ЦСКА хочет купить "молодого Марсело"

Нас ждёт лучший трансфер этого года

Бразильские СМИ сообщают, что 10 июля представитель московских армейцев Жорже Машаду, являющийся также агентом защитника Марио Фернандеса, провёл переговоры с представителями Гильерме Араны, левого защитника «Коринтианс».

Не против подписать Арану и французский «Бордо», который тоже сделал предложение по трансферу бразильскому клубу, но предложил около 9 миллионов евро, в то время как ЦСКА предложил на 5 миллионов больше.

Стоит отметить, что ранее, Араной интересовались самые разные европейские клубы – от миланского «Интера» и испанской «Севильи» до лондонского «Тоттенхема» и «Манчестер Юнайтед». Испанские газеты писали, что Гильерме Арана в будущем будет заменой своему соотечественнику Марсело, который выступает за мадридский «Реал».

20-летний Гильерме Арана является воспитанником «Коринтианс», но также успел поиграть в аренде за «Атлетико Паранаэнсе». Со своим родным клубом он стал чемпионом Бразилии в дебютный для себя сезон в основном составе. На международной арене Гильерме сыграл в Кубке Либертадорес, а также удачно выступал за молодёжную сборную Бразилии на чемпионате Южной Америке.

Гильерме Арана играет на позиции левого латераля – аналог Марио Фернандеса. Если ЦСКА получится купить этого молодого и перспективного бразильца, то армейские фланги станут главной силой команды. Фернандес отлично выступает на правом фланге, зачищая его полностью на своей половине поля и создавая опасные моменты на чужой.



Одной из кадровых проблем армейцев является отсутствие левого латераля, способного выполнять работу на уровне Марио Фернандеса. Прошлые сезоны на левом фланге играл Щенников, но его атакующий потенциал оставляет желать лучшего. На позицию левого бровочника пробовались Миланов, Головин, Тошич. Последний покинул ЦСКА, Головину пришлось заменять Дзагоева, а Миланов вообще перестал попадать в состав.

Гильерме Арана обладает выносливостью, скоростью, умением отдать качественный последний пас. Кроме того, Арана умеет забивать и сам. Молодой бразилец не стесняется брать игру на себя, использовать дриблинг, наносить дальние удары по воротам. Не стоит забывать об оборонительных действиях, с которыми у бразильца тоже всё в порядке.



Подводя итог, можно сказать, что ЦСКА нашёл идеального игрока на проблемную для себя зону. Об этом говорит и то, что армейцы готовы заплатить за Арану 14 миллионов евро. Такие суммы ЦСКА выплачивает довольно редко. Стоит отметить, что самого Фернандеса купили за 10, как и Витиньо. Сейчас же оба бразильца в составе армейцев являются бессменными игроками.

Не стоит забывать, что в будущем этот трансфер может легко окупиться, если в России бразилец продолжит показывать футбол высокого класса. Тот же Фернандес уже пробил отметку стоимости в 20 миллионов евро.



