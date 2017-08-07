Невиновных нет. Почему Александр Панов не прав

В защиту питерских фанатов

После матча Зенит – Спартак (5:1) на бывшего футболиста питерцев Александра Панова напали фанаты сине-бело-голубых. Поводом для агрессии было поведение самого Александра Панова, который до матча гулял по Санкт-Петербургу в красно-белом шарфе. При этом сам Панов отмечал, что таким поступком никаких неприятностей он не нажил. Оказалось, ещё не вечер.

Для начала предлагаю ознакомиться с видео самого нападения на Панова, а далее сделать выводы.

Как обычно и бывает в таких случаях – на всех футбольных ресурсах тысячи комментаторов выступают против фанатов «Зенита», поддерживая Панова. Такая позиция мне кажется как минимум странной. А если ваша бывшая жена будет гулять по вашему дому с новым кавалером? Вы тоже должны молча смотреть на это? Женой-то она была неплохой!

Александр Панов поступил как типичный провокатор: приехал в день матча против «Спартака» в Санкт-Петербург в красно-белой розе, при этом являясь воспитанником питеркого футбола. Какой поступок может быть более глупым? Может попытаться пройти на фанатскую трибуну «Спартака» в армейской атрибутике?

Панов не мог не знать как относятся друг к другу фанаты «Зенита» и «Спартака»! Он прекрасно отдавал себе отчёт, что его поступок сочтут за предательство! Ну болеешь ты за «Спартак» – красно-белый флаг тебе в руки! Но не надо с этим флагом идти в дом к принципиальному сопернику, прикрываясь своими корнями. Может ещё Виктор Онопко, после поцелуя армейской розы, отправится гулять в красно-синем шарфе возле стадиона «Спартака» перед дерби с ЦСКА?



Невиновных нет. Александр Панов получил по заслугам, хотя стоит отметить, что ничего страшного не произошло. Кинули монетку да пару оскорблений прокричали. И не надо писать о варварах-фанатах, о Средневековье. В футболе есть свои законы, которые ещё никто не отменял. Если ты заносишь мяч в сетку ворот, то это гол. Если ты в атрибутике «Спартака» попался фанатам «Зенита», являясь бывшим игроком последних, то не жди оваций.

А коль вы такие цивилизованные люди, то объясните своим адептам правила современного мира.