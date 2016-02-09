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    Сеск в большом городе Все блоги -

    #Neslabii. Почему Смолов на самом деле крутой

    9 февраля 2016
    Федор Смолов отмечает день рождения, и едва перевалило за полночь, футболист рассказал об этом всему миру через Instagram. Ульяна Лукьянченко объясняет, как Смолов с помощью самотроллинга не пошел по пути Кокорина.
    СПОЙЛЕРЫ
    Путь Смолова от "инстаграмного гламура" до "инстаграмного маркетинга": много картинок.

    Словосочетание "инстаграмный гламур" переросло из завистливого высказывания в термин. Им теперь описывают образ безукоризненной жизни. #Полезные фрукты и мюсли на завтрак, #умная книжка на фоне океана, #новая пара лабутенов, присланная из бутика, #восхитительные штаны. Раньше это были, скорее, женские штучки. Однако если заглянуть в инстаграм футболистов, можно увидеть внешне иные, но по сути те же самые проявления "инстаграмного гламура". Дорогие автомобили, девушки-супермодели, брендовые часы. Во всем этом блестящем стразами болоте выделяются редкие персонажи, способные добавить в эту светскую жижу немного иронии. И что еще круче — самоиронии.

    «Гламурный» этап в жизни Федора Смолова тоже был. Начитанный мальчик из Саратова пытался покорить Голландию, но в него вцепилась Москва. Где-то рядом была финансовая поддержка «Динамо», затем «Анжи». Смолов даже в те засушливые на голы времена не стеснялся шутить над собой, даже твиттер и инстаграм назвал @smolslabii. Под таким хештегом застыл этап жизни игрока, правда, в чужом инстаграме.

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    Фото опубликовано Victoria Lopyreva (@lopyrevavika_fanpage)

    Рефлексия в «Урале» удалась, даже президент клуба Григорий Иванов объяснял, что Смолов переборол московские понты. Теперь остается смеяться над его прической, причем болельщики делают это вместе с Федей.

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    Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

    Новую прическу Смолов и не стремился как-то серьезно подать. Хотя "хэйркат" был на редкость модный. Сам король социальных сетей в отставке Роман Широков высказался относительно блондинистой шевелюры Смолова. Назвал он его, правда, отморозком. Но блондина это не смутило, он подливал масла в огонь интернет-дискуссии.

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    Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

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    Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

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    Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

    На смену блондинистым волосам пришла "пацанская стрига". Смолову пора создавать свой словарь модных терминов. Население социальных сетей устало от бесконечного потока ЗОЖ, идеальности и серьезности. Фотографии с красотками, бассейнами и тачками, а еще хуже - с умными цитатами или мотивационными подписями - раздражают. Смолов нашел почти беспроигрышный вариант "инстаграмного маркетинга", да, есть еще и такая фигня в современном мире. Он умеет смеяться над собой. И это реально круто. Как бы все ни ругали его игру или очередной модный "хэйркат".

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    Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

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    Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

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    Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

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    Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

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    Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

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    Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

    Пора валить. 7 игроков, которым нечего делать в РФПЛ

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    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии4
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      Рейтинг: +21

      Ortaped 79 9 февраля 2016, 18:53

      Саратов поздравляет тебя Фёдор! Удачи.

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 9 февраля 2016, 15:50

      ДЯДЯ ФЕДОР ТЫ ПРОСТО МОЛОДЕЦ, ТОЛЬКО В БЛОНДИНА БОЛЬШЕ НЕ КРАСЬ СВОЮ БУЙНУЮ ГОЛОВУ!

      7
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 > Krasnodar 123 9 февраля 2016, 17:25

      Ему есть куда расти.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 февраля 2016, 14:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Посредственный игрочишка, не в меру распиаренный, ага. И только.

      -8
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