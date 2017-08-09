Не расчехляй пушки Арсенал это бесполезно!

Спартак непринужденно одолел Арсенал. Открытие Арена по-прежнему остается бастионом москвичей.

Видеоверсияhttps://youtu.be/kHwGC8ZmkFc. Как мы с Вами и рассчитывали дорогие читатели, после провального матча на берегу Невы, главный тренер Спартака напрочь перевернул оборонительную линию команды. В старте не вышли опорники Фернандо, которого втоптали в газон зенитовцы, Глушаков чье стартовое положение сомнительно, учитывая игру Тимофеева. Место на скамейке было обеспечено гандболисту Реброву, а статист прошлой игры Спартака – Попов вышел на замену. А вот чем насолил Ещенко, который также начал матч на скамье, мне своим умом не понять, если кто знает задумку тренера, пишите в комментариях.

О Спартаке, как и о женщинах, машинах и политике можно говорить бесконечно. Давайте об Арсенале. Туляки приехали в Москву с 3 очками в копилке. На данный момент Арсенал уже объективно не добирает очки. Если Локомотив и Рубин пока канонирам не по зубам, СКА обыграли убедительно, но вот с другим своим прямым конкурентом – Тосно, туляки очков явно не добрали.

Ни для кого не стало удивлением, что Спартак захочет реабилитироваться перед своей аудиторией и побежит штурмовать ворота Арсенала. Это ожидание не только, потому что Спартак испытывает чувство вины за поражение, а еще и потому что следующий матч с ЦСКА и никто не даст гарантии, что там Спартак зажжет. Именно поэтому матч с Арсеналом убивал сразу двух зайцев: позволял сгладить впечатление от Зенита и на будущее подсластить пилюлю в случае краха с ЦСКА 12 августа.

В тоже время мы прекрасно знаем кто такой Миодраг Божевич это тренер, который требует, прежде всего, контратакующих действий и более бережного отношения к мячу при владении им. Как раз с последнюю установку тренера туляки усвоили хуже всего: уже в первые двадцать минут тотальная игра на отбой и бездумные поперечные передачи на своей половине поля. Кара арсенальцев настигла довольно быстро, если Зе Луиш в своем рандеву с голкипером снова сплоховал, то Марко Пашалич выбежав с Промесом на Габулова решил не праздновать свой дебютный гол за Спартак, а обогатить Промеса для соперничества в гонке бомбардиров с Кокориным.

После забитого мяча игра Спартака отнюдь не успокоилась, налицо была самоотдача футболистов и прежде всего Тимофеева, который к огромному сожалению получил травму, чем то напоминающую травму Зобнина. Жалко воспитанника Спартака на мой взгляд с начала сезона заслужил он быть вместо Глушакова, до сих пор требуеющего 3 млн. € зарплаты и вместо предложенных 2,5. Может Денис еще один стадион в Миллерово задумал строить, кто его знает, может скандально известная своими тратами супруга Дениса присмотрела чего. Суть не в этом, на поле появился Денис, который даже в этом матче не приблизился к уровню своей игры прошлого сезона.

Очень заметны на футбольном поле были: Зе Луиш, Жано, Промес и Джорджевич. Первый потому что снова не реализовал два железных момента, а забил неочевидный на отскоке, второй и третий часто встречались с мячом в атаке Спартака и от них исходила основная опасность и креатив. Что до арсенальца, то он бился в каждом эпизоде, не жалея живота своего. Относительно других игроков арсенала говорит статистика, а про Спартаковцев будут говорить матчи качественно другого уровня.

Игра Спартака носила контратакующий характер и зиждилась на позиционных ошибках Арсенала, а также на превосходстве москвичей в скорости. То есть Спартак орудовал тем же, чем туром ранее был избит Зенитом. Арсенал, потеряв своего лидера Берхамова, забившего потрясающий гол в ворота Тосно в атаке ограничился навесами и забросами был нацелен на созидание, разрывы в центральной зоне были огромными.

Дежурная победа Спартака и ожидаемое бессилие Арсенала. Подписывайтесь на блог и пишите в комментариях своего игрока матча.