15 звезд нулевых, догорающих в ПФЛ

Блог Vanity Fair с галереей футболистов, которых в нулевые знал каждый. Теперь они доигрывают в ПФЛ. Не только в «Арарате».

Капитан «Арарата» отметился дублем в первом же матче. Еще в прошлом году Павлюченко играл за «Урал» в РФПЛ, шагнув сразу на две ступеньки вниз. Сказал, деньги – не главное.

Первый капитан сборной Хиддинка и человек определявший игру ЦСКА в середине нулевых закончил профессиональную карьеру три года назад. Однако 37-летний Алдонин регулярно играл в разного рода любительских лигах, поэтому форму сохранил. В «Зорком» он станет проводником идей Сергея Юрана на поле.

Марат Измайлов в очередной раз удивил, разорвав контракт с «Краснодаром» посередине сезона. «Арарат» 34-летний хавбек рассматривает как промежуточный вариант, обещая еще поиграть на серьезном уровне.

Юрий Семин ждет возвращения Сычева в большой «Локомотив». 33-летний капитан «Казанки» забил в первом же матче. После не самого успешного вояжа в казахский «Окжетпес» Дмитрий как и Алдонин бегал с любителями, так что камбэк не слишком вероятен.

Когда-нибудь об Александре Филимонове напишут книгу. Ляп в сборной сломал его карьеру еще в прошлом веке, но вратарь выиграл «золото» на чемпионатах Мира и Европы по пляжному футболу, прошел с «Арсеналом» путь из любителей до РФПЛ. Сейчас 43-летний Филимонов – играющий тренер вратарей в «Долгопрудном».

В 2013 Капелло вызвал Лебеденко в сборную, но на поле так и не выпустил. В прошлом сезоне в «Тереке» 34-летний форвард выходил чаще на замену, а «Ахмату» оказался не нужен вовсе. Чувствующий себя на 25 Игорь решил попылить еще пару лет в «Арарате» и сразу забил шикарный гол.

Антон Бобер – живая легенда «крылышек» и рекордсмен по числу матчей в составе самарцев. За 12 лет их набралось больше трех сотен. После четырехгодичной командировки в Саранск 34-летний хавбек вернулся и будет пестовать молодежь в «Крыльях Советов-2».

Дмитрий Кудряшов дебютировал за ижевское «Динамо» в 14. Потом были контракт с лондонским «Арсеналом», Франция и «Спартак», однако 34-летний Кудряшов рано проиграл борьбу собственному весу. Весной хавбек всплыл в Махачкале, но не играл. Отправившись в Зеленодольск в «Анжи-Юниор», забил в дебютном матче.

Алексей Ребко в прошлом году больше был занят распрями с руководством «Луча-Энергии» из-за долгов. 400-тысячный контракт 31-летнего хавбека больно бил по клубному бюджету. Поэтому предложение «Арарата» воспитаннику «Спартака», поигравшему в половине клубов РФПЛ, пришлось кстати.

Еще одна живая легенда. Защитника «Ротора» Николая Оленикова звали в сборную Газзаев и Ярцев. В прошлом году 42-летний Олеников в очередной раз вернулся и помог «Ротору» подняться в ФНЛ, а сам остался выступать за вторую команду волгоградцев.

Десять лет назад Андрей Иванов ярко начинал в «Спартаке» и прилично смотрелся в томской аренде, но потом что-то пошло не так. В прошлом сезоне 28-летний Иванов помогал хабаровскому СКА выйти в РФПЛ, а в итоге оказался в столичном «Торпедо» на две ступени ниже.

Примерно тогда же подавал большие надежды Кирилл Кочубей. В 19 парень выскакивал за ЦСКА в Лиге чемпионов. С тех пор Кочубея здорово помотало по стране, в основном по югам. Сейчас 30-летний хавбек защищает цвета «Черноморца».

Ренат Сабитов неброско, но полезно играл за «Спартак». По мнению Карпина, Сабитов – один из самых профессиональных футболистов, но класса ему не хватило. Постепенно карьера Рената пошла на спад – «Томь», затем проблемные клубы ФНЛ. Сейчас 32-летний капитан пробует подняться с колен вместе с «Мордовией».

Выбив ударной игрой за «Кубань» в сезоне 2011/2012 контракт с «Рубином», Сергей Давыдов с серьезным футболом закончил. Ни в Казани, ни в «Динамо», ни в «Торпедо» он толком не играл. Сейчас форварду всего 31, но последний гол он забил «Шиннику» аж осенью 2015. Каков он сейчас, сказать сложно, но с учетом высокого уровня других новичков «Арарата» надо быть в порядке.

35-летний Владимир Кисенков клал шикарные голы со штрафных и был лидером обороны нальчикского «Спартака», откуда ушел на повышение в «Динамо». Раскрыться в Москве помешали две тяжелые травмы. Карьера пошла на спад, и ветеран решил вернуться домой в «Калугу».

34-летний Максим Астафьев ярко начинал в «Зените», но не выдержал конкуренции. Середняков РФПЛ постепенно сменили команды, борющиеся за выход туда из ФНЛ. Вот и весной Астафьев помогал подняться в элиту СКА. Дальше дорожки разошлись – вингер вернулся в «Мордовию».