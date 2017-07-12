Дзюба + Кокорин = 35. Математика по-итальянски.

Накануне Роберто Манчини выставил голевую планку для дуэта Дзюба-Кокрин, аж в 35 мячей за сезон. Оставить такое без внимания было нельзя.

Накануне Роберто Манчини выставил голевую планку для дуэта Дзюба-Кокрин, аж в 35 мячей за сезон. Оставить такое без внимания было нельзя.

После провального прошлого сезона питерский «Зенит» начал действовать решительно и пригласил на пост главного тренера Роберто Манчини и обеспечил того необходимыми средствами для его ходов на трансферном рынке. Но в силу всеми любимого лимита на легионеров в чемпионате России, Манчини будет вынужден работать и с игроками с российским паспортом, что наверняка не очень радует итальянца. Правда, накануне Манчини заявил, что ждет от Кокорина и Дзюбы не менее 35 голов за сезон. Манчини определенно говорил о внутреннем чемпионате. Но даже при ожидании того, что питерская команда в новой кампании сумеет доминировать и давать результат исправно, в то, что эта пара в состоянии забить не менее 35 мячей просто не верится. Это даже напоминает шутку или попытку Манчини получить Нобелевскую Премию в области математики. Это же невероятная формула Дзюба + Кокорин = 35.

Кокорин всего в 9 сезонах в первенстве России забил 48 голов в 208 играх. При этом за полтора сезона в «Зените», за которые он провел в команде 37 игр, он забил только 7 мячей в чемпионате России. Кокорин уже давно растворяется на поле со стартовым свистком и не приносит какой-то пользе команде. Кутить с Мамаевым у него получается куда лучше, чем соответствовать своим ценнику и зарплате на футбольном поле.

Дзюба в двух сезонах в составе питерцев проявил себя получше – 55 игр в чемпионате и 28 голов. Но Дзюба – игрок зависимый от партнеров и Манчини необходимо найти того, кто будет постоянно снабжать Дзюбу передачами и желательно на пустые ворота. Ведь сам Дзюба особо не фонтанирует идеями и креативом на поле, да и футбол тоже порой кажется не его – отпускать шуточки порой куда интереснее получается.

Ну и в тандеме этой паре лучше не ив футбол играть, а приветы Черчесову передавать. Так что, пусть и «Зенит» должен проявить себя в новом сезоне, но ожидания Манчини о 35 мячах на двоих, парочка Дзюба-Кокорин, наверное, выполнят только во сне итальянского специалиста. Ведь за все время своего пребывания в «Зените» во всех турнирах эти ребята на двоих забили всего 50 мячей – Дзюба 37, а Кокорин 13.