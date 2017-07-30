Что делать «Реалу» с позицией форварда?

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» анализирует ситуацию, сложившуюся вокруг позиции форварда в «Реале», и предлагает свои варианты усиления.

Мората ушел. И скорее всего больше не вернется в Мадрид. После успешной командировки в Турин испанец всерьез рассчитывал сместить Бензема с трона и стать основным форвардом команды. Не вышло. Вы не задумывались, что Мората – это одна из составляющих успеха «Реала» в сезоне? По крайней мере в Ла Лиге так точно.

Да, все мы хвалим Криштиану, Иско, Наваса, Каземиро и даже Бензема. Но где-то в потоке хвалебных речей в адрес перечисленных футболистов мы забываем о Альваро Морате. Зидан выпустил испанца в Примере с первых минут 14 раз и еще 12 раз со скамейки, но Мората стал вторым бомбардиром «Реала» в Ла Лиге, забив 15 мячей, – это 15% всех голов команды. Если убрать все эти голы, то, думаю, «Реал» не стал бы чемпионом Испании.

В прошлом сезоне «Реалу» несказанно повезло иметь на позиции форварда аж 3 футболистов достаточно высокого класса. Даже больше – 2 форварда ТОП-класса.

Бензема не расслаблялся в конкурентной борьбе с Моратой; испанец старался изо всех сил, а третий нападающий Мариано Диас – быстр, хитер и буквально на своих плечах вытащил мертвый матч Примеры против «Депортиво».

Было очевидно, что по итогам сезона Мората уйдет. Как бы он не любил Мадрид, но Альваро – не Начо, который готов покорно ждать своего шанса хоть до пенсии. Мората честолюбив и амбициозен. Реализовывать свой потенциал испанец уехал на Туманный Альбион. «Челси» раскошелилось на 65 миллионов евро, сделав Морату самым дорогим испанским игроком. «Реал» хорошенько пополнил казну, но ребром стал вопрос: что делать с позицией форварда?

Текущая ситуация

В команде есть два чистых форварда – Карим Бензема и молодой Борха Майораль, который этим летом вернулся из аренды. Есть и Криштиану Роналду, который способен осилить роль центрального форварда. Также испанская пресса пишет об интересе «Реала» к молодому форварду «Монако» Килиану Мбаппе.

Почему Бензема нужна конкуренция?

Опыт показывает, что без конкуренции Карим расслабляется, меньше забивает и, в целом, играет нестабильно. Три года француз конкурировал с Игуаином и это было очень круто – оба форварда высокого класса, они были на равных. Если не идет игра у Бензема, Игуаин с первых минут или наоборот. После отъезда Гонсало в «Наполи», Анчелотти страховал позицию форварда перспективным Моратой. Когда Альварито уехал в «Ювентус», был арендован Чичарито.

Лишь с Бенитесом у руля Бензема начинал сезон без всякой конкуренции и это ну очень подкосило «Реал». Что вообще делать, если француз просто получит травму, скажем, на месяц? Нужно перекраивать схему. А если у Бензема не идет игра? Что делать?

Когда Зидан по ходу сезона возглавил «Реал», он ощутил эту проблему на собственной шкуре, поэтому настоял на возвращении Мораты на «Бернабеу». Помимо всего этого, ротация – один ключевых факторов успеха «Реала» в прошлом сезона. Карим не будет играть в каждом матче совершенно точно. Во-первых, в силу возраста, во-вторых, из соображений ротации.

Почему Борха Майораль вызывает сомнения

Борха Майораль смотрится перспективно. В 18 лет ему удалось стать ключевым футболистом «Кастильи», а уже в 19 его потихоньку привлекали к играм за первую команду. Но почему я сомневаюсь?

1. Я прекрасно помню дебютные матчи Майораля за «Реал». Он сильно выбивался из общей массы, потому что выглядел как-то неуклюже что ли, пытался везде успеть, бороться за каждый мяч, бросался на каждого игрока с мячом. Короче говоря, невооруженным взглядом было видно, что он нервничает, его накрыл мандраж. Естественно, можно сказать, что парню ведь всего 18 лет было и тут он бок о бок с Криштиану, но напомнить, что Мбаппе в 18 лет стал ключевым игроком «Монако» и теперь за него требуют под 200 миллионов?

2. Да, он был сыроват для основы и Зидан отправил его в аренду в «Вольфсбург». И снова не убедил – 21 поединок в сезоне и лишь 2 гола.

3. Майораль не был основным форвардом на молодежном Евро. Его напрочь затмили Сандро Рамирес, Деулофеу и Асенсио.

Теперь вопрос: готов ли Борха быть вторым форвардом на позиции? Если он никак не проявил себя в Германии, в реальных условиях немецкой Бундеслиги и грел лавку на молодежном Евро. С чего вдруг он должен сходу заиграть в «Реале».

Нужно понимать, что второй форвард в «Реале» при Зидан – это не просто страховка для Бенза, это минимум 10-15 матчей в основе за сезон, от которых может зависеть судьба чемпионства в Примере.

Роналду – центрфорвард?

Еще одна распространенная версия – полностью перевести Криштиану на позицию центрального форварда.

Статистика Криштиану за предыдущий сезон показывает изменение его позиции на поле: 37 из 42 голов португалец забил, находясь в пределах штрафной площадки соперника. С каждым поединком Криштиану все чаще находится около ворот соперника: 30 голов (71%) ему удалось забить одним касанием. В 2009 году, во время своего первого сезона в «сливочной» футболке, Криштиану забил с позиции «девятки» 33% голов, в прошедшем же сезоне – 88%.

Как видим, пока Месси постепенно становится полузащитником, а Криштиану, напротив, движется вперед. Но, к сожалению, это никак не решает вопрос на позиции форварда.

Хотя бы если посмотреть с позиции, что Криштиану уже не 20 и он как никто нуждается в ротации – в прошлом сезоне португалец сыграл в 48 матчах из 60. Ну и все равно он еще не оформился, как центральный форвард, португалец просто стал больше двигаться и смещаться в штрафную.

Что не так с Мбаппе?

Простите, но платить 150 миллионов за 18-летнего парня, который выстрелил в одном сезона – это безумие. Что нужно сделать, чтобы окупить эту сумму? Сколько голов нужно забить? Одно дело Неймар за 222 миллиона – ключевой игрок «Барсы», уже проверенный боец и будущий обладатель Золотого мяча. Другое дело парень, который провел на уровне лишь половину сезона. Есть разница?

С другой стороны – Бензема сейчас приоритетный вариант на своей позиции. Как быть с Мбаппе? Усадить на лавку парня, который станет самым дорогим в истории «Реала»? А давать сходу 18-летнему парню место в стартовом составе не кажется ли безумием? Его конечно можно использовать на правом фланге, но ведь «Реал» нуждается в конкретной смене для Бензема. А на правый фланг достаточно опций, включая того же Бэйла, Васкеса, Иско.

Как бы Мбаппе не затмил всех в прошлом сезоне и какие бы ему свойства не приписывали – это будет не самое целесообразное подписание. Отдавать такие деньги за кота в мешке было бы нерационально.

Какие еще есть варианты?

Вариантов, на самом деле, не так уж и много.

Если говорить о статусных покупках, можно побороться за Обамеянга, габонец обойдется «Реалу» в пределах до 100 миллионов евро. И ведь сам Пьер говорил, что ждет звонка от «Реала». Почему бы и нет? Я уже сравнивал в одном из своих материалов Обамеянга и Бензема.

Если отбрасывать статус, на стороне можно сколько интересных молодых вариантов. Один из них Каспер Дольберг, он завоевал приз «Талант года» в Нидерландах, ему всего 19 лет и за прошлый сезона в «Аяксе» он забил 16 мячей в 29 поединках.

Еще один интересный вариант – Доменико Берарди из «Сассуолло». К 22 годам он провел 148 поединков за клуб и отметился 54-мя голами.

Помню, Анчелотти попал в цель с арендой Чичарито, почему бы не провернуть подобную сделку с кем-либо? Достаточно просто взять форварда в аренду, который успешно играет на высоком уровне в АПЛ, Италии или Германии.

Можно попробовать вернуть в «Реал» Хесе Родригеса. Из разряда фантастики, но можно, в принципе, таким образом расширить скамейку и оставить как Майораля, так и Родригеса. Год назад Хесе пошел на повышение в «ПСЖ», но не заиграл там, поэтому отправился в аренду в «Лас-Пальмас», где тоже выглядел немного блекло. Тем не менее, еще 2 года назад он практически пробился в основной состав, но травма все испортила.

Один из утопических вариантов – вернуть Мариано из аренды. Честно говоря, не понимаю зачем его отдали в «Лион» при отсутствии второго форварда в команде. Мариано Диас мне очень понравился по прошлому сезону – видно есть жажда играть, скорость, хитрость и никакого мандража.

Бензема однозначно нужна конкуренция и Борха Майораль не тот, кто может её навязать.

Я считаю, что нужно привлекать форварда из внешней среды. Да, можно отвалить 200 миллионов за Мбаппе, но это колоссальный риск. Почему бы не попробовать подписать условного 19-летнего Каспера Долберга, который провел великолепный сезон в «Аяксе» и стал 7-м бомбардиром чемпионата, или Берарди из «Сассуолло».

Неплохой вариант с арендой форварда из ТОП-чемпионатов, который демонстрирует стабильный и качественный футбол. При этом Майораля нужно оставить как третьего форварда, давая ему минимальную игровую практику. В случае если воспитанник проявит себя, то будет бороться за место в основном составе.