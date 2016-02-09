Neslabii. Почему Смолов на самом деле крутой

Федор Смолов отмечает день рождения, и едва перевалило за полночь, футболист рассказал об этом всему миру через Instagram. Ульяна Лукьянченко объясняет, как Смолов с помощью самотроллинга не пошел по пути Кокорина.

Словосочетание "инстаграмный гламур" переросло из завистливого высказывания в термин. Им теперь описывают образ безукоризненной жизни. #Полезные фрукты и мюсли на завтрак, #умная книжка на фоне океана, #новая пара лабутенов, присланная из бутика, #восхитительные штаны. Раньше это были, скорее, женские штучки. Однако если заглянуть в инстаграм футболистов, можно увидеть внешне иные, но по сути те же самые проявления "инстаграмного гламура". Дорогие автомобили, девушки-супермодели, брендовые часы. Во всем этом блестящем стразами болоте выделяются редкие персонажи, способные добавить в эту светскую жижу немного иронии. И что еще круче — самоиронии.

«Гламурный» этап в жизни Федора Смолова тоже был. Начитанный мальчик из Саратова пытался покорить Голландию, но в него вцепилась Москва. Где-то рядом была финансовая поддержка «Динамо», затем «Анжи». Смолов даже в те засушливые на голы времена не стеснялся шутить над собой, даже твиттер и инстаграм назвал @smolslabii. Под таким хештегом застыл этап жизни игрока, правда, в чужом инстаграме.

text Фото опубликовано Victoria Lopyreva (@lopyrevavika_fanpage) Сен 15 2014 в 8:33 PDT

Рефлексия в «Урале» удалась, даже президент клуба Григорий Иванов объяснял, что Смолов переборол московские понты. Теперь остается смеяться над его прической, причем болельщики делают это вместе с Федей.

text Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Дек 11 2015 в 1:02 PST

Новую прическу Смолов и не стремился как-то серьезно подать. Хотя "хэйркат" был на редкость модный. Сам король социальных сетей в отставке Роман Широков высказался относительно блондинистой шевелюры Смолова. Назвал он его, правда, отморозком. Но блондина это не смутило, он подливал масла в огонь интернет-дискуссии.

text Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Янв 1 2016 в 6:01 PST

text Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Янв 9 2016 в 11:28 PST

text Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Янв 18 2016 в 10:20 PST

На смену блондинистым волосам пришла "пацанская стрига". Смолову пора создавать свой словарь модных терминов. Население социальных сетей устало от бесконечного потока ЗОЖ, идеальности и серьезности. Фотографии с красотками, бассейнами и тачками, а еще хуже - с умными цитатами или мотивационными подписями - раздражают. Смолов нашел почти беспроигрышный вариант "инстаграмного маркетинга", да, есть еще и такая фигня в современном мире. Он умеет смеяться над собой. И это реально круто. Как бы все ни ругали его игру или очередной модный "хэйркат".

text Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Янв 24 2016 в 10:13 PST

text Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Янв 17 2016 в 4:07 PST

text Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Дек 24 2015 в 6:38 PST

text Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Дек 6 2015 в 4:10 PST

text Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Окт 15 2015 в 10:23 PDT

text Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Окт 6 2015 в 9:52 PDT

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