Русский форвард – лучший бомбардир Лиги Европы. Почему это важно?

Блог «Андре Андре» разбирается в истории Максима Максимова – российского нападающего, который с 7-ю голами лидирует в списке бомбардиров Лиги Европы 2017/18.

Волк рождается волком и всю жизнь остается волком. Свинья рождается свиньей и всю жизнь остается ею. Человек рождается обезьяной, но вырасти он может волком, свиньей и магом. (из записок братьев Стругацких)

Пока вы читаете свою «Медузу» и лобызаете итальянца, который вернул в футбол Сашку Кокорина, другой наш парень – 21-летний Максим Максимов из литовского «Тракая» – делает очередной дубль в Лиге Европы. В четверг он дважды забил македонскому клубу, название которого для нас непринципиально, и теперь с семью голами лидирует в списке бомбардиров турнира.

Вы хотите спросить, ну и что? По вашим последним данным, Литва – это даже не ФНЛ, а на первых квалификационных стадиях Лиги Европы забивает кто угодно, в сущности – каждое второе двуногое существо? О чем вообще речь, если в последнем матче голешник положил даже Рома «Я достаю из широких штанин» Нойштедтер?

Отвлечемся на время от портфолио Максимова.

Вот на этой стадии, где Макс, как ни крути, забил два гола, вступила в борьбу такая команда, как «Милан». Не знаю точно, из какой она страны – из Албании или с Фарер (в этом слабеньком турнире все откуда-нибудь оттуда, верно?), но известно другое: ровно неделю назад этот «Милан» разгромил «Баварию». Просто наотмашь – хрясь – чтоб летела кровища, как в «Убить Билла».

Нет, «Тракай» играл не с «Миланом». Но миланцы еле дожали 5-ю команду Румынии, забив только со штрафного, и очевидцы говорят: никаких титанических мастер-классов «Милан» устроить не сумел или не захотел.

Ещё один «селебрити» – ПСВ – вовсе проиграл сопернику из Хорватии. «Эвертон» мучился со словацким «Ружомбероком». В обоих матчах гранды играли дома.

Очень может быть, что англичане с итальянцами играют квалификацию в режиме «Ешьте меня, мухи с комарами», но это их проблема, а не показатель уровня конкуренции.

Лига Европы к нынешнему моменту уже потеряла, например, шотландский «Глазго Рейнджерс». «Кайрат» с Аршавиным тоже вылетел на предыдущей стадии. А вот швейцарский «Сьон», в котором главной звездой считается наш вратарь Митрюшкин, в четверг взял и проиграл литовской «Судуве» – 0:3.

Ну если в этой вашей Лиге Европы не с кем соперничать, а про Митрюшкина я весь сезон слышу, как он то отбивает пенальти, то играет на ноль – откуда же такой счет не в пользу «Сьона»? Почему «Кайрат» был, да весь вышел? Да, послезавтра у Аршавина юбилей, 75 лет, но мы же говорим не о победе в Лиге чемпионов, речь о ранней стадии турнира, в котором такие мастера, как Аршавин, должны... Ну, вы поняли.

И вот в этом контексте 21-летний мальчишка из такой грандиозной команды, как литовский «Тракай», забивает 7 голов. Литва же – родина футбола, что я вам объясняю, вы это знаете лучше меня, если так охотно принижаете достижение Максимова.

А там есть и другие цифры. Максимов, воспитанник воронежского «Факела», начал взрослую карьеру в «Атлантасе», за который играл 3 года и забил 21 гол. Этой зимой он перешел в «Тракай» – 8 голов в чемпионате, 7 в еврокубках.

Этот текст – не о подъеме российского футбола из позы дождевого червя в вертикальное положение. Слишком памятен случай с Андреем Панюковым, который играл в «Атлантасе» вместе с Максимовым и забивал даже в разы больше. Этим летом Панюков был на просмотре в «Зените», и это последнее сообщение о Панюкове в лентах новостей. Где он сейчас? В гараже у Сарсании?

Кстати, Панюков – до сих пор лучший бомбардир чемпионата Литвы-2017.

Но Литва – не просто родина футбол, все-таки это еще и ФНЛ.

Однако если под таким предлогом мы должны признать, что голы Макса Максимова ничего не значат... Ну уж нет! Если парень загубит карьеру, потопив ее в брызгах шампанского через пару лет, мы же первые с него спросим. Но куда спешить?

«Человек рождается обезьяной, но вырасти он может волком, свиньей и магом».