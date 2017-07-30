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    Ла Примера: заметки юного испанца Все блоги -

    Звезды чемпионата Испании, которые никому не нужны

    30 июля 2017
    Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассказывает о пяти футболистах Примеры, от которых пытаются избавиться их же клубы.

    Трансферное окно – уникальный период межсезонья. Болельщики имеют возможность наблюдать с открытым ртом за бесконечными трансферными сагами: не успели мы отойти от ситуации вокруг Криштиану, как нас с головой накрыла остросюжетная история с Неймаром в главной роли.

    В непрерывном круговороте трансферных слухов, громких сделок, шелеста теплых банкнот в кейсе, на второй план отходят футболисты, которые еще вчера были на обложках футбольного глянца, но уже сегодня от них попросту хотят избавиться как можно скорее.

    Мунир Эль-Хаддади

    Возраст: 21 год

    Клуб: «Барселона»

    Мунир стремительно двигался по карьерной лестнице в «Барселоне». В 16 лет он попал в стены Ла Масии, а уже в 19 стал лучшим бомбардиром юношеской Лиги Чемпионов, забил в первом же туре испанской Примеры, выйдя на поле с первых минут, и получил первый вызов в жизни в национальную сборную Испании. Это просто сказка!

    «Мунир – будущий преемник трона Месси», – в один голос скандировали каталонские болельщики.

    Со временем парня усадили на лавку и отправили в аренду на годик в «Валенсию». 6 мячей за 33 поединка, 2 из которых в ворота «Барселоны». Мунир, как истинный джентльмен, не праздновал забитые мячи в ворота родного клуба, но такое великодушие не спасло юнца. Руководство «Барсы» не рассчитывает на него. Испанская пресса утверждает, что Вальверде в частной беседе дал ясно понять Муниру это: ему нужен новый клуб и точка. «Барселона» не нуждается в форварде, даже в запасном. Эта роль уготована Пако Алькасеру.

    «Барселона» установила фиксированный ценник в 30 миллионов, ни евро меньше. Никто из заинтересованных клубов не готов платить такую раздутую цену, поэтому до последнего неизвестна судьба марокканского испанца.

    Лусиано Вьетто

    Возраст: 23 года

    Клуб: «Атлетико»

    Молодой Лусиано прилетел три года назад из Аргентины в Испании уже как состоявшийся футболист аргентинской Примеры. Приютом для Вьетто стал «Вильярреал», который нуждался в качественных усилениях за вменяемую цену. Игрок идеально вписался в построения Тораля – 20 голов в 48 поединках во всех турнирах. Круто? А то. После фееричного сезона за ним охотились британские ТОП-клубы и лично Диего Пабло Симеоне. Вьетто выбрал «Атлетико», ведь »матрасники» были в перманентном поиске форварда после ухода Диего Косты и молодого форварда были все шансы сходу стать основным на этой позиции.

    Лусиано не оправдал ожиданий Диего – 3 гола в 28 поединках стали причиной его последующей командировки в «Севильи» на правах аренды. Но и в теплой Андалусии сезон разделился для него на две половины. В первой, казалось, Сампаоли удалось реанимировать карьеру Луисано, ну а во второй игрок обратно сдулся, перестал забивать и прочно сел на скамейку запасных.

    Летом Вьетто вернулся в лагерь «Атлетико». Несмотря на трансферный бан, Симеоне не рассчитывает на форварда, а покупателей на горизонте нет.

    Томас Вермален

    Возраст: 31 год

    Клуб: «Барселона»

    Томас Вермален прибыл в «Барселону» за 15 миллионов фунтов. И если провести предварительные расчеты, то приблизительно каждый выход бельгийца на поле обошелся команде в более, чем 1 миллион фунтов. Как вам такая арифметика?

    В «Арсенале» Тома любили и ценили, он отыграл более сотни матчей, а после отъезда Робина Ван Перси в Манчестер ему досталась капитанская повязка. Но по ходу его последнего сезона в Англии травмы беспокоили Тома все чаще, тем удивительнее был трансфер в «Барселону». В дебютном сезоне Вермален впервые вышел на поле в последнем туре Примеры против «Депортиво». Следующий сезон начался куда более успешно, постепенно Том становился игроком основы и даже забил победный мяч в ворота «Малаги». Но в марте бельгиец вновь получил травму и досрочно завершил клубный сезон.

    Год назад Вермален был отправлен в аренду в «Рому», где больше минут провел в своей медицинской палате, чем на поле.

    «Барселона» сейчас не нуждается в услугах Вермалена и не собирается платить зарплату в почти 5 миллионов евро. Скорее всего, этим летом Том уедет в «Торино».

    Альваро Негредо

    Возраст: 31 год

    Клуб: «Валенсия»

    Негредо достаточно знаковая фигура в испанском футболе. После успешного сезона в «Севилье» пошел на повышение в «Манчестер Сити», но совершенно не смог там адаптироваться, найти свою тактическую/бытовую среду комфорта. Спасти испанца из британского плена вызвалась «Валенсия». Сначала они взяли его в аренду на сезон, потом выкупили за 25 миллионов евро, а сейчас не знают что делать с Альваро.

    В прошлом сезона «Валенсия» приткнула испанца в аренду в «Мидлсбро», где он выглядел неплохо, но команда вылетела в Чемпионшип. Сейчас новый тренер валенсийцев Тораль не рассчитывает на возрастного Альваро, акцент в нападении будет сделан на молодежь.

    По информации прессы Негредо интересуются клубы турецкого чемпионата, но главное препятствие – огромная зарплата в 6,5 миллионов евро.

    Дуглас

    Возраст: 26 лет

    Клуб: «Барселона»

    «Барселона» в 2014 году всего за 4 миллиона евро подписала перспективного фулбэка из Бразилии Дугласа. Со временем он был призван стать «новым Дани Алвесом», но почему-то стал «вторым Вермаленом», с которым у них была одна палата на двоих. На Дугласа попросту нельзя было положиться – когда Алвесу требовалась ротация, бразилец находился лазарете; когда Дани справлялся в одиночку, Дуглас был в полной готовности. В свой первый сезон бразилец насобирал лишь 5 выходов на поле, в следующем – лишь 3.

    В прошлом сезоне его отдали в аренду в «Спортинг». Защитник отметился 3 голами в 23 поединках, но без травм никуда. Некоторые из его повреждений поистине комичны. Команда возвращалась на клубном автобусе в Хихон после матча против «Сельты», Дуглас заснул в неудобной позе и травмировал ягодичную мышцу – следующий поединок он пропустил.

    После трансфера Семеду можно сказать однозначно – «Барселона» не нуждается в услугах Дугласа.

    Рейтинг: 3.3 Голосов: 14
    Комментарии7
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      Рейтинг: +16

      Плюня 8 сентября 2017, 07:28

      зачет

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 30 июля 2017, 15:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Икер Муньяин, Ляпорт, Гайя

      -4
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > KLIM777 30 июля 2017, 18:27

      под...б засчитан!))

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > KLIM777 30 июля 2017, 18:37

      И в чём я ошибся? О ком из этих футболистов в последнее время были трансферные новости?

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > KLIM777 31 июля 2017, 04:45

      Мбаппе и Дембеле ещё моложе, а за них готовы платить как за суперзвёзд титулованных. За испанцев почему-то никто не борется особо, даже Реал с Барсой.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 30 июля 2017, 14:23

      да уж локо бы негредо в аренду но уж слишком высокая зп тогда уж лучше дзюбу

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > anri1703 31 июля 2017, 16:21

      Да конечно! Тем более, что равноценные ведь игроки! Как раз уровня Локомотива.

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