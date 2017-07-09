Почему Хамес и «Манчестер Юнайтед» созданы друг для друга.

Хамес Родригес объявил о своем намерении покинуть «Реал» и теперь за него началась реальная борьба между топ-клубами. О том, почему ему стоит перейти в стан «Манчестер Юнайтед», в моем блоге.

Хамес Родригес объявил о своем намерении покинуть «Реал» и теперь за него началась реальная борьба между топ-клубами. О том, почему ему стоит перейти в стан «Манчестер Юнайтед», в моем блоге.

Хамес Родригес в минувшем сезоне окончательно превратился в игрока запаса мадридского «Реала». Зидан изменил схему игры и Хамес по его мнению не сильно в нее вписывался. Также мадридцы приобретают игрока «Бетиса» и лучшего футболиста молодежного Евро, Дани Себальоса, который по мнению Зидана имеет все шансы заменить в «Реале» колумбийца. Будучи ненужным главному тренеру «Реала» и нуждающийся в игровой практике в целом, и перед Мундиалем в частности, колумбиец принял решение покинуть «Реал» и теперь за него началась официальная схватка грандов мирового футбола.

Главными претендентами на Родригеса являются «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», Каждая из этих команд достойна внимания со стороны колумбийца, но разумнее всего выбрать для него «Манчестер Юнайтед», который охотится за ним не первый год, и которому Хамес очень подойдет.

Парижане – это игрушка шейхов. Сюда периодически скупают игроков с именем, но более чем на победы на внутреннем уровне «ПСЖ» не хватает. А в минувшем сезоне они даже чемпионат не сумели выиграть. «Монако» со своей невероятной игрой обошли парижан, который по сути начинают несколько терять статус супер-клуба. Посудите сами – от них в еще в прошлом сезоне ушел Ибрагимович, на замену которому они так никого и не смогли купить, а в это трансферное окно «ПСЖ» вполне может лишиться и одного из лучших игроков команды в лице Вератти. То есть, клуб начинает терять свой статус, да и парижане пока далеки от того уровня, чтобы бороться за победу в Лиге Чемпионов. Кроме того, с набором игроков атакующей линии и симпатии Эмери к постоянной ротации, Хамесу еще не гарантировано постоянное место в составе.

Вопросы есть и о целесообразности перехода в «Челси». Конте играет по схеме с тремя защитниками и по его расстановке нет на поле четкой позиции «десятки», в которой Хамесу, наверное, комфортнее всего. И тут возникает вопрос – сумеет ли найти себя Хамес в схеме «Челси» и нужен ли ему переход в команду, которая проваливает одну трансферную цел за другой и не имеет должного усиления, которое так необходимо команде, которая хочет и титул защищать и в Лиге Чемпионов себя показать.

«Юнайтед» же активно работает на трансферном рынке уже не первый год – при Моуриньо иначе никак нельзя – и собирает под свои знамена звезд мировой величины. То есть, в «Юнайтед» колумбийцу гарантированы партнеры самого высокого уровня и, наверняка, гарантировано место на привычной позиции «десятки».

Жозе, конечно, в минувшем сезоне нередко менял тактическую схему и пробовал разные варианты, включая и модную ныне расстановку с тремя центральными защитниками. Однако, все мы знаем, что Моуриньо в большей степени любит в своем тренерском искусстве контратаки, мощного центрфорварда и креативного футболиста, который мог бы дирижировать атаками. В прошлой кампании «МЮ» подобного игрока явно недоставало, отчего креатива впереди у манкунианцев было не так много, а их результативность оказалась низкой.

На эту роль рассматривался Мхитарян, но он больше стал играть на фланге и позиция «десятки» осталась вакантной. Ведь Мата тоже не оправдывает ожидания в каждом матче, а Руни пал в немилость Моуриньо и готовится к возвращению в «Эвертон». Так что Хамес – это идеальный трансфер для манкунианцев и Жозе. Тем более, что Хамес может добавить не только креатива манкунианцам, до и дальнобойной мощи – удар у колумбийца что надо. Да и его умение сыграть на фланге, при необходимости, не стоит забывать – универсализм это тоже достоинство.