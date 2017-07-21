Армейский круговорот. Ждёт ли ЦСКА провал в еврокубках?

По следам матча ЦСКА – Локомотив

В новом сезоне ЦСКА продолжает удивлять всех любителей футбола. Но если весной красно-синие выступили удачно, заняв второе место, сыграв на максимуме своих возможностей, то к осени они подходят в ужасном состоянии.

Снова меняют получившего травму Дзагоева, снова некем усилить игру, снова ошибается когда-то примерная линия защиты...

Кадровый голод у ЦСКА заставляет Гончаренко использовать Вернблума на позиции нападающего, что заметно ослабляет игру в середине поля, где один Натхо не справляется ни с игроками «Анжи», ни с игроками «Локомотива». Стоит добавить, что атакующий потенциал Вернблума оставляет желать лучшего. Соответственно, этот эксперимент можно назвать неудачным.



Ещё при Леониде Слуцком Понтус впервые пытался играть на завершающей стадии, но в концовках, когда армейцам необходимо было отыгрываться. Понтус хорошо играет на втором этаже, в чём и была его задача при Слуцком в штрафной противника. Сейчас же мяч почти никогда не доходит до головы Вернблума в штрафной, что лишает его возможности показать себя с лучшей стороны.

В начале второго тайма Гончаренко решается выпустить Чалова вместо Натхо, тем самым сместив Понтуса на его привычную позицию в опорную зону. Никак нельзя сказать, что эта замена была удачной. Чалов абсолютно ничего не показал за целый тайм, а Вернблум будто и вовсе пропал с поля. Чувствуется, что Чалову катастрофически не хватает опыта и спортивной наглости, напора.

ЦСКА нуждался в качественном усилении по ходу матча, но такой возможности у армейцев видимо не будет ещё долго. Вспомните как в прошлом туре московское «Динамо» перевернуло игру своими заменами, вырвав у «Спартака» ничейный результат. Сегодняшний матч развивался примерно по такому же сценарию, но даже фортуна была против армейцев.





Больше всего пугает оборонительная линия ЦСКА, некогда лучшая в стране. Если «Анжи» удаётся так легко обводить вокруг пальца трёх армейских великанов, то что с ними будут делать в еврокубках? Наверное стоит пересмотреть последние матчи ЦСКА в Лиге Чемпионов и ждать примерно такого же позора.



Виктор Васин ошибается уже систематически. С Акинфеевым в паре он играет всего-то полгода, а уже привозил голы в матче против «Спартака», против Мексики на Кубке Конфедераций и вот сегодня. Братья Березуцкие уже действительно стары, как бы банально это не звучало. Если раньше люди верили, мол «главное выбрать позицию, а не иметь скорость», то после матча с «Локо» вряд ли кто-то останется при таком мнении.



Проблема ведь в том, что если атакующие игроки на армейской скамейке ещё есть, то игроки оборонительной линии не имеются. Поэтому старый добрый ЦСКА никуда не ушёл, как вам могло показаться по концовке прошлого сезона. Старый добрый ЦСКА вернулся в новом сезоне с многочисленными травмами игроков и короткой скамейкой запасных, что приведёт к вылету из еврокубков.

В свою очередь, вылет из еврокубков не позволит клубу заработать денег, на которые можно было бы усилить состав. Осенью ЦСКА разрываясь на три фронта уступит по всем, а весной будет брать максимум в одном оставшемся. Таким образом, армейский круговорот вечен и нерушим!

Фото: Официальные сообщества ПФК ЦСКА и ФК «Локомотив» в социальной сети «ВКонтакте»