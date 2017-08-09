Как «Спартак» победил «Арсенал» полурезервом

Нууу, если без Реброва и Комбарова остальные - полурезерв, то в генштабе обязательно должны быть прапорщики!
Фото: Наталия Кондратенко
Полурезервом... Понимаю, если бы это был лондонский Арсенал. А так... Напомните, с кем красно-белые опозорились в последнем туре?
Радость то какая.
красавчики
Хорошая игра.
"Дёшево и сердито"!А самое главное что есть результат!Молодцы!Теперь грамотно разобрать игру ЦСКА и без нервов подготовиться к дерби.Тимофееву быстрейшего выздоровления!Хороший талантливый парень!
Как победила полу-резервом?да хватит уже...вся страна знает, что этот Тульский Арсенал протэжэ спартака вот и берут у них по 6 очков каждый раз - не смешите уже...Вот и играли полу-резервом....а в том сезоне вытащили из первой Лиги их!в ничего не решающем матче....
Тимофееву пожелаем здоровья
хороший парнишка
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