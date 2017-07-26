Паредес, Кокорин и еще 8 самых дорогих покупок российских клубов

за кокорина такие деньги...
Александр Кокорин («Динамо» – «Анжи», 19 млн. евро)
Балаж Джуджак («Анжи» – «Динамо», 20 млн. евро)
Карлос Эдуардо («Хоффенхайм» – «Рубин», 20 млн. евро)
Бруно Алвеш («Порту» – «Зенит», 22 млн. евро)
Леандро Паредес («Рома» – «Зенит», 23 млн. евро)
Самюэль Это’о («Интер» – «Анжи», 30 млн. евро)
Мигел Данни («Динамо» – «Зенит», 30 млн. евро)
Виллиан («Шахтер» – «Анжи», 37 млн. евро)
Аксель Витцель («Бенфика» – «Зенит», 40 млн. евро)
Халк («Порту» – «Зенит», 60 млн. евро)
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