Береги честь Смолову. Где окажется главный бомбардир России?

Скандал между Федором Смоловым и его нынешним клубом готов разгореться в любой момент, если «Краснодар» не отпустит футболиста в более сильную команду. Блог «Андре Андре» разбирается в ситуации.

Злые языки болтают, будто Федор Смолов недостаточно щепетилен в вопросах чести, что зря покидает клуб, с которым сроднился.

Это полный вздор, честь футболиста определяется не сидением на одном месте, иначе в конце карьеры самые успешные парни демонстрировали бы не медали и кубки, а мозоль.

Разве мало игроков, которые были преданы не только своей команде, но и забвению?

Да и родной клуб у Смолова, вообще-то, другой. И если бы Федор не предпринял сначала уральскую, а затем кубанскую гастроль, сегодня он в лучшем случае проходил бы просмотр в «Зенит» под псевдонимом «Панюков». Вот цена натиранию или не натиранию мозоли. «Дом там, где ты танцуешь с другими», – писал один современный американский классик.

Другое дело, если во время совершения трансфера Смолов и его хваткий агент будут плеваться крапивой, а Галицкого заставят одобрить сделку за 15 гривен – вот тогда мы все вместе начнем шикать и отмачивать розги в ведре. Потому что это будет полноценное «Нехорошо!»

Так куда же уйдет русский бомбардир?

Вариант первый – «Зенит». Трудно что-либо добавить к реплике Василия Уткина: такие трансферы не делаются по остаточному принципу, а «Зенит» уже определился с крупнейшими покупками.

Вариант второй – заграница. Здесь интересно было бы рассмотреть чемпионат Италии – есть ощущение, что Смолов ментально из тамошних краев. Италия вообще страна центрфорвардов, которые с шармом кладут мяч в угол, не обязательно хороши в игре головой и сохраняют молодость души до 54 лет. Смолов соответствует первым двум пунктам, а в третий хотелось бы верить.

Но, видимо, заграничные клубы временно оффлайн в вопросе приобретения Федора.

Вариант третий – остаться в «Краснодаре». Похоже, этот путь исчерпан. Смолов провел достаточное количество времени в борьбе за красивый футбол и Лигу Европы. Он ссудил команде уйму голов в не самое простое время, в затягивающийся период краснодарского долгостроя. К тому же, именно сейчас он на пике цены.

Вариант четвертый – «Рубин». У «Рубина» есть деньги, место в составе и походное настроение, но у «Рубина» нет Лиги чемпионов – а это, по-видимому, важный аргумент.

Вариант пятый – «Спартак». Вероятность высока и косвенных намеков хватает. Клуб готов тратиться, но пока приобрел только одного загадочного серба. Клуб дал задний ход по трансферу форварда (важно!) Канунникова. Клуб с оптимизмом смотрит в ближайшее будущее. Что отпугивает? Только цена. Но речь, скорее всего, не пойдет о пресловутых 30 миллионах. Может срастись.

Лично я бы, в конце концов, предпочел, чтобы Смолов перешел в ЦСКА – вот кому он реально нужен. У ЦСКА тоже есть Лига чемпионов. Правда, у ЦСКА нет денег. Однако мы живем в век электронной солидарности – так почему бы, право, не запустить какой-нибудь краудфандинговый проект? Сбор средств на трансфер. Я, например, могу петь в электричках, играть на дудке и писать тексты на «Бомбардир.ру». Неужели не накопим на Федю? Я слышал, фаны ЦСКА – очень деловые люди, достаточно посмотреть на посещаемость стадиона.

Так или иначе, судьба форварда Смолова пока что лежит в сугубо деловой плоскости, и единственное, чего нельзя допустить – это скандал при переходе. Бог бы с ними, с нормами этики, но у нас через год чемпионат мира, и голова Федора должна быть чиста – без проклятий вслед, без денежного вопроса, без беллетристики от Игоря Рабинера.

«У одних родителей мальчик был. Звали его дядя Фёдор. Потому что он был очень серьёзный и самостоятельный» (Эдуард Успенский, «Дядя Фёдор, пёс и кот»).

Хорошо, если так.

Фото: fckrasnodar.ru, rfpl.org