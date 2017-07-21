Почему Семин больше Карреры доверяет молодым игрокам

Блог «Андре Андре» о том, за что ругают Карреру и как газеты влияют на болельщиков.

Кто бы сомневался, что после неудачной игры (концовки игры) с «Динамо» причина провала «Спартака» будет моментально найдена и окажется глобальной, космического масштаба. Ведь время, которое разделяет чемпионство и истерику на тему «У нас даже в рояли клопы» ((с) Чехов), при желании съедается всего за полтора часа.

Каррера, – кричат болельщики, – совершенно не доверяет молодым.

Окей.

Не нам с вами спорить о том, кто эти молодые. То ли переросшие уровень «Спартака-2», то ли еще сырые – мы не тренеры и не селекционеры. Есть простой тезис: футболист, который считает, что он готов играть 90 минут в высшей лиге, идет в аренду. Это касается не РФПЛ, а любого чемпионата – так происходит в «Челси», в «Барселоне»... Это не ультиматум – разумеется, можно остаться в клубе и ждать.

Вот Денис Давыдов, который, конечно, заслуживает отдельного текста, сидит и ждет. Однажды он дал горячее интервью – вы наверняка помните – где говорилось о том, что Д. А. Аленичев неясно, от какой балды определяет стартовый состав, что это не зависит от «тренировок» и «готовности» в понимании Давыдова – короче говоря, «...он сидел на красивом матрасе и не видел, что я лежу» (с).

Но постойте. Давыдову 22 года. Аленичева нет в «Спартаке» уже год. А Давыдов всё ждет. Кстати, к Каррере у него пока нет словесных претензий. Но ведь не играет. Почему он должен вытеснить из состава Промеса, Зе или, например, Самедова – неясно.

Ну если человек не может вытеснить Луиса Адриано, не едет в «Уфу» или «Анжи» и не появляется в прессе с новым скандальным интервью – что мы должны думать? Похоже, он рассматривает ситуацию как нормальную.

А мы – почему-то как ненормальную.

Впрочем, ладно, мы отвлеклись, речь шла не персонально о Давыдове, а о том, что Каррера не доверяет молодым. И в качестве образца предлагалось посмотреть на Юрия Семина.

Давайте посмотрим.

Первое.

У «Локо» большие проблемы с обороной – нет Чорлуки и Денисова. Совершенно нормально, что играет молодой Баринов, тем более что это не просто проба, Баринов играл и в прошлом году – и тоже вынужденно.

Лысов без опыта – ну так он даже в отсутствии Денисова лишь второй или третий кандидат на место левого защитника. И, кстати, после его выхода в концовке (Каррера же тоже «должен был» выпускать молодых в концовке, чтобы удержать счет) «Арсенал» надавил на этот фланг и едва не сравнял.

Антон Миранчук? С Тулой «Локомотиву» не нужны были два чистых опорника – появилось одно свободное место. При этом Антон хорошо проявил себя в Суперкубке. Скажете, без доверия бы не смог? Безусловно. Но вы не забывайте, что Миранчуки вообще-то близнецы. На сколько лет раньше о себе заявил Алексей? Согласитесь, если бы стоял вопрос «Доверять ли молодым?», их бы внедряли в состав одновременно. И не важно, что в «Локо» за эти годы сменилось несколько тренеров, потому что на самом деле ни один тренер не мыслит в этих категориях, если, конечно, он не дает интервью клубной программке.

Второе.

Вообще-то Каррера только что выиграл у Семина очный матч. А до этого – чемпионат. Ну ладно, аргумент не самый крепкий – доверие молодым часто бывает как раз перпендикулярно результату.

Но третье!

Вы же помните Суперкубок. Вы помните, что в этой изнурительной игре длиной в 120 минут Юрий Палыч, например, не сделал ни одной замены в основное время. Более того, он до конца овертайма так и не заменил игрока с самым большим объемом работы (Ари) и не выпустил никого в пару к нему. К чему я это говорю? А вы откройте запас «Локо». Там есть нападающий Галаджан, который здорово себя проявил еще на зимних сборах. Там есть нападающий Аршак Корян, футбольный Даня Квят, про которого всё время, пока он был в Голландии, приходилось читать, что ему там не дают играть.

Если бы кровь из носу нужно было наигрывать молодых – неужели эти парни бы не играли? А тут не то что кровь из носу, тут хоть одна замена за 120 минут просто просилась!

Вот как ведет себя Семин.

Кстати, точно так же вел себя и Виктор Гончаренко, которого считают еще большим другом молодежи. У ЦСКА с «Анжи», вообще-то, была абсолютно динамо-спартаковская история. Уверенные 2:0, потом 2:1, нервная концовка. Но Гончаренко до последнего не менял Витиньо, хотя тот перестал передвигаться уже к 60-й минуте. А если бы «Анжи» сравнял?

Вот сравнение некоторых телодвижений трех тренеров. Это не доказательство чьей-то правоты и не доказательство обратного. Правота многомерна – вот в чем дело.

Мир умирает и рождается в каждую новую секунду – так говорили некоторые философы, и чем больше читаешь всяких рассуждений о футболе, тем проще с философами согласиться.

Бог бы с ними, с болельщиками. Какие к ним претензии, если в каждой газете, которую они читают, написано... Ну вот, например, по итогам прошлых выходных было написано, что «Лаборде лучше Смолова», «Бурлак так и не стал Навасом», «Жаба станет звездой чемпионата» и прочее. Мы ж никуда не спешим, коллеги, правда?

Так что надо понимать: у нас закончился не первый тур. Закончился первый чемпионат, впереди еще 29 маленьких чемпионатов, в одном из которых, быть может, забьет Дядюн, хорошо сыграет Бурлак, а ваш «безмозглый» Каррера наконец выиграет – и то если выпустит Дениса Давыдова.

Фото: spartak.com, fclm.ru, rfpl.org