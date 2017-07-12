Еще один игрок вернулся из Европы в Россию. Что случилось?

Аршак Корян со скандалом уезжал из «Локомотива» в «Витесс», но закрепиться в Голландии не сумел. Блог «Русские и тут» рассказывает, чего он смог достичь в Европе и почему поехал обратно.

В ноябре 2016 года Корян дебютировал в основном составе «Витесса». Игра с «Эксельсьором» завершилась результативной ничьей, а Корян заработал пенальти. Всего российский игрок сыграл в Голландии три матча на высоком уровне. Все остальное время его держали в молодежке. В Европе Корян нашел почти то же самое, что было в «Локомотиве». Там у него не оказалось никаких перспектив пробиться наверх, а в России в Коряна верили только на уровне пустых обещаний.

Он уезжал из «Локомотива» со скандалом. Смородская обвинила Коряна в жажде денег, а сам он отвечал на это тем, что по новому контракту в России получал бы гроши. Голландия дала Коряну лидирующую роль в молодежной команде «Витесса». В «Локомотиве» он забил 13 голов за 14 игр только в последнем осеннем периоде. В «Витессе» получились 17 голов за 40 матчей. Не в каждом из них Корян выходил в основном составе, но все равно становился на поле лучшим. Один из голов полузащитника в ворота «Спарты» признали самым красивым мячом недели.

Видео взято с официального канала «Витесса»

«Корян – талантливый и перспективный футболист. У нас он постоянно забивал и отдавал результативные пасы. При этом Аршак мог выходить еще и на разных позициях», – говорил о нем тренер молодежки «Витесса» Джон Ламмерс. Он же считает, что смена команды поможет Коряну прибавить в футбольном плане. Пока на высоком уровне Коряну закрепиться не удалось. Зато с «Витессом» он выиграл Кубок Голландии. Всего в кубковом турнире Аршак отыграл 19 минут за две встречи, где успел отметиться голом. По окончании сезона Корян решил вернуться в «Локомотив». До этого он отмечал, что переезд в Голландию многое дал ему в футбольном саморазвитии. Воспитанник академии «Локомотива» превратился в универсального диспетчера, способного управлять командной игрой.

«Локомотив» при Геркусе меняет политику по молодым игрокам, но не считает это брендом трансферной политики. «Я бы не делал акцент на том, что Корян – наш воспитанник, которого мы вернули. У него все еще впереди», – рассказал президент «Локомотива» об этом трансфере. Сам Корян подчеркнуто деликатно говорит, что рад вернуться домой. Полузащитнику уже 22 года, но на высоком уровне он отыграл всего три матча. Для «Локомотива» этот трансфер выглядит сомнительно, если смотреть на усиление у конкурентов. В обычном футбольном плане Корян – еще один игрок, легко вернувшийся в Россию из Европы. Даже в условиях лимита место в составе не гарантировано ему и здесь, но теперь есть приличный контракт с родным клубом и домашний комфорт.

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Фото: fclm.ru