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    Vanity Fair Все блоги -

    Почему Неймар должен уйти в «Реал»

    25 июля 2017
    В обмен на Бэйла. Резонанс, от которого выиграют все.

    «Реал» как и большинство других клубов с приставкой топ участвует в международном кубке чемпионов. У его лидера Криштиану Роналду свои дела. Португалец укатил на индивидуальный промо-тур новой экипировки Nike в Китай. Помимо выставочного турнира Криштиану не сыграет и в матче за Суперкубок Европы против «МЮ». Добавим к этому нешуточные проблемы с налоговой, которые имеются у португальца, и возраст, который, как ни крути, берет свое.

    В минувшем сезоне КриРо играл ближе к центру атаки и периодически пропускал матчи. Нет сомнений, что в новом году держать высочайшую планку легче не станет. На этом фоне уход Мораты и Хамеса заметно обедняет выбор Зидана впереди. Почти наверняка Роналду будет использоваться на острие – кроме Бензема ставить туда просто некого. Сколько еще португалец будет тянуть «сливочных»? Год? Два? Пора подумать о новом лице клуба. Гарет Бэйл, претендовавший на эту роль, пока не вытягивает.

    Неймар всерьез хочет уйти из «Барсы». Причин море, но основные – доминирование Месси на поле и в плане финансов. Тень великого Лео будет застилать горизонт еще долго. Как и Роналду, Месси просто меняет стиль, но и не думает сдавать позиции. Бразильцу уже 25, и ждать он устал. В теории аппетиты Неймара потянет только ПСЖ, но Франция – явно не тот вариант, куда стоит переходить. Престиж и уровень лиги не впечатляют, даже бесконечный финансовый поток шейхов не сделал ПСЖ более привлекательной вывеской, чем гранды АПЛ, Примеры или «Бавария». Вчера форму с фамилией Неймара выпустил «Нью-Йорк Ред Буллз» из MLS, пока «Барса» катается по США, но это уже совсем вряд ли.

    Только Неймар знает, чего хочет. Почему бы ему не перейти в «Реал», например?! Уверен, в нашей команде его с радостью встретят.

    Каземиро («Реал», сборная Бразилии)

    Другое дело Мадрид. Если тебе нужен реальный вызов – смени «Лацио» на «Рому», ЦСКА на «Спартак» или «Барселону» на «Реал». Луиш Фигу уже делал так, и сразу взял «Золотой мяч», которым грезит Неймар. «Реал» этим летом выручил на трансферах почти 130 млн. евро, так что стоимость безусловного выкупа в 222 не выглядит совсем уж неприступной. Особенно если скостить половину суммы, отдав Гарета Бэйла. Валлиец так и не стал своим в Мадриде, регулярно травмируется и мешает раскрыть в полной мере потенциал Иско.

    Взяв менее притязательного и избалованного Бэйла, «Барселона» не сильно потеряет в скорости, зато резко добавит в атлетизме. Да и внутренних неурядиц в Каталонии станет меньше. Неймар в «Реале» может хоть выходить в центре вместо Бензема, хоть на крыле атаки при уходе в центр КриРо. Плюс там уже играют партнеры по сборной Каземиро и Марсело. В «Барселоне» бразильцев не осталось, и желание Неймара заполучить в партнеры Паулиньо пока осталось желанием. В конце концов, в вечной верности клубу не клялся ни Бэйл, ни Неймар, а лига явно выиграет от этой рокировки. Рискованно, но интересно, согласитесь.

    Рейтинг: 2 Голосов: 27
    Комментарии24
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      Рейтинг: +617

      nelez 27 июля 2017, 11:16

      Интересно что курил автор?
      Да Неймар хорош, молод.Но , ест но.
      Если даже Неймар согласится на переход в РЕАЛ (маловероятно) Барса всеравно не отдаст его именно в РЕАЛ, у него контракт с Барсой еще на несколько лет.С Фигу другое отношение было , у него контракт закончился и перешел в РЕАЛ как свободный агент.Продав Неймара в РЕАЛ барса помирится на долгое доминирование РЕАЛА в соперничестве , все таки Неймар на данный момент 3-й во всем мире , а первые две -РОНАЛДУ и Месси уже постарели.

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 26 июля 2017, 15:15

      Из Барселоны в Реал ? Да не.

      0
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      Рейтинг: +11

      l1ght_0ne 26 июля 2017, 11:47

      Да ну шо вы напали, интересная мысль, хотя и маловероятная...я бы посмотрел...

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 июля 2017, 08:08

      Это даже комментировать сложно. Даже не знаю, что больший бред: Неймар в Реале или Бэйл в Барсе.

      -1
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 26 июля 2017, 01:17

      Че за бредятину написали. Какой Неймар? Есть только два игрока в наше время. Кто-бы не говорил. Хоть я и за Рона, но Мес. Тоже велик. Какой Неймар? Кто это вообще? Ему до них ср-ть и ср-ть. Да и по последним новостям по поводу ПСЖ, вообще как-то тухлятиной пахнет.

      0
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      Рейтинг: +34

      налим 25 июля 2017, 22:51

      222 млн. евро за Неймара, думаю он не дурак что бы отказаться.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 июля 2017, 22:28

      Неужели вы думаете, что если Неймар не хочет быть в тени Месси, то захочет быть в тени Роналду? А ведь именно так в Реале и будет.

      2
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      Рейтинг: +399

      kella 25 июля 2017, 20:39

      Не соглашусь! Это будет мышиная возня! Что касается Неймара, - очень рано его большое бабло затянуло и выше он уже в плане футбола не поднимется!

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      Рейтинг: +61

      Влаан 25 июля 2017, 19:42

      Бред

      3
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 > Влаан 25 июля 2017, 22:28

      ЯЯ идиот..м... Вот с воздуха свои мысли черпают, а не с фактов!!!

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 25 июля 2017, 19:39

      блогерам все можно, даже это

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