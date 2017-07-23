Главные проблемы «Реала» перед стартом сезона

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассказывает о недоработках мадридского «Реала». В новом сезоне команде будет тяжело.

«Реал» восхитительно закончил прошлый сезон, в Мадрид сплошным потоком мигрирует самая талантливая молодежь Испании. Но нельзя расслабляться. Нужно поддерживать чемпионские кондиции, выстраивать стратегию на новый сезон. Стоит предусмотреть все потенциальные проблемы и риски, чтобы на протяжение сезона они ни коем образом не вылезли наружу.

Давайте проанализируем четыре ключевых момента, которые руководство и тренерский штаб «Реала» должны уладить этим летом в обязательном порядке.

Криштиану Роналду и налоги

Пресса обсасывала дело Криштиану о налогах, как сладкий леденец. Со временем эти новости приелись и сейчас никто уже не вспоминает об этом. Журналисты подхватили новые горячие темы, им уже не до Криштиану. Но сама проблема ведь никуда не исчезла. Прокуратура обвиняет его в уклонении от уплаты налогов на сумму 14.7 миллионов евро. Португалец категорически не согласен с истцом. В итоге, 31 июля Роналду будет представлен перед испанским судом.

Вся сага с вероятным уходом Роналду изначально заварилась из-за того, что клуб оказал недостаточную поддержку игроку – к примеру, Флорентино Перес просил не сопровождать новости о Криштиану и налогах его фотографиями в футболке мадридского клуба. Никаких официальных заявлений, специальных пресс-конференций – ничего.

История крайне запутанная. Но до сих пор непонятна позиция «Реала» на этот счет. Перес говорит общими фразами и крайне редко, Зидан лишь уверяет, что португалец точно останется. Если Роналду все-таки признают виновным, то что будет делать «Реал»? Как окажет поддержку? Соберет ли Перес пресс конференцию? Подключит свои связи?

Несмотря на возраст, Криштиану – главная звезда команда. Человек, с которым ассоциируется нынешний «Реал». В некотором роде – это бренд. Если его признают виновным, это отразится и на имидже клуба. Здесь нужна грамотная стратегия - чтобы и не опорочить имидж клуба, и Роналду остался доволен, поддержать его.

Что делать с позицией форварда?

Мората официально стал самым дорогим испанским футболистом в истории и улетел покорять Туманный Альбион. «Реал» выручил приличную сумму, но в команде остался единственный форвард и это никто иной, как Карим Бензема. Француз хорошо сыгран с Криштиану, еще не растерял свои навыки, но ему нужен достойный конкурент. Опыт позапрошлого года показал – если у Карима нет конкуренции, он расслабляется и вообще перестает играть. Что делать?

«Реал» конечно круто усилил правый фланг обороны Тео Эрнандесом, попал в цель с Дани Себальсом, вернул Вальехо. Но с позицией форварда полная дичь. Последнюю молодую надежду Мариано отдали в аренду в «Лион». Единственное, из аренды вернулся Борха Майораль, но его 2 гола за весь сезон в «Вольфсбурге» как-то не впечатляют.

Единственный выход – приобрести форварда. Но кого? На горизонте нет подходящих вариантов.

Если мадридцы не усилят позицию форварда, то может получиться как у «Барсы» в прошлом сезоне с правым защитником. Нельзя игнорировать такое ни в коем случае.

Как быть с молодежью?

«Реал» приобрел Тео Эрнандеса и Дани Себальоса. Из аренды вернулись Вальехо, Майораль и Льоренте. Основной состав полностью укомплектован и то на некоторых позициях идет рубка между проверенными бойцами. Что делать с молодежью? Эрнандес однозначно остается в обойме, будет помощником Марсело. Вальехо неплохая опция, чтобы подстраховать Варана или Рамоса в случае чего. Льоренте шикарный опорник. Казимиро единственный разрушитель в «Реале» – однозначно, нужен еще один.

А куда приткнуть Майораля? Да, «Реал» нуждается в форварде. Но Борха за весь сезон в «Вольфсбурге» забил лишь 2 гола, о чем можно говорить? Делать его вторым после Бензема – огромный риск. Скорее всего парню нужно искать новый клуб для аренды.

Себальоса оптимально отдать в аренду в «Бетис». При нынешней конкуренции в полузащите пробиться в основу или даже ближайший запас – нереально.

Последнее слово за «Реалом» – это одна из самых насущных проблем.

Бэйл или Иско?

Вот мы и подошли к самому щекотливому вопросу. Этот вопрос стоял на повестке перед финалом Лиги Чемпионов и по совместительству становится главным вопросом всего сезона. Самый дорогой трансфер в истории «Реала» против скромного трудяги Иско. Кто выиграет? У них был еще один конкурент, но он самоустранился в «Баварию» и оставил после себя лишь футболку с десятым номером, которую подобрал Лука Модрич.

Последнее слово, конечно, за «Реалом». Но Бэйл не окупает денег, которые отдали за него. Можно клеймить, дескать, как же его гол в финале кубка Испании или гол в финале Лиги Чемпионов. Этого недостаточно. Гарет много травмируется, на него нельзя положиться, его периодически напоминает параболу. С Иско в составе игра более сбалансированная, его дриблинг и чувство паса компенсирует атлетизм и скорость валлийца.

Возможно, стоит задуматься о продаже Гарета? В любом случае закрыть глаза на это противостояние не получится, нужно принимать радикальное решение.