Как проходят турниры для слепых футболистов

В Раменском завершился чемпионат России по футболу для тотально слепых (класс B1). Чемпионом России снова стала команда Московской области, со счетом 1:0 победившая в финале команду Йошкар-Олы.

Мини-футбол спорта слепых с 2004 года представлен на Паралимпийских играх. Правила следующие: в каждой команде 5 игроков, из них зрячий только вратарь — он может подсказывать спортсменам направления движения мяча. Остальные футболисты носят специальные наклейки на глаза, а поверх них еще непроницаемые черные маски, чтобы гарантировать равенство условий для всех игроков.

Чемпионат России по футболу B1 проводится с 2005 года. Московская область непрерывно выигрывает с 2011 года — именно эта команда представляет собой основу паралимпийской сборной России. В прошлом году спортсмены должны были впервые отправиться на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро, однако вся российская сборная была отстранена от участия в соревнованиях. Фоторепортаж подготовлен проектом о спорте для инвалидов «Знак равенства» специально для «Бомбардира».

Итоговая турнирная таблица выглядит следующим образом:

1. Московская область

2. Йошкар-Ола (Марий Эл)

3. Нижегородская область

4. Республика Дагестан

5. Тульская область

6. Ставропольский край

7. Республика Ингушетия

8. Краснодарский край