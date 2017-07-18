Милан vs Китай

Для «Милана» летнее трансферное окно 2017 года получается очень насыщенным на приобретение новых футболистов. Каждую неделю футбольные СМИ разрывают полосы новостных лент информацией о новой неожиданной покупке «Милана». Ничего не напоминает?
Перенесёмся в лето 2016 года. Да-да, то самое лето, когда клубы Китайской Суперлиги прогуливались по трансферному рынку, тратя баснословные деньги на футболистов из Европейских чемпионатов. Слухи о новых переездах звёзд в Азию просачивались в массы, не жалея обескураженных болельщиков. Добрались даже до Лионеля Месси и Криштиану Роналду, сватая их в клубы из поднебесной. Но до них дело так и не дошло.
В данной статье блог «Футбольный Мир» рассмотрит по три самых дорогих трансфера с каждой стороны и сравнит затраченные деньги. Поехали!
Клубы Китайской Суперлиги
- Кто: Энтони Уджа
- Откуда и куда: Из «Вердера» в «Ляонин Хувин»
- Сумма: 11,5 млн €
- Кто: Грациано Пелле
- Откуда и куда: Из «Саутгемптона» в «Шаньдун Лунэн»
- Сумма: 15,3 млн €
- Кто: Халк
- Откуда и куда: Из «Зенита» в «Шанхай СИПГ»
- Сумма: 55,8 млн €
ИТОГО: Китайская Суперлига на три самых дорогих трансфера летом 2016 года затратила 82,6 млн. €.
«Милан»
- Кто: Андреа Конти
- Откуда и куда: Из «Аталанты» в «Милан»
- Сумма: 25 млн €
- Кто: Андре Силва
- Откуда и куда: Из «Порту» в «Милан»
- Сумма: 38 млн €
- Кто: Леонардо Бонуччи
- Откуда и куда: Из «Ювентуса» в «Милан»
- Сумма: 42 млн €
ИТОГО: «Милан» в летнее трансферное окно 2017 года потратил на 3 самых дорогих футболиста 105 млн. €.
И всё-таки «Милан». Да, Россонери в этот раз потратили огромные деньги на трансферы. В данном списке перечислены только три самых дорогих.
Будем надеяться, что эти покупки «Милана» оправдают себя, а не будут в дальнейшем числиться в графе «зря потраченных денег».
Всем удачи и до скорых встреч!