потерявший выправки, Генерал поднялся на сцену, чтобы получить награду из рук своего ученика, Марко ван Бастена, и с удивлением смотрел на людей в зале, которые встречали его овацией. Люди, словно запуская «волну» по трибуне родного «Де Мер», вставали со своих мест и рукоплескали ему стоя. Казалось, он попросту не понимает, что происходит и зачем он сюда вообще пришёл? Строгий, но скромный человек в строгом костюме. Когда он, смущённый, но не подавший и намёка на этот факт, подошёл к микрофону, ни один мускул не дрогнул на его лице: «Я больше всего рад тому, что мне удалось прославить голландский футбол на весь мир». И едва улыбнувшись, с потеплевшим взглядом, спустя мгновение добавил: «Если бы у меня был хвост, я бы сейчас им вилял».

А спустя год Генерала не стало. 3 марта 2005 года человек-эпоха скончался в возрасте 77 лет после операции на сердце. Но дело его живёт. Ведь пока существует голландский футбол, старина Ринус будет жить вечно. Потому что он и есть – голландский футбол. Его символ и изобретатель.

© Футбол в стиле Ретро

Фото: wordpress.com, www.ajax.nl, tumblr.com, www.anp-archief.nl, www.insidesport.com.au

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