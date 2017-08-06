Бердыев победил ЦСКА без Акинфеева. Главные моменты

цска нужно кого нибудь купить,а то о чемпионстве в этом сезоне стоит забыть
Фото: Наталия Кондратенко
цска нужно кого нибудь купить,а то о чемпионстве в этом сезоне стоит забыть
у ЦСКА и Краснодара нету ЗАПАСНЫХ вариантов!!!
Краснодар отскочил... ЦСКА - нет!!
без усиления эти клубы НИЧЕГО не сделают!!! опять коэффициенты России вниз пойдут!!!
И у Ростова вторая победа подряд. И тишина.....
Бердыев лучший тренер в России
Скорее не победа одного коллектива, а поражение и неспособность победить другого!!!.... ЦСКА выступать в ЛЧ, а играть на соответствующем уровне НЕКОМУ... Ну разве, что за редким исключением.... С такой игрой и в чемпе насуют многие будь здоров.... Очень не хочется увидеть избиение в еуротурнире....
"Очарование начинается с главного, разочарование — с пустяков....." (Дон Аминадо)
блять, Гиннер, раскошелься, нам нужно обновлять состав.... !!! ну когда будет это? когда жареный петух в жопу клюнет? по-моему это уже случилось
Без Еременко ПолДзагоева и Головин мало чего создают, а Деды не справились с опекой молодого вратаря, видать сами всегда находились под опекой Акинфеева. Радует уровень нашего чемпионата, в котором все меньше предсказуемых игр.
Увы, но вина полностью на совести вратаря, наверно перенервничал и играл не уверенно.
Да. неуверенная игра и потеря очков. Весьма жаль...Нервы надо оставлять за пределами стадиона. ИМХО.
просто это был день Рубина