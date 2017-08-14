Почему Ростов на второй строчке в таблице это временно.

Говорим о том, почему команда Кучука в скором месте займет место в середине таблицы и это будет закономерно.

Прошло уже шесть туров с момента старта Чемпионата России и уже сейчас турнирная таблица выглядит вовсе не сенсационной. Но наш глаз откровенно замыливается игрой Зенита и Александра Кокорина, провальным стартом Спартака и прочим новостным фоном вокруг других брендовых команд России.

Но за новостной шумихой о прогрессе игроков, трансферных переходах и матчах дня, мы пропускаем мимо глаз и ушей самое интересное. На второй строчке в турнирной таблице тихо и уютно замостился Ростов. Кто-то скажет, а чего ты удивляешься Ростов команда крепкая и организованная, а к тому же в Лиге Чемпионов показала себя так как дай Бог показывать российским футбольным грандам.

Меня удивляет сразу несколько обстоятельств: во – первых, еще никогда еще после 6 туров в РФПЛ, Ростов не занимал второго места, даже в сезоне 2015/2016, где ростовчане взяле серебряные медали. Во-вторых, Ростов буквально разорвали в это трансферное окно, а именно ряд основных игроков ушли с Бердыевым (Джанаев, Гранат, Кудряшов, Азмун , других прикупил Зенит (Терентьев, Нобоа, Ерохин, Полоз ). В – третьих, такой старт Ростова происходит с новым тренером Леонидом Кучуком.

Теперь давайте посмотрим, что успел Ростов сделать за эти 6 туров:. Старт оставлял желать лучшего (ничья с Уралом, поражение от Ахмата), но в тоже время такие результаты можно было легко объяснить притиркой игроков и тренера, а также тактическими поисками оптимальной расстановки. Затем три минимальные победы над Анжи, Амкаром, Динамо, а также погром Уфы во втором тайме, где солировали Калачев и Гацкан. Эти двое на данный момент лучшие игроки Ростова, на двоих они забили 60% мячей Ростова (5 из 8), а также имеют оценку за игру (7,3).

Вот мы и подходим к первой ласточке скорого провала Ростова – игра строится бердываевскими лидерами, оставшимися после трансферного опустошения. Напомню Вам Тимофею 36 лет, а Александру 33 вряд ли их запала хватит на то, чтобы протащить команду по сезону – это объективные обстоятельства спортивного прогресса, а не вопрос мотивации. Терри и Тотти не приводите в пример ведь уровень физической подготовки в этих странах не встанет рядом с отечественным, а восстановительные меры и системы поддержки игроков в игровом тонусе являются примерами для подражания.

Второй тревожный звоночек, свидетельствующий о грядущем спаде в игре Ростова это то, что из 5 следующих матчей 4 Ростов проведет с командами уровня ТОП (Краснодар, Зенит, Локомотив, ЦСКА). Неизбежна потеря очков с мастеровитыми соперниками и это тоже непреложная истина. После того как за последний пять матчей ты проходишь четыре мясорубки, на мой взгляд у игроков будет наблюдаться как физическое истощения, а в случае если игры будут заканчиваться поражениями, то и психологический спад.

Третий камешек в огород Ростова тоже будет отличаться чистым объективизмом. По показателям: владение мячом, точность пасов, количество ударов за игру Ростов не входит в ТОП 5 команд РФПЛ (ЦСКА, Зенит, Локомотив, Краснодар, Спартак). Ростов в числе лидеров по показателю ротации состава, а, согласитесь, редко какая скамейка похвастается возможностью равноценной замены лидеров. Кроме того игра Ростова строится на длинных передачах, что само по себе говорит о том, что стоит команде перекрыть верх, так и атака захлебнется. Но самое интересное, что Ростов чаще всего ошибается при создании искусственного оффсайда, что с такими быстрыми командами как Зенит, ЦСКА и Спартак непременно скажется.

Итак, дорогие друзья никакого злопыхания успехам ростовчан нет и не может быть. Только объективность и желание разобраться, что ждет это команду, так высоко сидящую в таблице РФПЛ.