Как неизвестные легионеры ищут клубы в России

Блог Vanity Fair рассказывает историю путешествия нигерийских футболистов, которые скоро могут оказаться в российских клубах.

– Мы приехали сыграть с Поребевец? Пореборис?...С командой из вашего города. Думаю, мы выиграем сегодня. Палюбому, – на почти чистом русском уверяет менеджер клуба и по совместительству агент Принс Джеймс. Он и его партнеры привезли в Россию под вывеской «Ozor Sports» полтора десятка одаренных юниоров из Нигерии, рассчитывая их здесь трудоустроить. Парням от 17 до 19, но несколько человек уже играют в своих высших лигах. Четверо в Нигерии, один – в ЮАР. Джеймс убежден, что если в России будет играть больше его соотечественников, то уровень нашего чемпионата вырастет.

Изначально планировались матчи в Москве с «Локомотивом» и «Спартаком», но затем пыл пришлось поумерить. Игра с молодежкой «Локо» сорвалась, и перед матчем с «Шинником» у нигерийцев образовалось окно. Так их и занесло в Рыбинск. В местной Федерации футбола не сразу поверили, но поверив, ухватились обеими руками за шикарную возможность привлечь внимание к рыбинскому футболу. Это на Невском проспекте иностранцев больше, чем русских, а в Москве люди относятся к африканцам в метро как к должному. В провинции их по-прежнему называют темнокожими спортсменами и смотрят как на заморскую диковинку. На табло стадиона и в большинстве отчетов они для простоты значились просто «Нигерия».

Первый в истории Рыбинска международный матч вызвал небывалый ажиотаж. На церемонию открытия подтянулся даже мэр, толкнувший речь про любовь к футболу, которая жила и будет жить, и красивые рельсы которые надо нарисовать, чтобы рыбинский футбол рванул в светлое будущее. Расположенный в пригороде стадион «Переборец» был выбран, поскольку там самое приличное натуральное поле, но отдаленность не помешала болельщикам забить единственную трибуну под завязку. Собралось более полутора тысяч человек.

Родители говорили, что здесь опасно и холодно, но я увидел другое – что я могу жить здесь и играть в футбол. Винсент Эбидике-Бука, игрок «Ozor Sports»

Нигерийцы традиционно сбились в кружок и помолились. За гостей стоял местный голкипер – их собственный приболел. «Переборец» тоже усилился толковыми ребятами с первенства города. Первый тайм прошел в вязкой борьбе и закончился нулями. После перерыва африканская молодежь прибавила, открыла счет и имела еще ряд моментов. Матерые хозяева отбились, а в концовке встречи ушли от поражения с пенальти. Серию послематчевых одиннадцатиметровых народ смотрел от кромки поля, и к радости зрителей точнее ее пробили наши парни.

Гостям устроили прогулку по городу и снабдили копченой рыбой. У памятника Ошанину нигерийцы загадали желания, натерев и без того блестящее пальто поэта, и пообещали разгромить «Шинник». Со сверстниками из Ярославля «Ozor Sports» действительно сыграл удачнее – 3:1, несмотря на то, что «Шинник»-1999 усилили парой воспитанников ЦСКА, проходящих просмотр в первой команде, и уже по традиции футболистами с первенства области. На матче присутствовали скауты различных российских команд, и с четырьмя футболистами гостей уже ведутся переговоры о контрактах. Впереди Москва.

Фото: официальная группа ОО «Федерация футбола г. Рыбинска»