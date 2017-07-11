Почему переход Иккарди в «Зенит» реален

Этим летом трансферные слухи и «Зенит» стали синонимами. Однако, некоторые из таковых просто невозможно не обсудить – как, например, потенциальный переход Иккарди в стан питерской команды.

Этим летом трансферные слухи и «Зенит» стали синонимами. Однако, некоторые из таковых просто невозможно не обсудить – как, например, потенциальный переход Иккарди в стан питерской команды.

После провального прошлого сезона питерский «Зенит» этим летом не только пригласил на пост главного тренера Роберто Манчини, но и обеспечил его необходимой финансовой мощью. «Зенит» очень твердо настроен вернуть себе титул, а вместе с ним и путевку в Лигу Чемпионов, и ради этого питерцы ведут себя очень активно на трансферном рынке. Ранее ходили разговоры о возможных приобретениях Балотелли и Ибрагимовича. Теперь же речь идет об Иккарди и данный трансфер выглядит наиболее вероятно среди всех этих фамилий.

Иккарди ценится довольно высоко и нападающий он добротный. Может он и не реализует много, подобно Кавани, но здорово открывается и все время в центре внимания. Спокойствия при игре против него защитникам нет – Иккарди все время норовит «отклеиться» и открыться под пас партнера. Да и сам футболист не лишен технического дара и в состоянии лично обыгрывать соперников. Приобретение Иккарди в состоянии гарантировать питерской команде решение своих целей на сезон. Ведь в лице аргентинца «Зенит» должен получить игрока, способного забивать за сезон не менее 20 голов – а это всегда очень важное звено в любой команде. Кроме того, класс Иккарди говорит о том, что ему по силам и в одиночку вытаскивать игры. Может, не в Серии А, но в первенстве России – совершенно точно.

СМИ говорят о сумме в 60 миллионов евро за нападающего «Интера», но сторонние наблюдатели не верят в такое приобретение. Он и впрямь выглядит вполне сказочно и почти нереально. Но если вдуматься, трансфер Иккарди очень вероятен.

Ранее нам казались и переходы Халка с Витселем чем-то нереальным и фантастическим – но «Зенит» это делал и очевидно, что при Манчини одним Паредесом, как игроком с именем, питерцы не должны ограничиться. Кстати, Паредес и Дриусси одни из факторов, которое могут помочь «Зениту» переманить Иккарди. Ведь оба эти парня аргентинцы и за счет них «Зенит» может повлиять на решение Иккарди. Тем более, что сам Мауро в Италии не всегда и везде любим, да и статус у него не сравним с суперзвездами мирового футбола. То есть, Иккарди игрок высокого уровня, но не самый топ, а значит его переезд в Россию возможен. «Зенит» деньгами не обидит, да и в команде уже есть соотечественники.

Плюс, Манчини тренировал Иккарди в «Интере» и данный факт тоже может послужить службу «Зениту» в попытке приобрести аргентинца. Тем более, что сам Манчини и является инициатором подобного интереса.

Получится ли в итоге у питерского «Зенита» просто уничтожить российский трансферный рынок таким приобретением или нет – пока вопрос. Но, если вдуматься, то переход Иккарди выглядит куда более реалистичным, нежели Ибрагимовича. И если питерский коллектив сумеет выиграть борьбу за этого игрока, он обеспечит себе чемпионский титул и одновременно заметно поднимет свой статус, как клуба, и поможет обратить на себя лишнее внимание чемпионату России по футболу.