Милан vs Китай

«Милан» захватил трансферный рынок в этом году. Китай сделал то же самое в 2016. Блог «Футбольный Мир» сравнил затраченные на покупку футболистов деньги обеих сторон. Кто потратил больше?

Для «Милана» летнее трансферное окно 2017 года получается очень насыщенным на приобретение новых футболистов. Каждую неделю футбольные СМИ разрывают полосы новостных лент информацией о новой неожиданной покупке «Милана». Ничего не напоминает?

Перенесёмся в лето 2016 года. Да-да, то самое лето, когда клубы Китайской Суперлиги прогуливались по трансферному рынку, тратя баснословные деньги на футболистов из Европейских чемпионатов. Слухи о новых переездах звёзд в Азию просачивались в массы, не жалея обескураженных болельщиков. Добрались даже до Лионеля Месси и Криштиану Роналду, сватая их в клубы из поднебесной. Но до них дело так и не дошло.

В данной статье блог «Футбольный Мир» рассмотрит по три самых дорогих трансфера с каждой стороны и сравнит затраченные деньги. Поехали!

Клубы Китайской Суперлиги

Кто: Энтони Уджа

Энтони Уджа Откуда и куда: Из «Вердера» в «Ляонин Хувин»

Из «Вердера» в «Ляонин Хувин» Сумма: 11,5 млн €

Кто: Грациано Пелле

Грациано Пелле Откуда и куда: Из «Саутгемптона» в «Шаньдун Лунэн»

Из «Саутгемптона» в «Шаньдун Лунэн» Сумма: 15,3 млн €

Кто: Халк

Халк Откуда и куда: Из «Зенита» в «Шанхай СИПГ»

Из «Зенита» в «Шанхай СИПГ» Сумма: 55,8 млн €

ИТОГО: Китайская Суперлига на три самых дорогих трансфера летом 2016 года затратила 82,6 млн. €.

«Милан»

Кто: Андреа Конти

Андреа Конти Откуда и куда: Из «Аталанты» в «Милан»

Из «Аталанты» в «Милан» Сумма: 25 млн €

Кто: Андре Силва

Андре Силва Откуда и куда: Из «Порту» в «Милан»

Из «Порту» в «Милан» Сумма: 38 млн €

Кто: Леонардо Бонуччи

Леонардо Бонуччи Откуда и куда: Из «Ювентуса» в «Милан»

Из «Ювентуса» в «Милан» Сумма: 42 млн €

ИТОГО: «Милан» в летнее трансферное окно 2017 года потратил на 3 самых дорогих футболиста 105 млн. €.

И всё-таки «Милан». Да, Россонери в этот раз потратили огромные деньги на трансферы. В данном списке перечислены только три самых дорогих.

Будем надеяться, что эти покупки «Милана» оправдают себя, а не будут в дальнейшем числиться в графе «зря потраченных денег».

Всем удачи и до скорых встреч!