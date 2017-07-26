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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Паредес, Кокорин и еще 8 самых дорогих покупок российских клубов

    26 июля 2017
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вспоминает главных «транжир» РФПЛ и удивляется громадным суммам трансферов.

    Александр Кокорин («Динамо» – «Анжи», 19 млн. евро)

    Картинки по запросу Александр Кокорин «Анжи»

    Балаж Джуджак («Анжи» – «Динамо», 20 млн. евро)

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    Карлос Эдуардо («Хоффенхайм» – «Рубин», 20 млн. евро)

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    Бруно Алвеш («Порту» – «Зенит», 22 млн. евро)

    Леандро Паредес («Рома» – «Зенит», 23 млн. евро)

    Картинки по запросу ПАРЕДЕС РУБИН

    Самюэль Это’о («Интер» – «Анжи», 30 млн. евро)

    Мигел Данни («Динамо» – «Зенит», 30 млн. евро)

    Виллиан («Шахтер» – «Анжи», 37 млн. евро)

    Картинки по запросу Виллиан «Анжи»

    Аксель Витцель («Бенфика» – «Зенит», 40 млн. евро)

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    Халк («Порту» – «Зенит», 60 млн. евро)

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    Рейтинг: 4.6 Голосов: 59
    Комментарии25
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 27 июля 2017, 13:56

      за кокорина такие деньги...

      2
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > D'achkov 27 июля 2017, 18:22

      Кстати кто помнит, через сколько он обратно в Динамо сбежал? ))

      4
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      Рейтинг: +800

      forward33 > Евгений Агеев 27 июля 2017, 18:26

      Через сколько или засколько)))))))

      1
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > forward33 27 июля 2017, 19:00

      https://www.transfermarkt.com/aleksandr-kokorin/profil/spieler/89086

      10 июля 2013 г. он перешел из Динамо в Анжи.
      16 августа 2013 г. вернулся в Динамо.

      За Анжи он не сыграл ни одного матча!
      Деньги судя по Трансфермаркет вернули те же что и заплатили за него.

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 > Евгений Агеев 27 июля 2017, 19:11

      По деньгам мы правды наверно не узнаем, а так Коко съездил отдохнул два месяца и вернулся.

      0
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      Рейтинг: +70530

      insider_retro 27 июля 2017, 11:31

      Самый залёт это, конечно, Карлос Эдуардо, натуральная головная боль для Рубина.... На Виллиане хоть отбили потом.... Хотя мы никогда не узнаем про схемы оплаты и конечные цифры выплат.... Там может ещё всё более шокирует...

      3
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 27 июля 2017, 10:15

      Толю Тимощука можно было бы включить, хоть и перешел за 20 млн. USD. Но своей игрой он отбил сумму трансфера.

      0
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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 27 июля 2017, 07:25

      Нужно выставлять полную картинку - Кто был посредником с той и другой стороны пофамильно, вот тогда и будет видно - кто?, кого?, куда?, кому? и за сколько себе в карман...

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      Рейтинг: +8

      Aleks000 27 июля 2017, 04:33

      вперёд зенит!!!

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 26 июля 2017, 23:34

      один керимовский анжи канувший в лету, да зенит и то забронзовел весь

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 26 июля 2017, 22:49

      Если не считать Парадеса, то бомжи купили на ~150 продали ~80, почти в 2 раза дешевле. И это не берем ЗП еще лямов так 40-50 может и больше... Гении маркетинга ))))))

      0
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      Рейтинг: +155

      Great Show 26 июля 2017, 22:18

      Лол, и это на главной странице?! Я сделал такой же пост про игроков Барсы, но с описанием и поиском статистики и получил 11 просмотров, а тут и коэф выше и просмотров!

      -1
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      Рейтинг: +800

      forward33 > Great Show 26 июля 2017, 23:12

      поплачься ещё...импортозамещение у нас в стране забыл))))

      0
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      Рейтинг: +155

      Great Show > forward33 27 июля 2017, 14:25

      Ha-ha-ha

      -1
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      Рейтинг: +175

      Seamus 26 июля 2017, 22:02

      Бесполезный рейтинг. Зенит и Анжи, времен богатства. Это можно не учитывать

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 июля 2017, 21:40

      витцель - полный ноль в отличие от халка.... многим не повезло ... а причем здесь кококорин?

      -2
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > 84aivengo 26 июля 2017, 22:10

      Полный ноль? То то в центре после ухода Витселя у Зенита некому было разрушать/созидать и командная игра посыпалась.

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > myelementisearth 26 июля 2017, 22:15

      а тренер хуй собачий был ? или указанный футболист сейчас блистает? он сам сказал ,деньги для него главное

      -1
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > 84aivengo 26 июля 2017, 22:29

      Ну кому то и денег хочется, если бы ушел в Ювентус, играл бы отлично.

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > myelementisearth 26 июля 2017, 22:31

      ...если...

      -2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > 84aivengo 26 июля 2017, 22:31

      Витцель не просто так был основным игроком в сборной Бельгии. Или там тоже тренер некомпетентный был? Взяли моду писать чушь нецензурщиной. Модераторы, вы вообще существуете здесь?!!!!Банить таких вот ребятишек хотя бы на месяц и всего делов.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Pro100Kid 26 июля 2017, 22:32

      за нелюбовь к витселю ? ты баран

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      Рейтинг: +800

      forward33 > 84aivengo 26 июля 2017, 23:06

      За мат...

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      Рейтинг: +800

      forward33 > Pro100Kid 26 июля 2017, 23:07

      Всё по делу говоришь...мату здесь не место...

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      Рейтинг: +800

      forward33 > 26 июля 2017, 23:09

      Рекордный трансфер Халка, походу ещё очень долго продержится...Зенит как клубы из Манчестера...любит трансферные рекорды устанавливать.

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