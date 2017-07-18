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    «121» Все блоги -

    5 старейших футбольных клубов России. Что с ними и где они сейчас?

    18 июля 2017
    Блог «121» нашел интересную информацию для любознательных поклонников российского футбола – 5 старейших футбольных клубов России и решил кратко рассказать об их истории, достижениях и о нынешних результатах.

    1. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

    Один из старейший футбольных клубов в России, основанный 16 ноября 1909 года работниками мануфактуры из Морозовска. Становился чемпионом Москвы 4 раза подряд (1910-1913). 9 раз менял своё название. Лучшим достижением был проход в финал кубка СССР в 1962 году. с 2007 года выступает во втором дивизионе – сначала в зоне «Центр», а сейчас в зоне «Запад» и до сих пор не подымался там выше 12 места.

    2. ЦСКА (Москва)

    Основан 27 августа 1911 года как общество любителей лыжного спорта. 7 раз менял своё название. Стал называться ЦСКА только с 1960 года. Начиная с советского времени становился 13 раз чемпионом, 12 раз обладателем кубка страны, завоевал кубок УЕФА и 6 раз брал Суперкубок России. ЦСКА стал первым российским клубом, у которого хранятся оригиналы всех трофеев. За 16 последних сезонов не опускался в чемпионате ниже пятого места.

    3. ФК «Коломна»

    Футбольный клуб «Коломна» из одноимённого горда был основан в далёком 1906 году как гимнастическое общество на машиностроительном заводе. Вообще, изначально такой команды не существовало, но в 1997 году правительство Коломны решило объединить 2 футбольных клуба – «Авангард», основанный в 1906 и «Оку», созданную в 1923. В современной истории клуба особых успехов не наблюдалось. «Коломна» провела всего 3 сезона в зоне «Запад» второго дивизиона и ни разу не поднялась выше 13 места.

    4. «Черноморец» (Новороссийск)

    Футбольный клуб из Новороссийска с непримечательной эмблемой также является одним из старейших в России. Своё начало он берёт в 1907 году. За это время менял своё название 9 раз. Первое выступление в чемпионате СССР датируется 1960 годом. В 1988 году стал чемпионом и обладателем кубка РСФСР. 8 раз выступал в Чемпионате России, где 2 раза занимал шестое место. С 2012 года выступает в зоне «Юг» второго дивизиона и неплохо борется за выход в ФНЛ.

    5. «Зенит» (Пенза)

    Пензенский футбольный клуб в следующем году будет отмечать круглую дату – 100 лет. Имеет много достижений, но, правда, в рамках своего региона. Поменял своё название целых 15 раз (12 лет он даже назывался «Спартаком»). Клуб ни разу не играл в высшей лиге страны и не проходил в кубке дальше стадии 1/32. Последние 7 лет играет в зоне «Центр» второго дивизиона и играет очень непредсказуемо – занимал и пятое, и четырнадцатое место. В завершившемся сезоне остановился на 11 строчке турнирной таблицы.

    Рейтинг: 4 Голосов: 12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      olegshor 28 ноября 2019, 12:11

      нужно вспомнить ещё два клуба "Волга" Тверь и "Ника" Красный сулин оба основаны в 1908 году

      0
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      Рейтинг: +24997

      bset 20 июля 2017, 12:49

      И неужели ни у одного бизнесмена не нашлось желания купить один из этих клубов, чтобы сделать достойного правоприемника?

      1
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 19 июля 2017, 06:50

      Интересно было почитать)

      0
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