«Игрочишко» пакуй чемоданы!

О том как Роберто Манчини посадил на лавку и усмирил одного из самых эпотажных и амбициозных нападающих Зенита и РФПЛ. Думаем о том как и куда бежать Артёму для продолжения карьеры.

Видеоверсия https://youtu.be/09pr7wRHIG4. 16 января 2017 года Артем Дзюба поместил на своей официальной странице в Инстраграм запись: «Очень тяжелое решение принял для себя ,но от таких предложений не отказываются,уезжаю в Китай))спасибо большое моей команде буду по всем скучать,особенно по тебе и жду тебя там @kokorin9«. Скорее всего уже тогда, интуиция подавала Артему вектор дальнейшего развития его как футболиста, но Артем проигнорировал внутренний голос.

12 июля 2017 в этой же социальной сети Артем презентует свой внешний вид в обновленной форме Зенита. И тут снова судьба посылает Артему человека, который поможет ему встать на путь праведный.

Но к нашему сожалению Дзюба снова не внял голосу всевышнего, и уже через месяц пророчество подписчика сбылось.

Ладно, шутки в сторону. Давайте о серьезном. Манчини – тренер волевой и принципиальный, идет до конца всегда, даже если это ведет к конфликту. Стычки у Роберто были и с Карлосом Тевесом, и с Маурицио Сарри. Как мы с Вами знаем Артем Дзюба тоже не отличается покладистым характером и очень часто в ситуациях, где откровенно не прав, ведет себя вызывающе и резко. Артем имитировал пальцем усы Черчесова, когда сборная провалилась на Кубке Конфедераций, а уж фраза про Унаи Эмери стала мемом. Так вот Манчини в начале сезона четко обозначил свою позицию: «Дзюба и Кокорин должны забивать на двоих не менее 35 голов за сезон и соблюдать дисциплину как в команде, так и за её пределами». После двух матчей Артема в основе, Манчини посчитал, что давать шанс нападающему – непозволительная для него роскошь. Итальянец быстро вывел формулу, чем меньше Артем проводит времени на поле, тем лучше результат команды. Потеряв голову от своего открытия, Манчини быстро перестал выпускать «игрочишко» и дела пошли в гору. Ну, а когда формула себя подтверждает люди как правило ей не изменяют.

Артем отреагировал, и как бы Вы думали? Нет он не стал биться за место в основной обойме. Он просто решил сменить клуб. Агент забросил пару удочек в разные команды, а также не забыл пустить волну в СМИ. Дзюба и его агент вероятно рассчитывали на то, что Манчини и руководство Зенита засуетится, как только узнает о том, что может потерять такой талант, но просчитались. Манчини мысленно похлопал по плечу Артема фразой, что Кокорин забивает и за себя и за Дзюбу, а Фурсенко сказал: «Есть конкуренция в команде, надо ее выигрывать – только так может возникнуть прогресс.».

Вот так вот Артем перемены пришли неожиданно. Скорее всего ты зря отказался от предложения Локомотива, ведь имея паспорт в РФПЛ ты мог бы стабильно выступать без конкуренции, то есть так как ты любишь. А в случае переезда в «Фенербахче» положение твое принципиально не изменится, ведь там тоже тебя будут преследовать злейшие враги – Дисциплина и Мотивация.