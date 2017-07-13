Ultima Туле. Что будет с «Арсеналом» и почему смешно читать интервью Кирьякова

Прославленный футболист Сергей Кирьяков, недавно ушедший с поста главного тренера тульского «Арсенала», снова дает забавные интервью. Правда, с каждым разом его слова все труднее воспринимать.

И ведь Сергей Кирьяков прав, когда говорит, что Божовичу в «Арсенале» будет проще, чем ему. Что Божович имеет целую предсезонку, а он принимал команду посреди пустынного, как сугроб, октября.

Но мы-то знаем, что это не первое интервью Кирьякова в 2017-м году. И по предыдущим выступлениям становилось понятно: времени на работу с командой не хватает не только потому, что сезон в разгаре, но еще и потому, что тренер все время отвлекается на изучение теории комедии, на чтение Аристофана, Мольера, Гоголя.

В результате всё это выливалось на нас: календарь не тот, судьи не те, фолы наших защитников в нашей штрафной фолами не являются и так далее. И ладно бы это было весело, но Сергей Вячеславович – не тот спикер, который «неотразимо действует на мелких млекопитающих». Интервью получались не веселыми, а просто смешными, порождающими абсурдную вилку между «всеобщим заговором» и игрой «Арсенала», элементарно блеклой даже для команды, борющейся за выживание.

Хорошо, тренер пришел по ходу сезона, но что же он делал на зимних сборах, которые, между прочим, были вдвое длиннее, чем сейчас у Божовича? Что он слепил из внушительной группы зимних новичков?

Это вопросы, на которые нет ответа, но зато мы всю весну слушали эти кляузы на судей, на что-то еще. Команда мучилась, а в зоне интервью нас всякий раз встречал областной филиал Института им. Луческу. Я же помню, как на пресс-конференции после игры с «Зенитом» Кирьяков зачем-то рассуждал о рейтинге ФИФА, я ждал еще чего-нибудь о погоде и пробках, а при желании можно было дойти до разговоров о боге и сущности времени, до ultima, так сказать, thule.

Ладно хоть в помощники Кирьякову был назначен Игорь Семшов – человек, который цедит каждое слово.

Ведь что еще пугает в словах Кирьякова? Потребительское отношение к своему успеху. «Огромными усилиями решили все проблемы и выполнили задачу». То-то мы никак не могли охарактеризовать тот стиль игры, которым нас радовал весенний «Арсенал» – а это, оказывается, была игра БЕСПРОБЛЕМНАЯ!

Сергей Вячеславович – большой футболист, уважаемый спец, долго работавший с юношескими сборными. Ну почему не сказать: «Я рад, что мы остались в премьер-лиге, это мой первый опыт работы на таком уровне, прошу прощения за невыразительную игру, я многого не успел сделать»?

Каждый год кто-то спасается от вылета. Разговор об этом успехе не может заканчиваться точкой, там должна быть запятая и «но». Неужели Тула, где, в отличие от многих городов, кто-то ходит на футбол, заслужила эту жизнерадостную мину при той сгорбленной игре, с которой «Арсенал» выполнил Великую Задачу?

Конечно, Кирьяков может быть обижен на руководство за некрасивое расставание (с его слов, в клубе долго не отвечали ни «да», ни «нет» по поводу контракта), но тут уж потребительское отношение становится взаимным, бацилла идет гулять по воздуху.

Итак, теперь в Туле Божович – нестабильная, неоднозначная фигура для нашего чемпионата. Его выбрали из множества кандидатов – и тут есть два варианта: либо он оказался убедительнее других, либо доступнее. Если второе – это пессимистично. Впрочем, Миодраг провел два удачных сезона в «Црвене Звезде», а в Туле начал с того, что пообещал исправить команде осанку и подняться выше 10-го места.

Я смотрю на состав «Арсенала» и понятия не имею, за счёт чего это можно сделать, но тут на помощь снова приходит интервью Кирьякова – оказывается, нужно «усиливать нападение, не забывая об обороне».

Записывайте, Миодраг.

Фото: tula-football.ru, Чемпионат.