Взбесившийся антивирус. Почему об игре ЦСКА пишут ерунду

Блог «Андре Андре» о странной реакции экспертов на матч ЦСКА – «Локомотив».

Поэты, не пишите слишком рано... (Зинаида Гиппиус)

В полку скороговорщиков прибыло: аккурат перед началом тура мы говорили о том, как глупо выглядят выводы на рубль, сделанные за копеечное время, а тут подоспела очередная чудо-реплика от футбольного человека.

Валерий Масалитин, который в составе ЦСКА-1991 выиграл последний чемпионат и кубок СССР, откровенно заявляет: нынешняя команда Гончаренко не готова к чемпионату, её лидеры – пустой звук, и вообще, лучше б дали сыграть молодежи.

Вот и думай теперь: то ли Валерий Николаич никогда не участвовал в матчах, проигранных 1:3, то ли сам был пустым звуком, а теперь делится опытом.

Но я-то сторонник того, что Масалитин – легенда, а легенды не впадают в панику, как какой-нибудь взбесившийся антивирус, слова легенды должны иметь неоспоримую точность – или не произноситься совсем.

А фразы типа «в защите проходной двор», извините, стоят дешево. Как будто мы без экспертного мнения не видим, что Васин, как поросёнок Ниф-Ниф, снова принялся строить дома из соломы.

Оставьте это Мостовому, другой легенде, теперь уже и телевизионной.

Поговорить бы вот о чем: в ЦСКА несколько лет работал тренер-детерминист. «Сильные выигрывают у слабых» и «Как уж сложится» – вот были максимы позднего Слуцкого.

Довольно злословить, но ведь нельзя не признать: Гончаренко после успешной весны не спрятался под одеяло, он ЗАЧЕМ-ТО всё это делает – меняет местами Натхо и Вернблума, играет в семь нападающих, включая даже Щенникова, он ищет добра от добра, ищет что-то за пределами того, что мы ожидаем от его команды. Причем это может быть зря и вообще – ересь.

Но вот анекдот: именно тот человек, который жестче всех критиковал Слуцкого за теплое одеяло и отказ от поисков – почтенный Юрий Цыбанев – в свежем номере «Совспорта» пишет, как сильно соскучился по опасливому бывшему тренеру.

Ведь ни у кого нет вопросов, у всех только ответы. После второго тура – ответы, мама!

А то я не помню, как накануне матча ЦСКА называли красой премьер-лиги, а «Локомотив» отправляли в депо.

Не обольщайтесь, у меня память длиннее, чем ноги у Тарасова – я знаю, что лично Масалитин на ЦСКА не ставил, но ведь и предостережений не давал. А тут вдруг, погляди-ка, «Как некрасиво у нас в уборной, сколь бедны наши чувства к женщине» (с)!

Ну давайте сейчас Дзагоев с Витиньо закончат карьеру, раз такое дело.

P.S. Вот «Спорт Экспресс», видимо, перезвонил Масалитину и расспросил подробно – это еще куда ни шло, почитайте.

Фото: pfc-cska.com, rfpl.org