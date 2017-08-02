Дибала, Санчес и еще 3 топ-игрока, способных заменить Неймара в «Барселоне»

В преддверии главного супертрансфера мирового футбола, блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» разбирается, кто может заменить звездного бразильца в «Барсе».

Самый громкий и дорогой трансфер современности близок как никогда, ведь переход Неймара в «ПСЖ», скорее всего, состоится уже на этой неделе, а сумма трансфера составит космические 222 млн.евро. Конечно, если трансфер состоится, то каталонцы будут вынуждены искать замену своему лидеру. Очевидно, заменить бразильца будет сложно, но достойных кандидатов хватает, а главные из них – ниже:

Пауло Дибала, «Ювентус»

Возможная сумма трансфера: 120 млн. евро

Вероятность перехода: 30 %

Дибала за два года в стане чемпиона Италии стал настоящим лидером «Ювентуса», аргентинец прекрасно руководит атакой «Старой Синьоры» и по манере игры очень похож на Месси. Пауло считает Лео своим кумиром и с детства мечтает играть с Месси в одной команде: «Месси — мой кумир. Он творит такие вещи, которые никто не способен повторить. Я бы хотел играть с ним вместе». Руководство «Ювентуса» вполне рационально ведет себя на трансферном рынке, если они не побоялись отпустить сильнейшего защитника Италии в стан конкурента, то переход Дибалы за сумму в 120 млн. евро станет сверхвыгодной сделкой для чемпиона Италии.

Очевидно, «Ювентус» уже перестраховался на случай возможного ухода аргентинца, подписав Федерико Бернардески из «Фиорентины». Аллегри не боится перестраивать команду, именно так он находит мотивацию для своих игроков, которые уже шесть лет подряд брали Скудетто. Если сравнить состав «Юве» в финалах ЛЧ 2015 и 2017 годов, то у «Старой Синьоры» осталось практически неизменной только защита. Такими радикальными мерами в формировании команды тренер «Юве» получает мотивированный и «голодный» состав способный выигрывать трофеи каждый год, поэтому потеря Дибалы не станет проблемой для «Старой Синьоры».

Конечно, Пауло радует интерес «Барселоны» к своей персоне. «Всегда приятно читать об интересе клуба калибра «Барселоны». Это означает, что ты хорошо выполняешь свою работу. Если поступит предложение, клуб уведомит меня и сообщит, хочет ли он, чтобы я покинул команду. В первую очередь все зависит от клуба, а уже потом от меня», — Пауло Дибала.

Алексис Санчес, «Арсенал»

Возможная сумма трансфера: 60 млн. евро

Вероятность перехода: 10 %

Чилиец всеми силами пытается покинуть «канониров» этим летом. В прошлом сезоне лондонцы выдали один из самых провальных сезонов при Арсене Венгере и впервые при французе не попали в ЛЧ. Кубок Англии, выигранный «Арсеналом» в конце мая, немного сгладил сезон, но все равно не удовлетворил амбиции Санчеса, ведь чилиец снова выдал прекрасный сезон в Англии, отлично адаптировался на новой позиции (центрфорварда), плюс стал настоящим лидером «канониров», но на выходе Алексис получил позорный вылет из ЛЧ и финиш в зоне ЛЕ.

Этим летом за чилийцем охотилось много топ-клубом, но пока единственным претендентом на Санчеса остается «Манчестер Сити». Венгеру уже надоело усиливать конкурентов своими лидерами, поэтому он категорически отказывается отпускать Алексиса к Гвардиоле. Безусловно, выходом из сложившейся ситуации может стать трансфер в «Барселону». Чилиец себя прекрасно чувствует на левом фланге атаки, а за три года в Англии он стал ментально и психологически сильнее, поэтому если Санчес вернется в «Барсу» болельщики каталонцев его просто не узнают.

«Я хочу играть в Лиге чемпионов. Выиграть ее — моя детская мечта», – говорил Санчес. Безусловно, в «Барселоне» у чилийца будет больше шансов победить в ЛЧ, чем в «Сити», кроме того, Алексис – боец, поэтому он захочет доказать себе и болельщикам, что способен заменить Неймара в Каталонии. У Санчеса остался год по контракту с «Арсеналом», поэтому его трансфер будет стоить не слишком дорого, очевидно, Арсен Венгер со спокойной душой отпустит чилийца в зарубежный клуб. Похоже, здесь дело за малым – просто необходимо желание «Барсы», чтобы вернуть Санчеса.

Филиппе Коутиньо, «Ливерпуль»

Возможная сумма трансфера: 100 млн. евро

Вероятность перехода: 20 %

Филиппе начинал свою европейскую карьеру в Италии в миланском «Интере», там бразильцу свой талант раскрыть не удалось, поэтому когда на горизонте появилось предложение от «Ливерпуля», Коутиньо с радостью его принял. Тогдашний тренер «красных» Брендан Роджерс делал ставку на молодых и талантливых игроков атаки, а Филлипе прекрасно подходил под эти критерии. Под руководством шотландца бразилец стал настоящим «мозгом» и дирижером «Ливерпуля», Коутиньо быстро адаптировался в АПЛ, прибавил физически и ментально, а его голы с дальних дистанций стали настоящим украшением чемпионата Англии и безусловной фишкой Коутиньо. В прошлом сезоне Коутиньо установил очередной рекорд, став лучшим бразильским голеодором в АПЛ.

В построениях Клоппа Филлипе стал главной движущей силой полузащиты и команды в целом, ведь бразилец прекрасно управляет темпом игры. Безусловно, такого ценного игрока тренер «Ливерпуля» терять не хочет, поэтому на каждой пресс-конференции вынужден отвечать на вопросы о будущем бразильца: «Филиппе не продается. Я всегда об этом заявлял. Коутиньо – важнейший игрок для «Ливерпуля». Ему необходимо набрать форму, но нет никаких сомнений в его умениях».

«Барса» уже выходила на контакт с представителями бразильца и, в принципе, Коутиньо изъявил желание перейти в «Барселону», конечно, Филлипе понимает, что в ближайшие годы выиграть трофей в составе «красных» будет очень сложно, поэтому его желание можно понять, тем более, когда зовет сама «Барса». Правда, здесь все зависит от позиции «Ливерпуля», ведь у Филиппе долгосрочный контакт, поэтому смягчить позицию «красных» может щедрое предложение или прошение о трансфере от бразильца.

Анхель Ди Мария, «ПСЖ»

Возможная сумма трансфера: 45 млн. евро

Вероятность перехода: 25 %

После трансфера Неймара парижский клуб будет вынужден расстаться с рядом игроков, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей, так по последним подсчетам УЕФА «ПСЖ» должен будет продать футболистов на сумму в 110 млн. евро. Безусловно, одной из «первых ласточек» на выход, после переезда Неймара в Париж, станет аргентинец, ведь еще прошлой зимой Эмери пытался пристроить Ди Марию в китайский клуб, да и Дракслера у «Вольфсбурга» парижане выписали зимой, чтобы заменить Анхеля, но он отказался покидать «ПСЖ».

Очевидно, с приходом Неймара Ди Мария будет вынужден искать себе что-то новое. Конечно, переезд аргентинца станет выгодным для всех сторон: «ПСЖ» избавится от ненужного игрока, Ди Мария после переезда в Каталонию сделает шаг вперед в своей карьере, а «Барса» за разумную цену получит опытного футболиста, который органично впишется в состав каталонцев, ну, и про дружбу Анхеля с Лео не стоит забывать, все-таки Месси давно хотел видеть своего соотечественника в «Барселоне».

Ходит много различных слухов, что Месси влияет на трансферную политику «Барселоны», так вот по последней информации от RMC: Лионель лично настаивает на трансфере Анхеля Ди Марии, если «ПСЖ» купит Неймара у «Барселоны». В принципе, этот трансфер провернуть легче всего, поэтому в этом вопросе руководству «Барсы» стоит прислушаться к Лео, да и с приходом Анхеля каталонцы не сильно потеряют в качестве, ведь состав станет более сбалансированным и «командным».

Килиан Мбаппе, «Монако»

Возможная сумма трансфера: 180 млн. евро

Вероятность перехода: 15 %

Полгода назад о французе практически никто ничего не знал, а сейчас за него борются топ-клубы Европы, которые готовы сделать его самым дорогим игроком современности. Феноменальная вторая половина прошлого сезона в составе «Монако» вознесла Мбаппе в ранг самого «лакомого кусочка» текущего трансферного окна. Если в июне борьбу за Килиана вели «Реал» и «Арсенал», то позже к ним подключились «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Очевидно, интерес «Реала» к французу немного остыл, «канониры» не готовы платить такие «космические» деньги, «ПСЖ» переключился на Неймара, а «Сити» этим летом потратил на трансферы больше всех в Мире, поэтому осуществить этот переход им будет очень сложно. По сути, вариантов у Мбаппе практически нет, поэтому «Барселона» вполне может подписать француза без борьбы, правда, сумма возможного трансфера завышена в несколько раз. Конечно, чтобы руководство «монегасков» отпустило Килиана нужно выплатить запрашиваемую цену.

«Барселона» уже встречалась с представителями Мбаппе по поводу возможного трансфера, на встрече выяснилось, что Килиан не давал согласия на трансфер в «Реал», хотя ранее он уверял, что мечтает играть за «королевский» клуб. Позиция француза оказалась предельно ясна – Мбаппе готов на трансфер в любой топ-клуб, который гарантирует ему постоянную игровую практику. Конечно, в Барселоне Килиан сможет рассчитывать на нее, теперь клубы должны договориться между собой, чтобы трансфер состоялся.

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