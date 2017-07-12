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    Андре Андре Все блоги -

    Береги честь Смолову. Где окажется главный бомбардир России?

    12 июля 2017
    Скандал между Федором Смоловым и его нынешним клубом готов разгореться в любой момент, если «Краснодар» не отпустит футболиста в более сильную команду. Блог «Андре Андре» разбирается в ситуации.

    Злые языки болтают, будто Федор Смолов недостаточно щепетилен в вопросах чести, что зря покидает клуб, с которым сроднился.

    Это полный вздор, честь футболиста определяется не сидением на одном месте, иначе в конце карьеры самые успешные парни демонстрировали бы не медали и кубки, а мозоль.

    Разве мало игроков, которые были преданы не только своей команде, но и забвению?

    Да и родной клуб у Смолова, вообще-то, другой. И если бы Федор не предпринял сначала уральскую, а затем кубанскую гастроль, сегодня он в лучшем случае проходил бы просмотр в «Зенит» под псевдонимом «Панюков». Вот цена натиранию или не натиранию мозоли. «Дом там, где ты танцуешь с другими», – писал один современный американский классик.

    Другое дело, если во время совершения трансфера Смолов и его хваткий агент будут плеваться крапивой, а Галицкого заставят одобрить сделку за 15 гривен – вот тогда мы все вместе начнем шикать и отмачивать розги в ведре. Потому что это будет полноценное «Нехорошо!»

    Так куда же уйдет русский бомбардир?

    Вариант первый – «Зенит». Трудно что-либо добавить к реплике Василия Уткина: такие трансферы не делаются по остаточному принципу, а «Зенит» уже определился с крупнейшими покупками.

    Вариант второй – заграница. Здесь интересно было бы рассмотреть чемпионат Италии – есть ощущение, что Смолов ментально из тамошних краев. Италия вообще страна центрфорвардов, которые с шармом кладут мяч в угол, не обязательно хороши в игре головой и сохраняют молодость души до 54 лет. Смолов соответствует первым двум пунктам, а в третий хотелось бы верить.

    Но, видимо, заграничные клубы временно оффлайн в вопросе приобретения Федора.

    Вариант третий – остаться в «Краснодаре». Похоже, этот путь исчерпан. Смолов провел достаточное количество времени в борьбе за красивый футбол и Лигу Европы. Он ссудил команде уйму голов в не самое простое время, в затягивающийся период краснодарского долгостроя. К тому же, именно сейчас он на пике цены.

    Вариант четвертый – «Рубин». У «Рубина» есть деньги, место в составе и походное настроение, но у «Рубина» нет Лиги чемпионов – а это, по-видимому, важный аргумент.

    Вариант пятый – «Спартак». Вероятность высока и косвенных намеков хватает. Клуб готов тратиться, но пока приобрел только одного загадочного серба. Клуб дал задний ход по трансферу форварда (важно!) Канунникова. Клуб с оптимизмом смотрит в ближайшее будущее. Что отпугивает? Только цена. Но речь, скорее всего, не пойдет о пресловутых 30 миллионах. Может срастись.

    Лично я бы, в конце концов, предпочел, чтобы Смолов перешел в ЦСКА – вот кому он реально нужен. У ЦСКА тоже есть Лига чемпионов. Правда, у ЦСКА нет денег. Однако мы живем в век электронной солидарности – так почему бы, право, не запустить какой-нибудь краудфандинговый проект? Сбор средств на трансфер. Я, например, могу петь в электричках, играть на дудке и писать тексты на «Бомбардир.ру». Неужели не накопим на Федю? Я слышал, фаны ЦСКА – очень деловые люди, достаточно посмотреть на посещаемость стадиона.

    Так или иначе, судьба форварда Смолова пока что лежит в сугубо деловой плоскости, и единственное, чего нельзя допустить – это скандал при переходе. Бог бы с ними, с нормами этики, но у нас через год чемпионат мира, и голова Федора должна быть чиста – без проклятий вслед, без денежного вопроса, без беллетристики от Игоря Рабинера.

    «У одних родителей мальчик был. Звали его дядя Фёдор. Потому что он был очень серьёзный и самостоятельный» (Эдуард Успенский, «Дядя Фёдор, пёс и кот»).

    Хорошо, если так.

    Фото: fckrasnodar.ru, rfpl.org

    Рейтинг: 2.8 Голосов: 16
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 12 июля 2017, 23:40

      Помнится скандальный переход Сергея Юрана из Зенита в Киев. Там Юран и "потух". Помнится переход Шевченко из Милана в Челси. Там Шева и "потух".
      Посмотрим, что будет с Фёдором. Может быть в данном случае - Федот, да не тот.

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 12 июля 2017, 20:45

      В ЦСКА, в самолете после матча с Краснодаром уговорили его)

      2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 12 июля 2017, 20:13

      Думаю шанс 50 на 50,или Краснодар или ???В любом случаи Феди удачи!

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 12 июля 2017, 18:31

      останется он в краснодаре

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 12 июля 2017, 16:54

      Да хватит уже про этого Смолова, он не проявил себя на КК, значит Европу он не заинтересовал! В Зенит не пойдет! Надоело уже одно и то же мусолить. Пусть быков тащит к новым победам.

      1
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      Рейтинг: +127

      2238331 12 июля 2017, 16:38

      В Ростов, нам форвард нужен!))))))

      1
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 12 июля 2017, 16:04

      Лучший вариант в Европу, не уедет сейчас, не уедет никогда. Он уже возрастной игрок.

      1
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь > Степашкин Вова 13 июля 2017, 08:29

      Это другой вопрос)

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 12 июля 2017, 16:00

      Согласно статьи, лучший вариант- это переход в ЦСКА.

      4
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > chempion_cska 13 июля 2017, 18:07

      ленорыч больше 15 не даст,и то по блату)))

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 июля 2017, 15:10

      Скорее всего он окажется в России, потому что в Европе он судя по всему мало кому всерьез нужен. А вот остальное - гадание на кофейной гуще.

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      Рейтинг: +70530

      insider_retro 12 июля 2017, 14:27

      По мне, так представленная многовариантность только усугубляет ситуацию с выбором... Многие хотят погреть руки, некоторым амбиции не позволяют принять решение, кого-то жадность придушивает.... Плохо... Редкий случай, когда НАШ человек имеет шанс поиграть за рубежом на кануне ЧМ...

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