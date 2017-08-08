ТОП-5 игроков РФПЛ на старте сезона 2017/2018

Мой обзор на лучших представителей отечественного чемпионата. Хочется также отметить, что помимо сугубо личного убеждения об этом также говорит статистика, с которой Вам предлагаю познакомиться.Видеоверсия https://youtu.be/ysNmMADAcyw

Доброго времени суток, дорогой читатель! Вот позади уже четыре тура Российской футбольной премьер лиги. И уже сейчас можно выделить отдельных представителей команд, которые наиболее ярко проявили себя на старте сезона. Представляю Вашему вниманию ТОП-5 игроков начала сезона 2017/2018 РФПЛ. Но прежде чем перейти к рейтингу хочу сказать, что он формировался не на почве личных предпочтений, а на основании статистики, которую полностью подготовлена мной и естественно она не претендует на истину в конечной инстанции, ведь как сказал Марк Твен: «Есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика». Поехали!

5 место Квинси Промес (Спартак)

Несмотря на слабый старт Спартака в сезоне Квинси стабильно получает высокие оценки экспертов и регулярно попадает в сборную тура. И этому есть причины: в трех из четырех матчей он забивал, пускай два из трех забитых это пенальти, но это пенальти Краснодару и Зениту, где атмосфера не просто нагнетает, а буквально испепеляет тебя. Кроме того, обратите внимание на проценты в точности передач, ударов насколько он аккуратен и сконцентрирован на каждом моменте. А процент выигранных верховых единоборств и количество защитных действий лишь еще раз подтверждает, что Квинси боец и регулярно возвращается на помочь своим защитникам.

4 место Марио Фернандес (ЦСКА)

В прошлом сезоне Марио стал рекордсменом по количество номинаций в сборную тура и этот год он начинает также ударно. Многими ведущими аналитиками и футбольными экспертами Марио называется лучшим правым защитником нашей Премьер-лиги и это далеко небезосновательно. Обратите внимание на качество его защитных действий это просто отличные цифры плюс атакующий потенциал делает Марио системообразующим игроком ЦСКА. Отлично проведенные матчи с «Анжи» и «СКА-Хабаровск» позволили Марио дважды попасть в сборную тура и очень здорово улучшить свои статистические показатели.

3 место Соломон Кверквелия (Локомотив)

Для меня лично этот защитник просто стал откровением сезона в составе Локомотива он ни разу в этом сезоне не получал от экспертов оценки ниже 7,5 и это согласитесь очень убедительно для его позиции. Соломон действует запредельно надежно и аккуратно. К тому же еще уже успел отметиться голом в матче с «Арсеналом». За первые четыре тура получил очень хорошую прессу и вот почему, Соломон очень грамотно и удачно участвует в верховой борьбе, тактично и аккуратно перехватывает и отбирает. То есть делает именно того чего не хватало Локомотиву в прошлом сезоне надежности в центре защиты.

2 место Доменико Кришито (Зенит)

Зенит снова «на ходу» сказали уже многие. Все привыкли, что Кришито добротный защитник и лидер команды, но что на старте сезона он буквально будет рвать левую бровку как в защите так и в атаке ожидали немногие. Кришито хорошо смотрелся в матче против «СКА-Хабаровск», на счету Доменико в матче с Рубином решающая голевая передача на Дриусси. Очень надежно сыграл в обороне со Спартаком, здорово прессинговал и поучаствовал в двух забитых голах в центральном матче тура. Статистика просто потрясающая для четырех туров, особенно в части отборов и выигранных единоборств, да и количество передач подтверждает, что Доменико ключевой игрок Зенита и не зря носит капитанскую повязку.

1 место Александр Кокорин (Зенит)

Одним из самых обсуждаемых футболистов нашей лиги сейчас является Александр Кокорин. Многие поговаривают, что Манчини наконец-то раскрывает потенциал Александра и матч от матчу наша «надежда сборной» прибавляет. Активные и ,что самое главное, продуктивные действия Кокорина уже позволили ему отметиться голами в ворота СКА,Тосно и Спартака. Кроме того, в матче с чемпионом сделал голевую передачу. В итоге четыре тура четыре очка по системе гол плюс пас. Александр по настоящему заиграл, может кто-то скажет, что календарь у Зенита простой, что мол вот, поэтому и резвится парень с новичками СКА и Тосно, бегает по Рубину, который только строится с Бердыевым. Но нет ребята!Посмотрите еще раз игру со Спартаком, взгляните на его персональную статистику и поймете, что играет он, как надо и по праву занимает первое место в рейтинге.