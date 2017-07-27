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    Ла Примера: заметки юного испанца Все блоги -

    «Что происходит с «Барселоной»? Кажется, там большие проблемы

    27 июля 2017
    Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» недоволен положением дел в стане каталонского гранда и призывает клуб к переменам.

    С «Барселоной» определенно что-то происходит. Выигранный кубок Испании, дичь с трансферами, возможный уход Неймара – все это комплексные проблемы, которые не имеют ничего общего с проблемой частной. Еще два сезона назад «Барселону» величали лучшей командой в истории футбола. Им не было равных. Казалось, атакующее трио МСН – нечто невероятное. На трансферном рынке «Барса» была вне конкуренции – она с легкостью отбила Неймара у всех конкурентов и в стиле испанских конкистадоров привезла Суареса с Туманного Альбиона. Но что происходит сейчас?

    ​Механизм был запущен значительно раньше. Еще в 2010 году, когда к власти пришли Россель и Бартомеу, они сделали дикую вещь: уволили тогдашних руководителей «Ла Масии» и назначили не самых компетентных людей. Прошло 7 лет, подросло целое поколение и где молодые кадры? Ведь задача академии – развивать молодежь, чтобы впоследствии она усилила первую команду. Верно?

    Последний воспитанник, который нашел приют в «Барселоне» – Деулофеу, его вернули этим летом после длительных командировок. Из молодежи прошлого сезона в команде лишь один воспитанник «Ла Масии» – Серхи Роберто, которого в свое время протежировал лично Хосеп Гвардиола.

    Но что Роберто, что Деулофеу – это продукт «Ла Масии» при Лапорте, им тогда было 16 и 18 лет соответственно.

    И это одна из главных проблем. Через стены «Ла Масии» проходит более 1000 молодых, потенциально талантливых футболистов. Но где результат? На воспитанников не смотрят совершенно. Их тупо выставляют с вещами, не дав хотя бы шанса проявить себя. Гримальдо без всякого продали в «Бенфику», Адама Траоре – в Англию. Сандро Рамиреса за копейки отдали в «Малагу», где он провел шикарный сезон, а потом еще феерил на молодежном Евро. Но каталонцы даже не посмотрели в его сторону.

    Россель и Бартомеу были замешены в «деле Неймара», это ударило по их репутации. Но на фоне выигранного требла в 2015 году Бартомеу все-таки избрали на пост президента, при 54,63% набранных голосов. Это стало отправной точкой новых проблем каталонского гранда.

    Сначала был трансферный бан и покупка Турана в паре с Видалем, которые не играли полгода, а когда все-таки вышли на поле, то ничем не впечатлили.

    Летом 2016-го на трансферы «Барса» потратила более 100 миллионов евро. В команду пришли Андре Гомеш, Пако Алькасер, Денис Суарес, Люка Динь и Самюэль Умтити. Андре снится болельщикам в страшных снах, Пако потерялся, Дену никто всерьез не доверяет, Люка не вытеснил Альбу и лишь Саму оправдал затраченные деньги.

    При всех колоссальных тратах на трансферы осталась гигантская дыра на правом фланге обороны, которую пришлось закрывать узнику положения Серхи Роберто.

    Подливает масла в огонь непонятна ситуация с Дани Алвесом, этому я посвящал отдельный материал. Бразилец очень нелестно высказывался в адрес руководства:

    В последние три сезона я постоянно слышал: «Алвес уходит». Но руководство мне ничего не говорило. Они были лживыми и неблагодарными. Меня не уважали. Мне предложили продлить контракт только когда грянул трансферный бан ФИФА.

    Боссы фактически вышвырнули бразильца. Но что он творил в «Ювентусе»? И в это межсезонье ушел в «ПСЖ» на зарплату в 12 миллионов евро.

    После вылета из 1/4 финала Лиги Чемпионов авторитетное испанское издание Sport, опираясь на источники внутри клуба, заявило, что боссы «Барсы» летом планируют совершить революцию. Пока революцией и не пахнет. В текущее трансферное окно каталонцы исповедуют очень странную доктрину.

    Оценивать приглашение Вальверде в «Барсу» еще рано, но испанские СМИ охарактеризовали его как «нетипичного тренера» для «Барселоны», который умеет работать с молодежью. Свои мысли на этот счет я высказывал в одном из майских материалов. Эрнесто скромный, неконфликтный, умеет работать в молодежью и выжимать максимум из того материала, который есть сейчас, максимум. Это не тот тренер, который привык швыряться деньгами как Снуп Догг в своих клипах. Мне кажется, он чувствует себя недостаточно комфортно в этой роли. Условно говоря, когда приходит ТОП-менеджер, он показывает руководству свое видение проблемных позиций и вариантов усиления команды. Показывает пальцем на конкретных игроков, пусть с завышенным ценником. Но это его условия. Ведь лучшие должны работать только с лучшими.

    «Барселона» перестала вести себя на трансферном рынке, как ТОП-клуб с большим баблом в мешках. Где та «Барса», которая выиграла борьбу за Неймара, подписала Суареса? Где та дерзкая «Барса»?

    Она добивалась цели любой ценой и любыми средствами. Сейчас постараюсь это объяснить на пальцах на свежем примере «Барсы» и «ПСЖ».

    «Барса» всерьез заинтересовалась Верратти. Игрок только за. Что сделала «Барса» для того чтобы заполучить игрока? Они подослали Месси на Ибицу, где отдыхал Верратти. Ну и боссы обсудили со стороной игрока его будущий контракт. Все. Они побоялись идти на таран, атаковать свою потенциальную цель со всех сторон. В крайнем случае, подтолкнуть Верратти на открытую конфронтацию с руководством, вплоть до жесткого ультиматума.

    Кажется, Верратти хочет больше в «Барселону», чем «Барселона» его. Но на самом деле это не так.

    А теперь посмотрите как «ПСЖ» ведет себя по отношению к Неймару. Это политика дерзкого, богатого ТОП-клуба. Парижане ведут массированную атаку по всем фронтам. Они нашли общий язык с его отцом, предложили ему бонусы. Шейхи готовы сделать Нея самым высокооплачиваемым футболистом мира, да еще и вручить в позолоченном кейсе 50 миллионов подъемных. Под него собрана целая бразильская банда. Вот так вела себя «Барселона», когда покупала Неймара и Суареса. Это позиция мощного, сильного клуба с чемпионскими амбициями.

    Чем отвечает «Барса» на маневры «ПСЖ»? Ничем. Никакого повышения зарплаты и вообще «если хочешь – уходи», этой фразы не прозвучало, но поступки ведь тоже могут говорить сами за себя.

    Руководство «Барселоны» ничего не делает, чтобы удержать ключевого игрока, который явно сомневается. Делают игроки. Месси, Пике, Суарес беседуют с бразильцем, убеждают его остаться. Я вообще задаюсь вопросом: чем занимается руководство «Барселоны»? Пике организовывает боссам встречу со спонсором. Месси встречается на Ибице с Верратти и убеждает его перейти в «Барсу». Суарес, Месси и Пике просят Неймара остаться в команде.

    «Барса» сейчас не напоминает клуб, который знает чего хочет. Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито очень верно подметил:

    Команда Бартомеу не имеет проекта клуба.

    И это верно. «Барселона» сейчас не выглядит, как клуб, у которого есть цель в жизни. Прав был легендарный Хави. Пора просыпаться.

    Рейтинг: 3.7 Голосов: 16
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 29 июля 2017, 12:18

      Все по делу.полностью согласен с автором.в руководстве клуба-максимально некомпетентные люди.с ними Клубу не видать успехов.увы.

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      vayka 28 июля 2017, 13:24

      турнир не тот

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      nailvakh 28 июля 2017, 09:44

      Сложно пробиться в лучшую команду мира молодежи и играть на уровне основы, вот и нет воспитаников

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      m40 28 июля 2017, 08:47

      Автор зачем ты себе противоречишь? Сначала сетуешь, что давненько собственных воспитанников не было в составе. Мол, школа работает и никто до основной команды не доходит. А потом же- в Барсе должны играть только лучшие, звезды, а клуб слишком скромно ведет себя на трансферном рынке и не делает громких трансферов.

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      Danish Dynamite > m40 28 июля 2017, 09:14

      Да они зажрались. Хотят, шоб их инкубатор пачками готовых звёзд клепал. Тот же Хави по приходу в Барсу лет 5 жутко косячил и был никем, как помню...

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      m40 > Danish Dynamite 30 июля 2017, 09:10

      Видимо как политика ,,Зиданов и Павонов,, в свое время в Реале)

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      Danish Dynamite 28 июля 2017, 08:34

      Пишете так, будто Ла Масия - некий инкубатор, кто обязан по плану выдавать некий минимум каждый сезон. Не смешно? Вам известно, что любое развитие рано или поздно сменяется спадом, и тогда нужно менять стратегию, искать новые пути, чтобы синусоида снова развернулась вверх? Известно, что с академии приходит не готовый игрок мирового класса, а сырой полуфабрикат, который надо развивать? Ну а что по стилю игры этот полуфабрикат не соответствует шаблону, это проблемы не академии...

      Извините, но, мне кажется, просто зажрались. Сейчас эра КР, смиритесь с этим и ищите новые пути развития. Эра тики-таки закончена. Сейчас даже середнячки научились противостоять этой тактике, особенно в исполнении немотивированных и всего добившихся футболистов...

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      Рейтинг: +8

      Aleks000 28 июля 2017, 05:57

      барса в отличной форме!

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 27 июля 2017, 18:59

      Слишком много не нужной агонии. Смотрел 2 матча из США, Барса в норме. Те кто покупает 2-х метровых гренадёров, будут уже скоро жалеть о потраченных миллионах. Примеры на лицо, тот же Балателли, из этой серии. Месси будет играть, он ещё даст жару, а в паре с Суаресом вообще всё будет прекрасно. Согласен, что верхушку надо менять, и эту их школу перетряхнуть, видимо брали блатных деток.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 27 июля 2017, 17:40

      какая дерзость?или нужно отдавать безумные деньги за игрока и платить ему (агенту) по 40 лямов подъемных ?взяли семеду,который не так уж и плох,планируют приобрести коутиньо,да,не плохо было бы купить и вератти и дибала,но переплачивать огромные деньги за игроков это глупость,которую могут позволить себе лишь шейхи

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      Рейтинг: +800

      forward33 26 июля 2017, 15:42

      Только вчера читал похожий материал...про Барсу и просыпаться...походу от туда слизано...
      https://m.championat.com/article/sport/football/277698/

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      Miguel Rodriguez > forward33 26 июля 2017, 16:02

      слушай, чувак. Ты постоянно пишешь под моими постами какой-то хейт. Если тебе не нравятся мои посты, то забудь о существовании моего блога и не заходи сюда. Постоянно втираешь какую-то х***ю, ставить единички на мои посты. Одно дело, если критика по делу, с аргументированной точкой зрения. Но нет, б****ь, то тебе не понравился заголовок, который изменили редакторы. Теперь ты суешь статью, которую я никогда не видел и пишешь какое-то дебильно слово "слизано". Особенно когда про "Барсе нужно просыпаться" сказал Хави в своем интервью, которое видел каждый второй любитель футбола.

      Если тебе претит мой блог, стиль письма и вообще мои посты, просто обходи их десятой дорогой.

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      forward33 > Miguel Rodriguez 26 июля 2017, 16:18

      Чего ты нервничаешь. Ну сходство на лицо, я виноват...вчера только читал вот и написал...Ла масия, Вератти, Неймар, дерзость ПСЖ и др...ну очень похоже даже если ты не видел. Критика аргументированная, наверно из-за этого на мат перешёл. По поводу Семедо со мной многие согласились, поэтому это не только моё мнение не надо обобщать...просто не люблю, когда явные мадридисты начинают нагнетать...за тобой такого много поэтому и пишу...начиная про Вальверде и т.д. Реал лет пять не мог выйти в 1/8 ЛЧ...футбол цикличен всё будет норм не переживай...Барса вернётся ещё сильнее.

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      Miguel Rodriguez > forward33 26 июля 2017, 16:25

      я не ставлю себе за цель нагнетать обстановку. что касается "Реала", то в недавнем посте тоже писал о проблемах, которые есть сейчас. Да и вообще неоднократно критиковал их за то, что Перес не умеет прощаться с легендами клуба, критиковал тактику Зидана. Поэтому я просто в своих постах раскрываю собственное виденье проблемы. Если тебе кажется, что я нагнетаю, то напиши в каком конкретно эпизоде.

      Я только за конструктивную критику, потому что она позволяет мне совершенствоваться. Давай тоже без лишней предвзятости.

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      forward33 > Miguel Rodriguez 26 июля 2017, 16:28

      Предвзятость небольшая будет, потому что я не фанат Реала...больше нравится Барса...просто высказал своё мнение о схожести...прочитал твой пост и всплыла в памяти вчерашняя статья чемпионата...да и за минус извини не люблю мат....

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