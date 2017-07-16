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    Россия – чемпион мира по болотному футболу!

    16 июля 2017
    Одна из самых странных разновидностей футбола

    В Финляндии прошёл очередной чемпионат мира по болотному футболу, победу в котором одержали команды из России. Россияне уже третий год подряд берут золото, оставляя позади своих главных соперников, хозяев чемпионата мира – финнов.

    Скорее всего, ранее вы не слышали о таком виде спорта, но так как наши соотечественники в нём доминируют, предлагаю вам ознакомиться с основными правилами болотного футбола и его небольшой историей.



    Чемпионат мира по болотному футболу проводится с 1998 года. Традиционное место проведения чемпионата мира, родина болотного футбола – Финляндия. В финской деревне Хюрюнсалми, находится болотный стадион «Vuorisuo», на котором и проводится чемпионат мира.

    Турнир проводится в семи категориях:

    – Профессионалы (мужчины)

    – Профессионалы (женщины)

    – Любители (мужчины)

    – Любители (женщины)

    – Микс-лига (мужчины+женщины)

    – Бизнес-лига (Команды спонсоров Чемпионата мира)

    – Приключенческая лига (Команды в веселых костюмах)

    В этом году Россия одержала победы в двух мужских категориях – профессионалы и любители, а также золото принесла команда из микс-категории. Кроме того, ещё одна российская команда из микс-категории заняла третье место, а среди женщин-любителей российская команда вторая.

    Правила игры:

    – 5 игроков + вратарь
    – 2 тайма по 13 минут
    – Замены проводятся без остановки матча
    – Штрафные удары исполняют руками

    В России также ежегодно проходит чемпионат страны по болотному футболу, а проводится он в болотистой местности между деревнями Поги и Новая в Ленинградской области.

    Как проходил чемпионат страны по болотному футболу в 2016 году:

    Болотный футбол вряд ли можно назвать перспективным видом спорта. Массы болельщиков не привлекают даже матчи РФПЛ, где есть какая-никакая динамика, а здесь в прямом смысле болото. Тем не менее, самим игрокам нравится болотный футбол, ведь не даром каждый год набираются команды и находятся спонсоры.

    Бессмысленный и беспощадный...

    Фото: Reuters

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