Зенит-Спартак о том, как испарялось чемпионство.

Разгром, обида, злость на собственную несостоятельность вот три главные характеристики игры московского Спартака с Зенитом.Видеоверсияhttps://youtu.be/mBGHr6hxK_k

На фоне природных катаклизмов из града внушительных размеров и ливня, отгремела одна из главных футбольных афиш первой части сезона РФПЛ 2017/18. Не надо прикладывать никаких усилий для того, чтобы подогреть интерес к этому матчу. Достаточно просто обратиться к устойчивой тенденции: последние 5 лет Зенит не проигрывал на своем после Спартаку. Статистика это полдела. Тут для Вас баталии и интриги на любой вкус, противостояние двух запредельно талантливых опорников Фернандо и Паредеса, появление с корабля на бал Мамману сразеу в центр защиты, отсутствие Дзюбы в основе Зенита, который между прочим обещал дубль в ворота Спартака, Попов вместо Зе Луиша для захвата центра поля, а также Глушаков терпящий шквал критики из-за отсутствия формы.

Напряжение не могло не сказаться на игре. В первые двадцать минут Зенит дрожал, об этом говорило количество брака в передачах питерцев, что позволило Спартаку создать пару подходов к воротам, где на острие был Промес. Обе команды избрали тактику высокого прессинга, для того чтобы перекрыть кислород мозговым центрам Фернандо и Паредесу. Вскоре Зенит адаптировался к темпу игры и Манчини посредством подсказок и крика заставил свою команду включить турбо режим. Спартак начал ошибаться, сразу пошли опоздания в подкатах Джикии и Глушакова – сразу две желтые карточки. Фернандо выглядел растерянным и вымотанным он не привык играть на полях где мяч быстро не ходит, а биться надо в лужах. Отсутствие свежести в ногах и во взгляде у опорника Спартака и в итоге пас Фернандо пяткой на своей половине поля, затем быстрый отбор Зенита пас Кокорину, который легко одурачил тройку Ребров, Джикия, Боккети.

Градус игры не поднялся, а взлетел подкаты и стыки стали обычным делом. Но за самоотдачей москвичей не было идеи в атаке, а ошибки в центре никуда не делись. И вот вам ошибка в центре поля Самедова быстрый перехват, никчемная попытка Комбарова остановить очередной прорыв по его флангу и Спартак застыл ожидая свистка АУ? Играем до свистка, чего ждать? Вилков не дал свистка молодец, а Зенит взял и доиграл момент Кузяев с Ерохиным разыграли дворовый гол первый ворвался справа и покатил на Александра который беспрепятственно пробил 2:0 Спартак деморализован. Герой первого тайма Андрей Ещенко, у Зенита Кокорин приятно удививший самоотдачей на всех участках поля.

Ожидаемо Спартак помчался вперед во втором тайме, а Зенит методично оборонялся. И тут на первый план должны выходить тренерские решения. Спартак в атаке не показывал ничего, и Каррера вызвал Зе Луиша, на которого как я думаю надо было все же делать ставку вместо Попова, который оказался несостоятелен в роли помощника Фернандо и Глушакову в центре поля. Но и до замены дело не дошло Зенит забил с углового, где снова Комбаров недоборолся, и это был приговор, потому что Спартак не та команда, которая способна на камбэк при такой игре. Но вот затяжная атака сначала плотный удар Промеса, потом он же не замкнул в пустые ворота кросс Самедова. А Зенит снова унизил зону провалившегося Комбарова это Кузяев с 20 метров пробил неберущимся под перекладину.

Игра Спартака была настолько безнадежной, что поддержать Спартак решил никто иной как Маммана - новичок отметился подкатом под Зе Луиша в штафной. А Промесс пополнил свой бомбардирский счет. Ободрился Каррера. Вперед Пашалича сейчас отыграем. Но с Массимо был категорически не согласен Артем Ребров передавший «алаверды» Маммане, по гандбольному забросив в сетку мяч. Видимо настолько сильным был удар Газпромовской трубой по голове Артему, что другого варианта для себя он не видел.

Зенит настолько успокоился, что тренер стал передавать записки игрокам и пробовать различные схемы игры с откровенно деморализованным соперником. Комбаров откровенно заскучал и решил выяснять отношения с Адриано, а что тут делать, если свою роль он в игре выполнил.

Зенит издевательски пробовал забивать за шиворот вратарю и закидывать за спину защитникам да еще и Дзюбу выпустил, который дубль обещал Спартаку и тут я совсем поник думаю 7:1, а это уже на голову на налазиет . Но Слава богу пронесло, но все же под конец разгром стал острым благодаря Луису Адриано и Смольникову, где названные оформили небольшой спарринг. Страстей достаточно.

Подводя к финишной черте матча делаем вывод, что Зенит оформляет весомую заявку на чемпионство. А Спартак вот так просто напросто оказался не готов к скоростям состава Манчини, который умело воспользовался стратегическими ошибками Карреры, а также откровенно проходным двором в зоне игры Комбарова.