Россия – чемпион мира по болотному футболу!

Одна из самых странных разновидностей футбола

В Финляндии прошёл очередной чемпионат мира по болотному футболу, победу в котором одержали команды из России. Россияне уже третий год подряд берут золото, оставляя позади своих главных соперников, хозяев чемпионата мира – финнов.

Скорее всего, ранее вы не слышали о таком виде спорта, но так как наши соотечественники в нём доминируют, предлагаю вам ознакомиться с основными правилами болотного футбола и его небольшой историей.





Чемпионат мира по болотному футболу проводится с 1998 года. Традиционное место проведения чемпионата мира, родина болотного футбола – Финляндия. В финской деревне Хюрюнсалми, находится болотный стадион «Vuorisuo», на котором и проводится чемпионат мира.

Турнир проводится в семи категориях:

– Профессионалы (мужчины)

– Профессионалы (женщины)

– Любители (мужчины)

– Любители (женщины)

– Микс-лига (мужчины+женщины)

– Бизнес-лига (Команды спонсоров Чемпионата мира)

– Приключенческая лига (Команды в веселых костюмах)

В этом году Россия одержала победы в двух мужских категориях – профессионалы и любители, а также золото принесла команда из микс-категории. Кроме того, ещё одна российская команда из микс-категории заняла третье место, а среди женщин-любителей российская команда вторая.

Правила игры:

– 5 игроков + вратарь

– 2 тайма по 13 минут

– Замены проводятся без остановки матча

– Штрафные удары исполняют руками

В России также ежегодно проходит чемпионат страны по болотному футболу, а проводится он в болотистой местности между деревнями Поги и Новая в Ленинградской области.

Как проходил чемпионат страны по болотному футболу в 2016 году:

Болотный футбол вряд ли можно назвать перспективным видом спорта. Массы болельщиков не привлекают даже матчи РФПЛ, где есть какая-никакая динамика, а здесь в прямом смысле болото. Тем не менее, самим игрокам нравится болотный футбол, ведь не даром каждый год набираются команды и находятся спонсоры.

Бессмысленный и беспощадный...



Фото: Reuters