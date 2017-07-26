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    Как проходят турниры для слепых футболистов

    26 июля 2017
    В Раменском завершился чемпионат России по футболу для тотально слепых (класс B1). Чемпионом России снова стала команда Московской области, со счетом 1:0 победившая в финале команду Йошкар-Олы.

    Мини-футбол спорта слепых с 2004 года представлен на Паралимпийских играх. Правила следующие: в каждой команде 5 игроков, из них зрячий только вратарь — он может подсказывать спортсменам направления движения мяча. Остальные футболисты носят специальные наклейки на глаза, а поверх них еще непроницаемые черные маски, чтобы гарантировать равенство условий для всех игроков.

    Чемпионат России по футболу B1 проводится с 2005 года. Московская область непрерывно выигрывает с 2011 года — именно эта команда представляет собой основу паралимпийской сборной России. В прошлом году спортсмены должны были впервые отправиться на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро, однако вся российская сборная была отстранена от участия в соревнованиях. Фоторепортаж подготовлен проектом о спорте для инвалидов «Знак равенства» специально для «Бомбардира».

    Итоговая турнирная таблица выглядит следующим образом:
    1. Московская область
    2. Йошкар-Ола (Марий Эл)
    3. Нижегородская область
    4. Республика Дагестан
    5. Тульская область
    6. Ставропольский край
    7. Республика Ингушетия
    8. Краснодарский край

    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии3
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      Рейтинг: +844

      lejnin 26 июля 2017, 14:07

      Рад за спортсменов, главное - никогда не сдаваться и радоваться жизни! Вдвойне рад, что команда из моего города заняла почётное второе место!

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      Рейтинг: +1155

      fhnv 26 июля 2017, 12:21

      если вратари зрячие,то как они им забивают вообще.

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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 26 июля 2017, 11:36

      Я сразу это заметил.Бомбардир рулит,только не в ту сторону.СМЕХ!

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