10-ка лучших молодых футболистов моложе 20 лет

Для Вас собрана топ 10 лучших футбольных талантов из лучших футбольных лиг Старого Света .

10-ое место ямайский футболист и вингер немецкого «Байера 04» Леон Бейли. В 2015 году официально заключил контракт с «Генком» и заключил свой первый профессиональный контракт. 21 августа 2015 года он дебютировал в Лиге Жюпиле в поединке против «Сент-Трюйдена», вышел на замену на 62-ой минуте. 21 ноября того же года забил первый мяч в чемпионате в ворота «Лёвена». По итогам сезона 2015/2016 был признан лучшим молодым игроком чемпионата Бельгии. 31 января 2017 года перешёл в футбольный клуб «Байер 04» за 13 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2022 года.



Леон Бейли, 19 лет, полузащитник.



9-ое место нападающий сборной Дании Каспер Дольберг. Ещё в январе 2015 года подписал соглашение с «Аяксом», присоединившись к новой команде только после завершения сезона. привёл его в «Аякс» скаут Джон Стин Ольсен, который в своё время пригласил туда же Златана Ибрагимовича и Кристиана Эриксена. Первый год выступал за юношескую команду, с сезона 2016/2017 привлекается к основному составу. 7 августа 2016 года дебютировал в Эредивизи поединком против «Спарты», выйдя на замену на 77-ой минуте. В прошедшем сезоне за 29 матчей забил 16 мячей и 7 раз поразил ворота соперников в Лиге Европы.



Каспер Дольберг, 19 лет, нападающий.



8-ое место Тео Эрнандес. Французский защитник «Реал Мадрид». Тео Эрнандес является воспитанником клуба «Атлетико Мадрид», за который играл его отец, а ныне играет брат Лукас Эрнандес. 4 августа 2016 года Тео продлил контракт с «Атлетико» и отправился в аренду за игровой практикой в «Алавес» на один сезон. После успешно проведенного сезона в «Алавесе» француза решает приобрести «Реал». Сумма отступных Эрнандеса в контракте с «Атлетико» составляли 24 миллиона евро, однако «Реал Мадрид» с целью снижения напряжения между клубами заплатил за него 26 миллионов евро в четыре транша.



Тео Эрнандес, 19 лет, защитник.



7-ое место английский нападающий «Ливерпуля» и молодежной сборной Англии Доминик Соланке. Имеет множество как личных так и командных наград. Чемпион мира 2017 года среди юношей до 20 лет, признан лучшим игроком турнира. Сезон 2015/2016 провёл в голландском «Витессе» где в 25 матчах забил 7 голов. Этим летом воспитанник «Челси» перебрался в «Ливерпуль» на правах свободного агента и заключил с мерсисайдским клубом долгосрочный контракт.



Доминик Соланке, 19 лет, нападающий.



На 6-ом месте португальский вундеркинд Ренату Санчеш. Воспитанник клуба «Бенфика» из своего родного города, 30 октября 2015 года в матче «Тондела» он дебютировал в Сангриш лиге. 25 марта 2016 года в товарищеском матче против сборной Болгарии Ренату дебютировал за сборную Португалии, с которой чуть позже стал чемпионом Европы во Франции. Является самым молодым победителем Евро. После яркого выступления на первенстве Европы в 2016 перешел в Мюнхенскую «Баварию», где не смог закрепиться, но по прежнему остается одним из самых талантливых футболистов мира. Является победителем премии Golden Boy 2016, признавался лучший молодым игроком Чемпионата Европы 2016. За свою прическу получил прозвище «Хищник».



Ренату Санчеш, 19 лет, полузащитник.



5-ое место Бен Вудбёрн. Родился в Англии, на юношеском уровне представлял Уэльс после чего неожиданно для многих получил вызов в главную сборную «драконов», где после первой тренировки о нём лестно отозвался Гарт Бейл. Спустя время некоторые источники даже утверждали, что Бейл посоветовал президенту королевского клуба Флорентино Пересу приобрести талантливого вингера английского «Ливерпуля». Бенджамин является воспитанником Академии «Ливерпуля». Дебют молодого форварда в английской Премьер-лиге состоялся 26 ноября 2016 в матче против «Сандерленда». 29 ноября в кубковом матче с «Лидс Юнайтед» Бен отметился забитым голом. Он побил рекорд Майкла Оуэна и стал самым молодым автором забитого гола в истории «Ливерпуля».



Бенджамин​ Вудбёрн, 17 лет, полузащитник.



4-ое место Кристиан Пулишич. Американский футболист хорватского происхождения, полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной США. Главная надежда футбольной сборной США. 4 января 2015 года дортмундская «Боруссия» подписала на тот момент 16-летнего Пулишича и отправила его в свою юношескую команду до 17 лет, а летом 2015 года перевела в команду до 19 лет. После того как Кристиан забил 5 голов и сделал 5 голевых передач в 11 играх за молодёжную «Боруссию», во время зимнего перерыва он был привлечён в основную команду.



Кристиан Пулишич, 18 лет, полузащитник.



3-е место Маркус Рашфорд. Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии дебютировал во взрослом футболе в феврале 2016. В мае того же года дебютировал в составе национальной сборной, став самым молодым игроком, забивавшим за сборную Англии в дебютном матче. 25 февраля 2016 года дебютировал в основном составе «Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 Лиги Европы УЕФА против «Мидтьюлланна» и забил два гола. В возрасте 18 лет и 117 дней он стал самым молодым игроком «Юнайтед», забивавшим в еврокубках. В октябре 2016 года занял второе место по итогам голосования на получение награды Golden Boy, обладателем награды стал Ренату Саншеш (6-ое место в нашем рейтинге). Концовку сезона 2016/2017 завершал как основной форвард «Манчестер Юнайтед», в связи с травмой главного нападающего команды Златана Ибрагимовича. Юный форвард не подвёл, забил важный мяч в ворота «Сельты» в первом матче полуфинала Лиги Европы, в результате став победителем турнира.



Маркус Рашфорд, 19 лет, нападающий.



На 2-ом месте большое во всех смыслах дарование из Италии Джанлуиджи Доннарумма. Джанлуиджи воспитывался в системе «Милана». В 2015 году он начал привлекаться к тренировкам и матчам основного состава команды. Его дебют в серии А состоялся 25 октября 2015 года в матче против «Сассуоло». Он стал самым молодым вратарём в истории итальянского первенства, побив рекорд своего тёски Джанлуиджи Буффона. В этом же сезоне он становится основным голкипером команды. В августе 2016 года был вызван в основную сборную Италии, став самым молодым игроком, вызванным в сборную Италии за последние 105 лет. Дебютировал за сборную в товарищеском матче против сборной Франции, заменив в перерыве Буффона. В сезоне 2016/17 стал единственным игроком «Милана», кто провел весь сезон без замен, а это 41 матч.11 июля 2017 года Доннарумма продлил контракт с «Миланом» до 2021 года. Зарплата игрока составит 6 миллионов евро в год. Прописанная в новом соглашении сумма отступных, по неофициальной информации, составит от 70 до 80 миллионов евро.



Джанлуиджи Доннарумма, 18 лет, вратарь.



И на 1-ом месте в нашем скромном топе молодых талантов Килиан Мбаппе, наверное ничего неожиданного. Хотя бы потому что Килиан уже занимает высокие места в рейтингах и топах со взрослыми уже состоявшимся футболистами, его уже сравнивают с Тьерри Анри а кто-то даже с Неймаром. Мбаппе начинал заниматься футболом в академии «Клерфонтен». В 2013 году перебрался в систему «Монако». В 2015 году дебютировал во взрослом футболе. 2 декабря в матче чемпионата Франции против «Кана» он вышел на поле со скамейки запасных на 88-й минуте. Затем он начал регулярно привлекаться к матчам за первую команду. В сезоне 2016/17 Мбаппе был признан лучшим молодым французским футболистом Лиги 1. Сам игрок сказал об этом: «В этом сезоне я стал открытием, в следующем хочу подтвердить этот уровень. Кто-то считает, что я опережаю свой возраст по развитию. Но на самом деле я обычный 18-летний ребёнок. На тренировки меня до сих пор возит мама или клубный водитель». Мбаппе дебютировал в составе национальной сборной Франции 25 марта 2017 года в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 против сборной Люксембурга. В минувшем сезоне Мбаппе сыграл 29 матчей в чемпионате Франции и забил 16 голов, также на его счету 6 мячей в 9 матчах Лиги Чемпионов. Даже не смотря на заявление боссов «Монако» о том что Килиан останется в команде, есть большая вероятность того что юный французский талант все-таки покинет »монегасков» и основными претендентами на футболиста являются Мадридский «Реал» и «Барселона», но быть может лучшим вариантом будет действительно продолжить карьеру в стане «красно-белых» ?



Килиан Мбаппе, 18 лет, нападающий.





























