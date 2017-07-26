Как проходят турниры для слепых футболистов

Рад за спортсменов, главное - никогда не сдаваться и радоваться жизни! Вдвойне рад, что команда из моего города заняла почётное второе место!
Мини-футбол спорта слепых с 2004 года представлен на Паралимпийских играх. Правила следующие: в каждой команде 5 игроков, из них зрячий только вратарь — он может подсказывать спортсменам направления движения мяча. Остальные футболисты носят специальные наклейки на глаза, а поверх них еще непроницаемые черные маски, чтобы гарантировать равенство условий для всех игроков.
Чемпионат России по футболу B1 проводится с 2005 года. Московская область непрерывно выигрывает с 2011 года — именно эта команда представляет собой основу паралимпийской сборной России. В прошлом году спортсмены должны были впервые отправиться на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро, однако вся российская сборная была отстранена от участия в соревнованиях. Фоторепортаж подготовлен проектом о спорте для инвалидов «Знак равенства» специально для «Бомбардира».
Итоговая турнирная таблица выглядит следующим образом:
1. Московская область
2. Йошкар-Ола (Марий Эл)
3. Нижегородская область
4. Республика Дагестан
5. Тульская область
6. Ставропольский край
7. Республика Ингушетия
8. Краснодарский край