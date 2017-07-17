Перезагрузка. 5 россиян для усиления "Зенита"

"Зенит" собирает лучших игроков на российском рынке и ведет агрессивную трансферную политику. Блог "Чего хотят болельщики?" собрал еще 5 российских игроков, которые могли бы помочь петербуржцам.

За год «Зенит» неплохо усилился несколькими россиянами. Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Полоз, Иван Новосельцев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Андрей Лунев, Денис Терентьев. Проще говоря, питерцы собрали лакомый кусочек, дабы хорошо усилиться для прохождения лимита. Кто-то уже успел отличиться уверенной игрой, кто-то пока ждет своего шанса, но, в любом случае, добротных россиян в «Зените» хватает. Поможем Питеру подобрать еще 5 хороших российских игроков? Конечно, да!

Федор Смолов

Ходят слухи о возможном переходе Смолова в «Зенит». И это объяснимо. Культурной столице требуется хороший результативный нападающий, способный взять игру на себя, а также умеющий подстраиваться в командные взаимодействия. Иметь сильные индивидуальные качества, дальний удар, игру головой, скорость, умение выбирать позицию. Федор второй сезон подряд становится лучшим бомбардиром в РФПЛ. И вряд ли Сергей Галицкий отпустит его из «Краснодара» в какой-то другой российский клуб. Сейчас Федор восстанавливается после небольшой травмы. Конечно, хотелось бы видеть Смолова в европейском клубе, так как он, на мой взгляд, способен показать себя в топовых чемпионатах, но видимо пока нет достойных предложений. Ну, а «Зениту» нужно ждать шанса, чтобы заполучить лучшего нападающего России.

Алан Дзагоев

В последнее время Алана настигла череда травм. Он пропустил Кубок Конфедераций, но появился в старте ЦСКА в матче против «Анжи». Пока ему нужно набирать прежнюю форму и показывать красивый футбол, дабы подойти к чемпионату мира 2018 во все оружия. Дзагоев смог бы укрепить линию полузащиты в составе «Зенита», если бы играл не за ЦСКА. Армейцы вряд ли отдадут Алана принципиальному сопернику. Остается только пожелать Дзагоеву здоровья, и полноценного яркого сезона.

Александр Зуев

Молодой талантливый игрок, который принадлежит «Спартаку» сейчас ходит по арендам, дабы получать игровое время. Александр отличается креативностью. Возможно, если Зуев реализует весь свой потенциал, то он станет одной из главных российских звезд. Конечно, «Зениту» было бы полезно прикупить талантливого полузащитника, ведь надо смотреть в будущее, а оно у Зуева намечается довольно интересным. Остается только реализовывать себя, и показывать свои способности в матчах.

Алексей Миранчук

Воспитанник кубанского футбола. Лучший игрок «Локомотива», по мнению болельщиков, в прошедшем сезоне. Алексей уже давно закрепился в основе железнодорожников, и показывает стабильную игру. В ключевых моментах Миранчук спокоен и сконцентрирован. В 2015 году забил в составе «Локомотива» победный гол в финале Кубка России. Также Алексей смог отличиться в первом же матче за основную сборную России, забив победный гол в ворота Белоруссии. Но вот незадача. Миранчук продлил этим летом контракт с «Локомотивом», и «Зениту» остается сетовать на то, что талантливый футболист их не усилит.

Александр Головин

На мой взгляд, это лучший игрок сборной России на Кубке Конфедераций.

Со мной согласятся и многие уважаемые эксперты.

Евгений Ловчев убежден: «Единственный в России, кто на данный момент соответствует требованиям европейского футбола – это Головин.»

«У меня есть расшифровка технико-тактических действий. Головин совершил в игре с португальцами больше всех технико-тактических действий – 91, при 21% брака. Это четверка. С мексиканцами у него тоже больше всех технико-тактических действий, его оценка за этот матч – четверка. Я считаю, что вот эти две игры наиболее показательны для нашей сборной. И лучший игрок сборной России – Головин», – заявил Бубнов.

Не даром за Головиным наблюдает лондонский «Арсенал». Александр провел сильный сезон, показывая хорошую игру в каждом матче. (И лично я очень надеюсь, что Головин уедет покорять Европу). Леонид Слуцкий смог разглядеть в молодом футболисте талант, и дал ему толчок в большой футбол. Думаю, «Зенит» не отказался бы от покупки Головина. Сейчас Александру остается продолжать демонстрировать стабильную игру, раскрывать новые качества и выходить на новый уровень.

Желаю «Зениту» достичь поставленных задач!