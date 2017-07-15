«Спартак» – чемпион сезона 2017/2018?

Уже сегодня начинается новый сезон Российской Премьер-лиги. А почему главный претендент на победу в нём «Спартак», расскажет блог «Футбольный Мир».

Сезон 2016/2017 Российской Футбольной Премьер-лиги завершился триумфом московского «Спартака». Впервые за 15 лет болельщики красно-белых смогли ощутить вкус победы в турнире.

Блог «Футбольный Мир» расскажет, почему сезон 2017/2018 так же будет за «Спартаком»

1. Массимо Каррера

Итальянский специалист за один сезон влюбил в себя всех болельщиков и игроков «Спартака». Каррера возглавил красно-белых после того провального матча с АЕК’ом, который закрыл дорогу в Лигу Европы «Спартаку». Дмитрий Аленичев сразу же по завершении этого матча освободил место главного тренера, и на данную должность Леонид Федун определил Массимо Карреру, но только в качестве исполняющего обязанности. Каррера, кстати, до этого момента являлся одним из помощников Дмитрия Аленичева. Никто подумать не мог, что итальянец надолго задержится на посту. Но оказалось, что не всё так просто.

Под руководством Карреры «Спартак» буквально с первого же матча начал демонстрировать совершенно иной футбол, нежели ранее. В кратчайшие сроки Массимо Каррера сумел создать внутри команды дух сплоченности. Это стало заметным и визуально: футболисты начали лучше чувствовать и понимать друг друга на поле, игра во всех аспектах вышла на новый, высокий уровень, стиль игры тоже потерпел большие изменения. Под руководством итальянца «Спартак» стал совершенно другим.

2. Состав

Как видно из новостных лент, «Спартак» не совершил ни одного громкого трансфера, который бы значительно изменил состав команды. Известно только, что на позицию защитника был куплен Марко Петкович из сербской «Црвены Звезды».

В связи с этим и сыгранность команды не придётся вновь налаживать, футболистам не нужно будет привыкать друг к другу. А ведь всё это очень сложно и занимает много времени.

Также у «Спартака» в резерве есть в достаточной мере прогрессирующая и очень перспективная молодёжь. Многие из молодёжи, кстати, уже были заиграны за основу.

3. Мотивация

И самое основное, что должно помочь красно-белым занять первое место в сезоне 2017/2018 чемпионата России – это мотивация, мотивация к завоеванию трофеев, настрой на победы и великие свершения.

Связано это, прежде всего, с золотым прошлым команды. Ведь ещё 20 лет назад «Спартак» не знал себе равных и выигрывал золотые награды одну за другой. Даже в Европе команда из Москвы имела высокие достижения.

Конечно же, и завоевание Суперкубка нынешнего года и золота сезона 2016/2017 будет подбадривать игроков «Спартака» на заполучение новых наград

Вот именно эта мотивация – мотивация вернуть былую славу будет двигать игроков к завоеванию золота в сезоне 2017/2018.

Но не стоит забывать о барьерах, находящихся на пути к чемпионству. «Спартак» в этом сезоне участвует в главном европейском турнире – Лиге Чемпионов, поэтому календарь игр будет очень плотным и напряжённым. Но это станет одновременно и хорошей проверкой для Массимо Карреры и его подопечных