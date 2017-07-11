Чемпион России в борьбе за Суперкубок

Блог «Футбол России в поисках своего развития» вспоминает походы «Спартака» за Суперкубком России в преддверии матча за первый титул сезона

14 июля стартует сезон в России (не считая ФНЛ) матчем за Суперкубок между «Спартаком» и «Локомотивом». Игра пройдет на стадионе «Черкизово». Если немного углубиться в историю этого турнира, то стоит отметить, что данный трофей разыгрывается с 2003 года. За это время «Спартак» участвовал в розыгрыше Суперкубка 3 раза, а «Локомотив» – 4. Блог «Футбол России в поисках своего развития» вспоминает, как «Спартак» боролся за данный трофей.

2004 год. «Спартак» – ЦСКА – 1:3 (д.в.)

Голы: 1:0 – Калиниченко (14), 1:1 – Семак (40), 1:2 – Карвальо (111), 1:3 – Кириченко (113).

«Спартак»: Ковалевски, Йенчи, Петкович, Парфенов (к), Тробок, Соса, Калиниченко, Павленко (Погребняк, 77), Тамаш, Самедов (Митрески, 96), Павлюченко.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Шемберас, Шершун, Рахимич, Алдонин, Жирков (Карвальо, 75), Гусев (Кириченко, 84), Семак (к) (Соломатин, 115), Олич (Ярошик, 108).

В розыгрыше 2004 года «Спартак» принимал участие, как обладатель Кубка России. Матч проходил на московском стадионе «Локомотив». Первая попытка «Спартака» в борьбе за Суперкубок не увенчалась успехом.

2006 год. «Спартак» – ЦСКА – 2:3

Голы: 1:0 – Титов (22), 1:1 – Жирков (42), 2:1 – Моцарт (47), 2:2 – Одиа (73), 2:3 – Жо (83).

«Спартак»: Зуев, Йенчи, Родригес, Дедура, Квинси, Моцарт, Бояринцев, Быстров (Калиниченко, 80), Титов (к), Ковальчук (Кавенаги, 86), Павлюченко.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич (к), Березуцкий, Березуцкий, Одиа, Рахимич, Алдонин, Жирков, Карвальо (Красич, 61), Жо (Дуду, 88), Вагнер Лав (Олич, 61).

Матч прошел на стадионе «Лужники». В данном матче «Спартак» играл в качестве серебряного призера чемпионата России, так как ЦСКА стал победителем чемпионата России и кубка России.

2007 год. ЦСКА – «Спартак» – 4:2

Голы: 1:0 – Вагнер Лав (1), 1:1 – Баженов (47), 2:1 – Игнашевич (51), 2:2 – Торбинский (61), 3:2 – Жо (63), 4:2 – Жо (79).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич (к), Березуцкий, Березуцкий, Рахимич, Алдонин (Шемберас, 46), Красич (Таранов, 90), Жирков, Дуду, Жо, Вагнер Лав (Рамон, 89).

«Спартак»: Ковалевски, Жедер (Торбинский, 46), Иранек, Штранцль, Шишкин, Моцарт, Бояринцев (Калиниченко, 46), Ковач, Титов (к), Баженов (Павленко, 82), Дзюба.

И вновь матч принимал московский стадион «Лужники», и вновь «Спартак» боролся за титул с ЦСКА, и вновь, как серебряный призер, и вновь «Спартак» остался без титула.

И вот в первые в истории Суперкубка России московский «Спартак» подходит к матчу за титул в качестве чемпиона России. И в соперниках у «Спартака» не ЦСКА, а «Локомотив». Может ли это означать, что «Спартак» наконец возьмет этот трофей и пополнит свой музей вслед за кубком РФПЛ Суперкубком?