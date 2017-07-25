Почему Неймар должен уйти в «Реал»

В обмен на Бэйла. Резонанс, от которого выиграют все.

«Реал» как и большинство других клубов с приставкой топ участвует в международном кубке чемпионов. У его лидера Криштиану Роналду свои дела. Португалец укатил на индивидуальный промо-тур новой экипировки Nike в Китай. Помимо выставочного турнира Криштиану не сыграет и в матче за Суперкубок Европы против «МЮ». Добавим к этому нешуточные проблемы с налоговой, которые имеются у португальца, и возраст, который, как ни крути, берет свое.

В минувшем сезоне КриРо играл ближе к центру атаки и периодически пропускал матчи. Нет сомнений, что в новом году держать высочайшую планку легче не станет. На этом фоне уход Мораты и Хамеса заметно обедняет выбор Зидана впереди. Почти наверняка Роналду будет использоваться на острие – кроме Бензема ставить туда просто некого. Сколько еще португалец будет тянуть «сливочных»? Год? Два? Пора подумать о новом лице клуба. Гарет Бэйл, претендовавший на эту роль, пока не вытягивает.

Неймар всерьез хочет уйти из «Барсы». Причин море, но основные – доминирование Месси на поле и в плане финансов. Тень великого Лео будет застилать горизонт еще долго. Как и Роналду, Месси просто меняет стиль, но и не думает сдавать позиции. Бразильцу уже 25, и ждать он устал. В теории аппетиты Неймара потянет только ПСЖ, но Франция – явно не тот вариант, куда стоит переходить. Престиж и уровень лиги не впечатляют, даже бесконечный финансовый поток шейхов не сделал ПСЖ более привлекательной вывеской, чем гранды АПЛ, Примеры или «Бавария». Вчера форму с фамилией Неймара выпустил «Нью-Йорк Ред Буллз» из MLS, пока «Барса» катается по США, но это уже совсем вряд ли.

Только Неймар знает, чего хочет. Почему бы ему не перейти в «Реал», например?! Уверен, в нашей команде его с радостью встретят. Каземиро («Реал», сборная Бразилии)

Другое дело Мадрид. Если тебе нужен реальный вызов – смени «Лацио» на «Рому», ЦСКА на «Спартак» или «Барселону» на «Реал». Луиш Фигу уже делал так, и сразу взял «Золотой мяч», которым грезит Неймар. «Реал» этим летом выручил на трансферах почти 130 млн. евро, так что стоимость безусловного выкупа в 222 не выглядит совсем уж неприступной. Особенно если скостить половину суммы, отдав Гарета Бэйла. Валлиец так и не стал своим в Мадриде, регулярно травмируется и мешает раскрыть в полной мере потенциал Иско.

Взяв менее притязательного и избалованного Бэйла, «Барселона» не сильно потеряет в скорости, зато резко добавит в атлетизме. Да и внутренних неурядиц в Каталонии станет меньше. Неймар в «Реале» может хоть выходить в центре вместо Бензема, хоть на крыле атаки при уходе в центр КриРо. Плюс там уже играют партнеры по сборной Каземиро и Марсело. В «Барселоне» бразильцев не осталось, и желание Неймара заполучить в партнеры Паулиньо пока осталось желанием. В конце концов, в вечной верности клубу не клялся ни Бэйл, ни Неймар, а лига явно выиграет от этой рокировки. Рискованно, но интересно, согласитесь.