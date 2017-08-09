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    Как «Спартак» победил «Арсенал» полурезервом

    9 августа 2017
    Красно-белые с новым вратарем и восемью изменениями в составе обыграли тульского аутсайдера, прервали жуткую сухую серию Зе Луиша и снова потеряли Тимофеева.

    Фото: Наталия Кондратенко

    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
    Комментарии15
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 августа 2017, 04:37

      Нууу, если без Реброва и Комбарова остальные - полурезерв, то в генштабе обязательно должны быть прапорщики!

      0
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      Рейтинг: +52

      Yurbanoid 10 августа 2017, 17:08

      Полурезервом... Понимаю, если бы это был лондонский Арсенал. А так... Напомните, с кем красно-белые опозорились в последнем туре?

      -2
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      Рейтинг: +8

      шура термитин 10 августа 2017, 12:13

      Радость то какая.

      0
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      Рейтинг: +1855

      mahan 10 августа 2017, 08:43

      Понравился Селихов и Пашалич, но ребята надо что-то делать с реализацией моментов, из-за этого столько очков много потеряли в этом сезоне из-за этого.

      4
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      Рейтинг: +43

      vayka 10 августа 2017, 07:34

      красавчики

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      Рейтинг: +6913

      батог 10 августа 2017, 06:56

      Всех с победой! Все нормально! Пацан с бабушкой классные!

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      Рейтинг: +324

      hellkid > батог 10 августа 2017, 08:41

      бабушка в теме! даже сумка в нужной расцветке, респект :)

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      Рейтинг: +157

      pik54 10 августа 2017, 06:07

      Хорошая игра.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 10 августа 2017, 05:31

      "Дёшево и сердито"!А самое главное что есть результат!Молодцы!Теперь грамотно разобрать игру ЦСКА и без нервов подготовиться к дерби.Тимофееву быстрейшего выздоровления!Хороший талантливый парень!

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      Рейтинг: +5891

      AtticusFinch 10 августа 2017, 00:27

      Как победила полу-резервом?да хватит уже...вся страна знает, что этот Тульский Арсенал протэжэ спартака вот и берут у них по 6 очков каждый раз - не смешите уже...Вот и играли полу-резервом....а в том сезоне вытащили из первой Лиги их!в ничего не решающем матче....

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 9 августа 2017, 23:07

      Тимофееву пожелаем здоровья
      хороший парнишка
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