Насколько крут союз Хамеса и «Баварии»

«Бавария» договорилась с «Реалом» об аренде Хамеса с последующим правом выкупа. В своем блоге предлагаю оценить данный трансфер.

«Бавария» договорилась с «Реалом» об аренде Хамеса с последующим правом выкупа. В своем блоге предлагаю оценить данный трансфер.

Хамес Родригес до сих пор символизируется у многих с Чемпионатом Мира 2014 года, где он блистал в составе сборной Колумбии, а также стал автором лучшего гола того турнир, который он забил в ворота Уругвая. Тот турнир открыл пред Хамесом двери в мадридский «Реал», где он был основным при Анчелотти, но стал запасным при Зидане. Такой расклад одного из топовых игроков современного футбола никак не устраивал и он принял решение уйти. «Реал» особо не возражал, понимая, что игрок прозябает в их резерве и прислушиваясь к словам Зидана, который видит в Себальосе замену колумбийцу. Посему по Хамесу стали слушать предложения и вот он направляется в «Баварию».

Мюнхенская команда возникла в числе претендентов несколько неожиданно, но оказалась расторопнее остальных. Эти дни активно обсуждались амбиции подписать колумбийца со стороны «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». А в итоге «Бавария» договорилась об аренде футболиста на два года с правом последующего выкупа. Стоит признать, что трансфер данный выглядит перспективно не только для «Баварии», но и для самого футболиста.

Немецкая машина в лице «Баварии» переживает ныне смену поколений и это касается многих линий команды. Главный дефицит, пожалуй, мюнхенская команда испытывает именно в линии атаки. В ней все еще собраны громкие имена, но очевидно, что Роббен и Рибери уже не те, что прежде. Годы берут свое, они уже не так быстры и грозны на поле, да и травмы участились. Томас Мюллер провел весьма слабый минувший сезон, а Дуглас Коста собирается в «Юве». Невооруженным взглядом видно, что «Баварии» необходимо пополнять свои ряды свежими игроками атаки, которые будут в состоянии создавать моменты для Левандовски, да и сами забивать голы. Ведь Коман все еще молод, Гнабри успел проявить себя в одном сезоне в «Вердере», Брандт не захотел перебираться в «Баварию», а Алькантара нужна помощь в вопросе креатива.

И тут отличным вариантом оказался Хамес, который совсем приуныл на лавке «Реала» и не скрывал своего желания вырваться из плена запаса, пусть и «королевского клуба», и получить вновь шанс засиять во всю свою мощь, да и игровую практику перед Чемпионатом Мира получить. И в том, что Хамес должен играть в «Баварии» регулярно сомнений особо нет. Ведь Анчелотти знаком с Хамесом не понаслышке и работал с ним бок о бок в «Реале». То есть, итальянский метр знал кого берет и определенно приобретал Хамеса не ради того, чтобы тот протирал лавку и в «Баварии».

В «Баварии» Хамес может получить роль единоличной «десятки», на фоне чего Алькантаре придется выполнять больше черновой работы. А может Анчелотти и сотворить из этой пары очень неплохой тандем, который будет творить впереди и раз за разом вскрывать оборону соперника. Это вполне возможно – особенно на просторах немецкого чемпионата, где «Бавария» доминирует и может позволить себе играть в одного опорника. Немецкий чемпионат и место именно в «Баварии», к слову, отлично может помочь напомнить о себе во всеуслышание и самому Хамесу. Будем откровенны – доминирование мюнхенского коллектива в Бундеслиге вопросов не вызывает ни у кого и «Бавария» зачастую очки там теряет в эти годы только, если выходит на поле играть спустя рукава. Единственным грозным соперником выглядит «Боруссия Дортмунд», но на дистанцию чемпионата ее уже давненько не хватает.

То есть, уровень сопротивления в Германии не так высок, как в той же Англии, куда Хамеса уже не первый сезон пытается заманить «Манчестер Юнайтед», и здесь, в Бунделсиге, колумбийцу должно быть намного проще выйти на свой былой уровень и заставить вновь говорить о себе, как о звезде, а не как о переоцененном парне из «Порту».

Да и игра «Баварии» с приходом Хамеса в состоянии заиграть новыми красками. Хамес может играть и на фланге при необходимости – то есть игрок с универсальными возможностями. Также не стоит забывать, что Хамес обладает очень плотным и точным дальним ударом, а значит «Бавария» получает очередного гренадера и отличного исполнителя стандартов. Ну а главным достоинством Хамеса является, само собой, его умение создавать голевые моменты. Ведь даже при том, что колумбиец играл в этом сезоне в Испании не так много – за сезон он успел создать 44 голевых шанса, а средняя точность его передач – 89%. Вовсе не удивительно, что Жозе Моуриньо хотел заполучить его. Однако урвать столь заветный кусок трансферного пирога удалось Анчелотти и помогать забивать голы Хамес теперь будет «Баварии».