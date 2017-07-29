Трудный Кокорин. Что заставило его повзрослеть

Форвард «Зенита», похоже, взялся за ум. При Манчини Кокорин отмечается результативными действиями в каждом матче. Блог Vanity Fair разбирается в причинах ренессанса.

Когда перед стартом сезона Манчини сказал, что ждет от пары Кокорин – Дзюба минимум 35 мячей за сезон, общественность сочла итальянца неисправимым оптимистом, а большую часть будущих голов разочарованные в Кокорине фанаты заранее записали на Дзюбу. Однако отрабатывает щедрые авансы пока именно Кокорин. В четырех первых матчах сезона Александр не уходил с поля, не отметившись в протоколе. Голы в Хабаровске, Израиле и на «Петровском», ассист в игре с «Рубином». Причем два мяча из трех форвард забил в концовках, продемонстрировав завидную физическую готовность.

Кокорин и Дзюба уже не мальчики, а высококлассные спортсмены, профессионалы, которые хорошо знают чемпионат России. Должны забивать на двоих не менее 35 голов за сезон и соблюдать дисциплину как в команде, так и за ее пределами. Им есть что доказывать. Кокорин – один из самых талантливых игроков России, и я хочу, чтобы он раскрыл свой потенциал как можно скорее, в том числе в плане техники. Роберто Манчини

Техничность Кокорина отмечал и его бывший тренер в «Динамо» Андрей Кобелев. В схемах Луческу форвард действительно использовал свои данные не в полной мере. При румыне Кокорин превратился в винтик, фигуру подыгрывающую. Манчини требует большей самостоятельности и меняет позицию Александра прямо по ходу матча. Да и эмоционально тот проснулся. Сейчас на лице Кокорина всё чаще заметно выражение здоровой спортивной злости.

Кокорин – центральный нападающий. Его козыри – тонкий прием мяча, быстрая работа с ним при минимуме времени и пространства, игра головой, умение действовать на опережение. Все это дает результат, когда нападающий часто получает мяч в штрафной. А на фланге, вдали от ворот, его эффективность снижается в разы. Андрей Кобелев, бывший главный тренер «Динамо»

Не своя позиция, безынициативность и постоянные проколы вне поля сделали Кокорина одним из главных козлов отпущения в нашем футболе, меж тем как летом-2015 Александра всерьез хотел забрать лондонский «Арсенал». Клубы не сошлись – Венгер предлагал годичную аренду при том, что контракт Кокорина с «Динамо» истекал, и продлевать его форвард не хотел. Без нового соглашения «Динамо» не отпустило нападающего, уже зимой отдав его в «Зенит». В Питере Александр выглядел бледно, а история с Мамаевым и Монте-Карло отправила его на дно.

В прошлом сезоне Кокорин набрал приемлемые для флангового игрока 9 баллов по системе гол плюс пас, но от него явно ждали большего. Став заложником игровой схемы и собственного универсализма, Кокорин не мог похвастать эффектностью и скорострельностью, поэтому Черчесов в угоду общественному мнению отцепил форварда от сборной на Кубке Конфедераций. Приход Манчини и основательное обновление состава должны были или добить Кокорина, или реанимировать. К счастью, пока реализуется второй сценарий.

Возросшая конкуренция (Полоз, Дриусси) и более разнообразный функционал, предложенный новым тренером, подстегнули форварда. В новом сезоне Кокорин значительно больше вовлечен в игру. Александр чаще контактирует с мячом, пусть и с возросшим процентом брака. Вместо прежнего стерильного владения, сохранения мяча россиянин стал больше рисковать. По данным продвинутой статистики, учитывающей создаваемые голевые моменты, у Кокорина их имелось по три в каждом из матчей.

Манчини перекидывает его с фланга на фланг, а концовки Кокорин проводит в центре атаки. От наевшихся защитников скоростной нападающий отклеивается особенно легко, используя весь тот набор козырей, о котором толковал Кобелев. С «Тосно» Александр сразу вышел впереди и уже на десятой минуте пополнил свой лицевой счет. При этом форвард заметно активизировался и в плане ведения единоборств, и в исполнении оборонительной нагрузки. Функциональная готовность пока позволяет держать темп. Оценил даже экс-партнер по клубу и сборной.

Саша находится в хорошей физической форме, нацелен на гол. Надеемся, дождались настоящего Кокорина. Александр Кержаков

Гол в ворота «Тосно» стал для Кокорина 16 в 56 матчах за «Зенит» при 6 ассистах. Пока негусто, но предпосылки выйти на уровень ожиданий у форварда наконец-то появились. Да и в социальных сетях публику эпатировать он перестал. Нашумевшее видео с Дзюбой с предсезонки сменилось трогательным посвящением Валерию Маслову. В свете потери из-за перманентных проблем со здоровьем Дзагоева хочется верить, что хотя бы Кокорина теперь найдем.