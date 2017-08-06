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    Бердыев победил ЦСКА без Акинфеева. Главные моменты

    6 августа 2017
    Это второй успех «Рубина» подряд.

    Фото: Наталия Кондратенко

    Рейтинг: 3 Голосов: 4
    Комментарии22
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 9 августа 2017, 11:48

      цска нужно кого нибудь купить,а то о чемпионстве в этом сезоне стоит забыть

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 7 августа 2017, 22:00

      у ЦСКА и Краснодара нету ЗАПАСНЫХ вариантов!!!

      Краснодар отскочил... ЦСКА - нет!!


      без усиления эти клубы НИЧЕГО не сделают!!! опять коэффициенты России вниз пойдут!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 августа 2017, 19:54

      И у Ростова вторая победа подряд. И тишина.....

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 7 августа 2017, 17:23

      Бердыев лучший тренер в России

      1
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      Рейтинг: +70530

      insider_retro 7 августа 2017, 11:24

      Скорее не победа одного коллектива, а поражение и неспособность победить другого!!!.... ЦСКА выступать в ЛЧ, а играть на соответствующем уровне НЕКОМУ... Ну разве, что за редким исключением.... С такой игрой и в чемпе насуют многие будь здоров.... Очень не хочется увидеть избиение в еуротурнире....
      "Очарование начинается с главного, разочарование — с пустяков....." (Дон Аминадо)

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 7 августа 2017, 10:58

      блять, Гиннер, раскошелься, нам нужно обновлять состав.... !!! ну когда будет это? когда жареный петух в жопу клюнет? по-моему это уже случилось

      0
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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 7 августа 2017, 10:11

      Без Еременко ПолДзагоева и Головин мало чего создают, а Деды не справились с опекой молодого вратаря, видать сами всегда находились под опекой Акинфеева. Радует уровень нашего чемпионата, в котором все меньше предсказуемых игр.

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Алек_Ага 7 августа 2017, 17:42

      вот и ответ тем кто говорит что надо пенсионеров в сборную возвращать они в начале игры облажались

      1
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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага > anri1703 9 августа 2017, 17:16

      Что будет через год - не знает никто, но бойцы они классные и если поставили на завершение карьеры домашним чемпионатом мира, то пользу принесут однозначно, а так ли это - будет видно в конце сезона.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Алек_Ага 9 августа 2017, 17:24

      через год они станут на год старее неужели у нас не появится цз неплохой?

      0
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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага > anri1703 9 августа 2017, 18:33

      Хороших ребят достаточно, как из них выбрать лучшего - задача Черчесова. И всё - таки , братьев и Игнашевича надо иметь в виду.

      0
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      Рейтинг: +2229

      river31 7 августа 2017, 08:51

      Увы, но вина полностью на совести вратаря, наверно перенервничал и играл не уверенно.

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > river31 7 августа 2017, 11:00

      тем не менее -это потеря очков..... нервы надо в раздевалке оставлять...и выходить на поле- на кураже

      3
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      Рейтинг: +115

      slawianka > river31 7 августа 2017, 14:03

      и еще и забить не забил Рубину, какой плохой ай-я-яй

      -2
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      Рейтинг: +2229

      river31 > вместе с ЦСКА 7 августа 2017, 17:38

      Да. неуверенная игра и потеря очков. Весьма жаль...Нервы надо оставлять за пределами стадиона. ИМХО.

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      Рейтинг: +2229

      river31 > slawianka 7 августа 2017, 17:39

      Обоснуй поток эмоций.
      "и еще и забить не забил" Не понятно написано. Это голкипер, забивать он не обязан.

      -1
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      Рейтинг: +115

      slawianka > river31 7 августа 2017, 18:05

      "Увы вина ПОЛНОСТЬЮ..." -твои слова? что не понятного? ЦСКА не сравняло, вратарь же виноват по твоей логике?))

      -1
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      Рейтинг: +355

      kvm5 7 августа 2017, 02:42

      просто это был день Рубина

      1
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      Рейтинг: +151

      rerih 6 августа 2017, 22:07

      Удачи Курбан...но титул мне кажется громко сказано.

      -2
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