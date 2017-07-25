Мы теряем футбол. Почему уход Карпина с Матч ТВ – это плохо

Валерий Карпин как последняя надежда спортивного телевидения

Это был обычный понедельник июля – смертная скука и гробовая тишина. Вроде и вернулся российский футбол, уже скоро наши команды заиграют в еврокубках, а всё равно как-то тоскливо. Июль – это время отпусков и самых жарких дней лета. Июль проходит почти всегда одинаково: громкие трансферные слухи, минимум большого футбола, затишье перед бурей на спортивном телевидении.

Но в этот раз кое-что изменилось. Бури ждать не стоит.

В этот самый обычный понедельник, как гром с ясного неба, подняла всех на уши новость о том, что Валерий Карпин уходит с Матч ТВ. На главном спортивном телеканале страны Карпин был главным редактором футбольных трансляций и по совместительству экспертом в различных телепередачах. Сразу же посыпались кучу версий о истинных причинах ухода Карпина, а сам Валерий Георгиевич сказал, что хочет продолжить тренерскую карьеру и вообще ему стало «как-то скучновато».

Желание продолжить тренерскую карьеру можно похвалить, но на кого вы нас оставили, Валерий Георгиевич?

Ни для кого не секрет, что все любят футбол за эмоции. Футбол дарит нам радость побед и горечь поражений. Фанаты вместе с футболистами плачут после неудач и горячо радуются триумфу. Футбол любят и как за секунды радости после забитого гола, так и за обиду после пропущенного.



Телевидение же играет роль посредника. Главная задача – максимально передать эмоцию зрителям. Футбольные эксперты, аналитики, комментаторы, ведущие – все они помогают зрителю подготовиться к предстоящему матчу или подвести итоги прошедшего.



Как правило, все «разогревы» и «послесловия» должны быть заряжающими, динамичными. Массового зрителя не интересуют сложные тактические схемы и высокопарные рассуждения о вроде бы простейшей игре. Массам нужен огонь! Массы хотят красного словца!



Этим самым огнём и был Валерий Карпин. Он обладает потрясающей харизмой, в меру наглый, имеет свое мнение и умеет его отстаивать на публике. Идеальный гость для футбольного телешоу! Не стоит ещё забывать, что многие помнят Карпина и как тренера, и даже как футболиста. Карпин ассоциируется с футболом и вполне заслуженно.

Карпин был единственным на главном спортивном канале страны, кого было интересно послушать даже случайному зрителю. На Карпина можно было ловить новую аудиторию, а тем более во время ЧМ-2018, когда футбол будет на каждом углу.

Россия не станет футбольной страной, пока на главных спортивных каналах будут скучнейшие диалоги с Булыкиным и Мостовым. Сделать футбол интересным и популярным могут только такие личности как Бубнов или Карпин. Только почему-то больше их нет «в этих ваших телевизорах».

Уход Карпина с Матч ТВ лишает нас, зрителей, тех самых эмоций, ради которых мы и смотрим футбол.