Луан из «Гремио» так ли полезен для Спартака.

Предварительная информация о достижении договоренности о трансфере бразильца Луана из «Гремио» вызывает у меня интерес и как следствие желание разобраться настолько ли это полезная покупка.Видеоверсия https://youtu.be/mBGHr6hxK_k

Луан Гильерме де Жезус Виейра он же Луан, он же Луанел 24 летний нападающий из Бразилии. На трофейном счету у форварда Кубок Бразилии и два чемпионства в составе сборной Бразилии до 20 лет в Тулоне и в составе сборной Бразилии на летних Олимпийских играх. Основная позиция молодого дарования это место под нападающим, но вместе с тем может сыграть как центр форварда так и левого вингера. Отсюда сразу вопрос о том на какую именно позицию его присмотрел Каррера.

На мой взгляд покупка делается для того, чтобы посредством конкуренции привести в чувство пару Зе Луиш и Луиса Адриано, которые иногда может в силу квалификации либо в силу физической подготовки не в полной мере способны реализовывать задачи итальянца. Если в течении тренировочного процесса Луан покажет себя с позиции стабильного игрока основы, то на мой взгляд Каррера сначала попробует связку Зе Луиш на острие, а на подыгрыше будет Луан.

Если посмотреть объективно, то действительно усилить игру тогда, когда более возрастной Луис Адриано не показывает требуемого, действительно некем. Неоднократные замены Луиса на Мельгарехо показывают, что лучшие годы парагвайца либо позади или впереди, но не со Спартаком. То есть уже сейчас можем сделать небольшой вывод о том, что приобретение по позиции под нападающим более чем обосновано, как со стороны длинны скамейки, так и со стороны реального усиления амбициозным и интересным бразильцем. О том, что молодой форвард представляет интерес говорит уже тот факт, что с момента его появления на рынке его трансферная стоимость взлетела в 30 раз с марта 2014 года с 400 тысяч евро до 12 миллионов евро уже в июле 2016 года. Более того в августе кто бы подумал сама Барселона интересовалась Луаном и хотела приобрести его за 20 миллионов евро о чем писало испанское интернет-издание SPORT.ES. А в Барселоне немного не мало ему отводилась роль резервной боевой единицы, которая в любой момент могла бы заменить любого из троицы Месси, Суарес, Неймар. Я думаю Вы согласитесь, что скауты Барселоны далеко не дураки и не будут просматривать, а уж тем более назначать трансферную стоимость большую на 8 миллионов, чем стоил на тот момент Луан 12 миллионов. Еще не убедительно, что бразилец более чем состоятельная персона? В декабре 2016 года между Спартаком и Атлетико развернулась настоящая битва за Луана и ценник взлетел до 22,5 миллионов евро. Но видимо этот самый взлет ценника и не позволит в тот момент сделке состояться.

Итак, что имеем в сухом остатке данное приобретение по позиции актуально и необходимо? безусловно, перспективен ли данный молодой человек? ответом на данный вопрос я думаю будет неподдельный интерес таких «мастодонтов трансферного рынка» как Барселоны и Атлетико.