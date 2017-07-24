Топ-5 новичков английской премьер лиги 17/18 . Часть 1.

Рад представить Вам пятерку звездных новичков АПЛ этого межсезонья. Я попытаюсь рассказать Вам о сильных и слабых сторонах этих игроков, предположить смогут ли они зажечь в сильнейшей лиги мира или же наоборот погаснуть.

Начнем с 5-ого места на котором располагается пока еще малоизвестный испанский нападающий Сандро Рамирес.

Молодой форвард перебрался этим летом из солнечной Малаги на туманный Альбион всего за 6 миллионов евро, сумма на сегодняшний день действительно смешная, если хотя бы учесть за сколько этот же «Эвертон» продал своего уже бывшего бомбардира Ромелу Лукаку. Исходя из название стоит ожидать в этом списке действительно известных футболистов, но Сандро конечно еще не такой, но он как раз может стать темной лошадкой в этом сезоне, впрочем как и его клуб. Стоит хотя бы вспомнить похожую историю с переходом Мичу, другого малоизвестного испанского нападающего который в 2012 перебрался из скоромного «Райо» в такой же скромный «Суонси» и уже через год после удачного дебютного сезона за испанца гранды «АПЛ» предлагали до 30 млн.фунтов. Сандро Рамирес скоростной и мощный форвард, имеющий хороший удар с обеих ног и здорово действующий в ситуациях один на один. К этим навыкам можно добавить его прекрасное видение поля и великолепное умение быть непредсказуемым и если он сможет раскрыться у Кумана, то мы можем увидим действительно классного бомбардира. Правду, стоит отметить, что всё тот же Мичу не смог продержаться на столь высоком уровне больше одного сезона, да и испанцев приезжало в последние годы в Англию не мало, далеко не все они раскрылись. В 2017 году в составе молодежной сборной Испании Сандро стал серебряным призёром молодежного ЕВРО 2017 в Польше. В сезоне 16/17 за «Малагу» Рамирес сыграл 28 матчей и забил 14 голов.



Сандро Рамирес – из «Малага» в «Эвертон»

Стоимость ≈ 6 млн.евро.

На 4-ом месте расположился новичок «Челси» Тьемуэ Бакайоко.

Очередной французский талант из «Монако». Бакайоко номинально опорный полузащитник, который способен выполнять «грязную» работу за своими партнерами. Да, в прошлом чемпионском сезоне эту работу в «Челси» делал другой футболист сборной франции, но Антонио Конте вероятнее всего решил дать больше свободы Н'Голо Канте и просто усилить центр поля молодым мощным игроком, который способен «продавливать» соперников. В прошлом сезоне Тьемуэ стал чемпионом Франции и добрался до полуфинала сильнейшего клубного турнира. Всего с 2014 года Бакайоко провел в составе «Монако» 63 матча и отметился 3 забитыми мячами.



Тьемуэ Бакайоко – из «Монако» в «Челси»

Стоимость ≈ 45 млн.евро.

3-е место. Первым серьезным приобретением этого межсезонья для «Ливерпуля» стал нападающий сборной Египта и Итальянской «Ромы» Мохаммед Салах. «Мо» чаще всего играет на правом краю атаки, пожалуй главным его отличием является – скорость, а если точнее то скорость движения с мячом. Юркий,подвижный и пластичный Египтянин уже имеет опыт выступления в «АПЛ», в 2014 году он перебрался в «Челси» из «Базеля». Тогда карьера у африканского нападающего на задалась, сыграв всего 13 игр и забив 2 мяча, он отправился в серию А, где и смог раскрыться по настоящему. Сыграв в общей сумме 80 матчей за «Рому» и «Фиорентину» Мохаммед Салах забил 35 мячей и стал автором более 30 результативных передач. Стоит отметить, что Салах уже успел сыграть в трёх товарищеских матчах за «красных» и сумел отметиться двумя забитыми мячами. В прошедшем сезоне Салах сыграл 31 матч забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.



Мохаммед Салах – из «Рома» в «Ливерпуль»

Стоимость ≈ 42 млн.евро.



2-ое место и новоиспеченный форвард Лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт.

Последние сезоны Ляказетт стабильно забивал 20+ мячей в чемпионате Франции. Еще прошлым летом слухи связывали его с переходом как в «Арсенал» так и в другие топ-клубы. Ляказетт не силен в игре на втором этаже, хотя бы потому что его рост всего 175 см, но при этом он невероятно быстрый футболист, крепко сложенный, умеет отыграться с партнёром, умеет бить с обеих ног, чем то схож с Серхио Агуеро, который со схожими габаритами стал одним из лучших форвардов в «АПЛ». Арсен Венгер давно искал подобного форварда, который смог бы не просто играть «столба», а который сможет выгрызать мячи, оттягиваться за ним к центральному кругу. Ну и теперь наверное самой сложной задачей для Венгера становится удержать в команде Алексиса Санчеза, ведь тогда вполне возможно, что мы увидим сильнейший «Арсенал» со времен Тьерри Анри. В прошедшем сезоне Ляказетт принял участие в 30 матчах и забил 28 голов.



Александр Ляказетт – из «Лион» в «Арсенал»

Стоимость ≈ 53 млн.евро.



И наконец, 1-ое место Альваро Мората. 70 миллионов фунтов стерлингов, именно столько «Челси» выложил за 24-летнего испанского голеадора. Мората уже имел опыт игры за пределами Испании, а точнее в Серии А, где в составе «Ювентуса» за 2 сезона он забил 15 мячей, обыграл свой родной «Реал» в полуфинале Лиги Чемпионов в 2015. А затем вернулся обратно всё в тот же «Реал Мадрид». Вернул его Мадрид домой для конкуренции Кариму бензема, но даже не смотря на яркую игру Альваро был лишь игроком замены. И как подвернулось хорошее предложение он естественно согласился, да и «Реал» такая сумма устроила. Альваро Мората обладает всеми качествами современного форварда, он в меру высок, именно в меру, обладает приличной скоростью и ударом с обеих ног. Его можно сравнить наверное лучше всего с Робертом Левандовски по стилю игры, но или с Диего Костой, от которого «Челси» решили избавиться и в качестве замены взяли как раз Морату. В прошедшем сезоне Мората принял участие в 26 матчах и забил 15 голов.



Альваро Мората – из «Реал Мадрид» в «Челси»

Стоимость ≈ 78 млн.евро.