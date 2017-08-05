Вокруг шум, а результат не ясен.

О том как информационная орбита матча Спартак – Зенит переполнена мусором.

Искушенный зритель РФПЛ давно уже привык к тому, что матч Спартак – Зенит это безусловная афиша, которая привлекает к экранам даже российских обожателей европейского футбола. И вот за несколько дней до столкновения двух столиц, хотя Москва здесь условная «футбольная столица» ведь первая Московская футбольная лига появилась лишь спустя десять лет, как в северной столице была образована первая футбольная команда «СПБ КЛС» она же Санкт-Петербургский кружок любителей спорта. Дело не в этом, а в том информационном »половодье», которое захлестывает наши головы. Подобно этому явлению природы уровень «информационной воды» поднимается все выше и выше, а после того как футбольное событие состоится остаются сгустки грязи, строительного мусора и разочарований. Вместо того, чтобы проявить интерес к аналитике и к реальному состоянию дел в команде, исходя из трезвого анализа состава команды, обыватели бросаются в пустые рассуждения о высказываниях игроков относительно исхода матча или о мнении тренера одной либо другой стороны о готовности команды. Встает главный вопрос «Зачем переваривать избитые высказывания о том, что команда настроена только на победу или о том, что игрок умрет на поле, но не сдастся?». Ответ простой – обыватели настолько глубоко привыкли копаться в грязном белье и пустословии, что забывают о том, что подогреть интерес к матчу можно лишь посмотрев на историю встреч либо сделав виртуальную ставку на исход. Не в коем случае не призываю делать ни того ни другого просто советую держать свою голову в свежести дабы за информационным шлаком не пропустить действительно важных деталей, которые и определят результат футбольного противостояния.